Enseñanza de inglés pierde terreno en escuelas; programa nacional dejó de atender a 460 mil alumnos

Entre los ciclos escolares 2024-2025 y 2025-2026, el Programa Nacional de Inglés (Proni) dejó de atender a 460 mil 100 estudiantes, perdió 647 escuelas participantes y redujo en 5 mil 233 el número de docentes y asesores educativos especializados, de acuerdo con cifras del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La cobertura del programa pasó de 4 millones 893 mil 934 alumnos en el ciclo escolar 2024-2025 a 4 millones 433 mil 834 estudiantes en 2025-2026, una disminución de 9.4%. El número de escuelas incorporadas también disminuyó, pasó de 24 mil 403 planteles a 23 mil 756, una pérdida de 647 centros educativos. El personal docente y los asesores educativos especializados vinculados al programa pasaron de 36 mil 334 a 31 mil 101, una reducción de 5 mil 233 personas.

Para 2026, el Proni recibió un presupuesto aprobado de 765 millones 875 mil pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación. El monto representa un incremento nominal de 29 millones 678 mil pesos frente a los 736 millones 197 mil pesos aprobados en 2025. Desde 2019, el presupuesto aprobado para el Programa Nacional de Inglés ha tenido variaciones. Ese año fue de 800 millones de pesos; en 2020 bajó a 726.8 millones y en 2021, a 654.1 millones. En 2022 subió a 678.7 millones; en 2023, a 716.6 millones; en 2024, a 725.4 millones, y en 2025, a 736.2 millones. Para 2026 se aprobaron 765.9 millones de pesos. Aunque el presupuesto aprobado para 2026 es superior al de años recientes, el programa dispone de 34.1 millones de pesos menos que en 2019 en términos nominales, sin considerar la inflación acumulada durante ese periodo. Érik Avilés, director general de Mexicanos Primero, capítulo Michoacán, considera que la reducción de cobertura representa una afectación al acceso de miles de estudiantes a una herramienta educativa que puede ampliar sus oportunidades. “Estamos hablando de un derecho que se erosiona en silencio. La pérdida de 460 mil alumnos en un sólo ciclo escolar representa la cancelación efectiva del acceso de cientos de miles de niñas, niños y adolescentes a una lengua extranjera dentro de la educación pública”, señala. El especialista sostiene que la enseñanza de una segunda lengua forma parte de una educación integral y que la reducción del programa debe analizarse como una pérdida de oportunidades para estudiantes que dependen de la oferta pública. “Cuando el Estado retira este componente sin explicación, incumple una obligación progresiva que había comenzado a construir y la cubre con el manto de la opacidad”, afirma. Según el documento, la mayor pérdida de estudiantes se registró en secundaria. En ese nivel, la matrícula atendida pasó de 2 millones 41 mil 673 alumnos a un millón 566 mil 534, es decir, 475 mil 139 estudiantes menos, equivalentes a una disminución de 23.3%. También dejaron de participar mil 436 secundarias. Los planteles incorporados al programa pasaron de 6 mil 934 a 5 mil 498. Érik Avilés considera que esta reducción resulta especialmente relevante porque la secundaria es una etapa clave para consolidar el aprendizaje del idioma antes del ingreso a la Educación Media Superior.

“Que la secundaria sea el nivel más golpeado resulta particularmente grave, porque es la etapa en la que el aprendizaje del inglés suele consolidarse. Interrumpir ese proceso condena a una generación completa a llegar a la preparatoria con un rezago lingüístico que después será mucho más costoso revertir”, explica. En primaria, el comportamiento fue distinto. La matrícula atendida aumentó de 2 millones 507 mil 274 a 2 millones 532 mil 995 alumnos, un incremento de 25 mil 721 estudiantes. Las primarias participantes también aumentaron de 10 mil 321 a 10 mil 793 planteles, es decir, 472 escuelas más. En preescolar, la cobertura disminuyó de 344 mil 987 a 334 mil 305 alumnos, una reducción de 10 mil 682 estudiantes, aunque los planteles incorporados aumentaron de 7 mil 148 a 7 mil 465 escuelas. El personal docente y los asesores educativos especializados del Proni pasaron de 36 mil 334 a 31 mil 101, una disminución de 14.4%. “Estamos hablando de personal formado específicamente para enseñar una segunda lengua. La pérdida de estos perfiles especializados no se sustituye fácilmente”, afirma el director general de Mexicanos Primero, capítulo Michoacán. Precisa que existe una contradicción que requiere explicación: mientras algunos niveles perdieron cobertura, en secundaria aumentó el personal. En ese nivel, los docentes y asesores pasaron de 9 mil 273 a 11 mil 785, un aumento de 2 mil 512 personas, pese a que la matrícula atendida disminuyó en más de 475 mil estudiantes. “Esta asimetría sugiere una gestión que debe transparentarse. La autoridad tiene que explicar cómo se están tomando las decisiones de asignación de recursos humanos dentro del programa”, sostiene. Érik Avilés cuestiona que no exista información pública sobre los criterios utilizados para determinar qué escuelas permanecen dentro del programa.

