$!¿Más frío? Heladas para el domingo en 6 estados; frente frío #12 ocasionará lluvias en Tamaulipas

Para este día, el frente frío número 12 recorrerá el litoral del golfo de México, en interacción con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará lluvias y chubascos con lluvias puntuales fuertes en entidades del noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (regiones Totonaca, Nautla y Los Tuxtlas) y Oaxaca (norte), según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Este 2 de noviembre, la masa de aire frío asociada al frente frío #12, ocasionará descenso de las temperaturas con posibles heladas y rachas de viento en entidades del norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana, así como evento de “Norte” con rachas de 70 a 80 km/h y oleaje elevado en costas de Tamaulipas, Veracruz, y en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Además, un canal de baja presión en el interior del país en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, centro, noreste, oriente y sur del territorio mexicano. Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá baja probabilidad de lluvia en el noroeste y norte del territorio nacional. Las lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo. TE PUEDE INTERESAR: Nuevo frente frío afectará a más de 15 estados con chubascos, tolvaneras y descenso de temperaturas

FRENTE FRÍO #12 El frente frío #12 y la masa de aire frío ocasionarán lluvias y chubascos, bancos de niebla y ambiente frío en el norte y noreste del país; asimismo, durante la madrugada del domingo, iniciará evento de “Norte” muy fuerte y oleaje elevado en el litoral de Tamaulipas. Para el lunes 3 de noviembre, el frente frío recorrerá el sureste mexicano y la península de Yucatán, mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas. La masa de aire frío mantendrá descenso de las temperaturas y bancos de niebla en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, además de evento de “Norte” muy fuerte con rachas de 70 a 90 km/h y oleaje elevado en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y fuerte con rachas de 50 a 70 km/h en la costa centro y sur de Veracruz; y con rachas de 35 a 50 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mientras que para el próximo martes, el frente frío #12 se extenderá sobre el occidente del mar Caribe, mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán. La masa de aire frío mantendrá los bancos de niebla y el ambiente frío al amanecer en estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, así como evento de “Norte” muy fuerte y oleaje elevado con rachas de 70 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y viento de componente norte con rachas de 30 a 50 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Sin embargo, se prevé que comience a modificar sus características térmicas en el transcurso del día, favoreciendo el gradual ascenso de las temperaturas en las regiones mencionadas. PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día soleado. La temperatura máxima alcanzará los 19 °C, mientras que la mínima será de 6 °C. Torreón tendrá un día soleado. La temperatura máxima alcanzará los 25 °C, mientras que la mínima será de 12 °C. En Monclova se espera un día con nubes y claros a soleado. La temperatura máxima será de 24 °C, mientras que la mínima será de 12 °C. Piedras Negras disfrutará de un día soleado. La temperatura máxima alcanzará los 25 °C, mientras que la mínima será de 11 °C.

TE PUEDE INTERESAR: Se aproxima nueva Masa de Aire Frío a México; bajarán las temperaturas en estos estados LLUVIAS Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (regiones Totonaca, Nautla y Los Tuxtlas) y Oaxaca (norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (regiones Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Olmeca), Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (región Sierra Norte), Veracruz (regiones Huasteca Alta y Huasteca Baja), Michoacán y Guerrero. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Jalisco, Colima, Estado de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. TEMPERATURAS Máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México y Puebla. Mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca. VIENTO Y OLEAJE Evento de “Norte” de 40 a 55 km/h con rachas de 70 a 80 km/h: costas de Tamaulipas y Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz y golfo de Tehuantepec. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios. TE PUEDE INTERESAR: Primer descenso de temperatura pone en alerta a Saltillo ¿QUÉ ES UNA CIRCULACIÓN ANTICICLÓNICA DE NIVELES MEDIOS DE LA ATMÓSFERA? Una circulación anticiclónica de niveles medios de la atmósfera es un patrón de circulación atmosférica en el cual el aire se desplaza en sentido horario (en el hemisferio norte) alrededor de un área de alta presión en la atmósfera. Este tipo de circulación se asocia comúnmente con condiciones de tiempo estable y despejado. En términos más técnicos, en una circulación anticiclónica de niveles medios, el aire tiende a descender en el centro del anticiclón (área de alta presión), lo que conduce a condiciones de estabilidad atmosférica. Este descenso del aire produce un calentamiento adiabático, lo que generalmente se traduce en cielos despejados y tiempo seco en la superficie. Estas circulaciones anticiclónicas pueden extenderse verticalmente a través de varios niveles de la atmósfera, pero se refieren específicamente a los niveles medios en este contexto. Estas circulaciones pueden influir significativamente en el clima y el tiempo de una región determinada, y son un componente importante en la formación de sistemas climáticos de gran escala, como las altas presiones subtropicales y las ondas planetarias de la atmósfera.

¿QUÉ ES UN CANAL DE BAJA PRESIÓN? Es una zona alargada de baja presión atmosférica que se extiende sobre una región y favorece la formación de nubes, lluvias y tormentas eléctricas. Durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales, estos canales son comunes y pueden ser el origen de fuertes precipitaciones, especialmente si interactúan con humedad del océano. TE PUEDE INTERESAR: Gran Masa de Aire Frío cubre a México; bajará la temperatura en estos estados ¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO? Una masa de aire frío se refiere a una gran porción de la atmósfera que contiene aire más frío en comparación con las áreas circundantes. Estas masas de aire frío se forman generalmente en regiones polares o en áreas donde las temperaturas son más bajas. Cuando una masa de aire frío se desplaza hacia regiones más cálidas, puede tener varios efectos en el clima y el tiempo. Cuando una masa de aire frío se encuentra con una masa de aire más cálida, puede dar lugar a cambios climáticos significativos. El aire frío es más denso y tiende a desplazar al aire más cálido, lo que puede provocar la formación de frentes fríos. Estos frentes pueden dar lugar a condiciones meteorológicas como lluvias, nevadas, vientos fuertes o cambios abruptos en la temperatura. En resumen, una masa de aire frío es simplemente una porción grande de la atmósfera que contiene aire frío, y su interacción con masas de aire más cálido puede influir en el clima y el tiempo en una región determinada. Características de una masa de aire frío: • Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante. • Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión. • Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos. • Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo. Efectos de una masa de aire frío: • Descenso de la temperatura. • Vientos fuertes debido a la diferencia de presión. • Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido. • Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno. En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.