“La salida de mil 436 secundarias y 647 escuelas en total plantea una pregunta fundamental: bajo qué criterios las entidades federativas deciden qué planteles conservan el servicio y cuáles lo pierden”, menciona. Fernando Ruiz, especialista en temas educativos, expresa que la disminución de estudiantes atendidos es “sólo una parte del problema” y muestra “un retroceso muy importante” en la enseñanza del inglés en las escuelas públicas de educación básica. “Esta tendencia a la baja dificulta mucho la aplicación de los resultados de esta política”, dice. Indica que la enseñanza del inglés tiene mayor presencia en secundaria, mientras que solamente una proporción reducida de primarias y preescolares cuenta con acceso al programa. “El último diagnóstico que la SEP realizó señaló que la parte más importante que explica este rezago en la enseñanza del idioma se debe a la falta de maestros con esas capacidades lingüísticas”, refiere. Ruiz también expone que se desconoce cómo determinan las entidades federativas qué escuelas reciben el servicio. “Eso es lo que la SEP tiene que aclarar”, destaca. Alejandra Luna Guzmán, académica de tiempo completo del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana, resalta que la enseñanza del inglés tiene importancia debido al grado de integración económica de México, principalmente con Estados Unidos y Canadá. Comenta que el dominio de otra lengua mejora las oportunidades laborales y constituye un factor de crecimiento profesional y salarial. “Pensar en el cumplimiento del derecho a una educación integral, que incluye el inglés como tercera lengua, es una utopía, pues tiene puntos ciegos muy serios. También es evidente la falta de focalización de estrategias y de líneas de acción de nuestras políticas educativas”, agrega.

Irma Villalpando, doctora en Pedagogía y académica de la FES Acatlán, cuestiona la calidad de los libros de inglés y plantea aprovechar la inteligencia artificial para apoyar la enseñanza de lenguas extranjeras. Al referirse a los materiales de inglés, expresa: “Tú sabes que fueron una verdadera... pues ya no sé ni cómo adjetivarlos, pero pésimo”. También destaca las posibilidades de la inteligencia artificial para aprender idiomas, y expone que escuchar y conocer las pronunciaciones forma parte de ese aprendizaje, por lo que las herramientas interactivas pueden contribuir a la enseñanza. “La interactividad ayuda mucho en la enseñanza de lenguas extranjeras”, comenta. Ante el debate sobre el uso de celulares en las escuelas, considera adecuado evitar que los dispositivos distraigan a los estudiantes, pero sostiene que los docentes deben disponer de herramientas tecnológicas para apoyar sus clases. “La tecnología tendría que estar del lado de los maestros, para que se aproveche para fines educativos”, expresa. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado que el aprendizaje de lenguas extranjeras puede ampliar oportunidades educativas y laborales, además de favorecer habilidades cognitivas y comprensión intercultural. Ante este panorama, Érik Avilés considera necesario realizar una revisión pública del funcionamiento del Proni, con información detallada sobre escuelas, entidades y criterios de asignación. “Se requiere una auditoría pública que explique escuela por escuela y entidad por entidad qué ocurrió con la cobertura del programa. Es indispensable una estrategia para recuperar planteles, fortalecer la formación docente y establecer indicadores claros que permitan saber si realmente estamos garantizando el derecho de los estudiantes a aprender una segunda lengua”, dice. Y concluye: “Los datos muestran una regresión que no puede normalizarse. No basta con decir que el presupuesto se mantiene o aumenta nominalmente; hay que explicar por qué con recursos públicos se atiende a menos estudiantes, en menos escuelas y con menos personal especializado. La educación se mide por lo que ocurre dentro de las aulas”.

DATOS Para 2026, el Proni recibió un presupuesto aprobado de 765 millones 875 mil pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos. 9.4% disminuyó la cobertura del programa en un ciclo escolar: de 4 millones 893 mil 934 alumnos a 4 millones 433 mil 834. 5,233 docentes y asesores educativos especializados dejaron de colaborar en el programa. 23,756 escuelas quedaron en el ciclo escolar 2025-2026, de las 24 mil 403 que había en el ciclo 2024-2025.

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