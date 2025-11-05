México podrá ver la Superluna HOY: a esta hora del 5 de noviembre, el fenómeno iluminará el cielo

Información
/ 5 noviembre 2025
    México podrá ver la Superluna HOY: a esta hora del 5 de noviembre, el fenómeno iluminará el cielo
    En la noche de este 5 de noviembre sucederá un fenómeno inigualable que hará brillar el cielo. FOTO: VANGUARDIA.COM.MX

La Superluna ocurre en noviembre cada cuatro años, lo que hace que este día más especial... ¡No te la pierdas!

En la noche de este 5 de noviembre sucederá un fenómeno inigualable que hará brillar el cielo. Se trata de la Superluna, uno de los escenarios más esperados por astrónomos y expertos en la materia.

La Superluna es la penúltima Luna Llena del 2025, posicionándose como la más grande y brillante por ser el plenilunio más cercano a la Tierra.

¿A PARTIR DE QUÉ HORA SE PODRÁ VER LA SUPERLUNA DESDE MÉXICO?

De acuerdo con lo que ha informado la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este sorprendente fenómeno sucederá a las 19:19 horas (tiempo del centro de México). Aunque para una mejor apreciación, se recomienda verla después del atardecer, cuando la Luna salga por el horizonte este.

VANGUARDIA y la UNAM recomiendan localizar un punto alto con mínima contaminación lumínica y vista despejada para la observación.

$!FOTO: ESPECIAL
FOTO: ESPECIAL Este 5 de noviembre, México podrá ver la Superluna.

¿POR QUÉ SE LE LLAMA SUPERLUNA?

Según la información de la ‘Máxima Casa de Estudios’ del país, se le llama Superluna “Porque la Luna Llena coincide con el perigeo, el punto más cercano de su órbita elíptica alrededor de la Tierra.

“Esta cercanía hace que el disco lunar se observe ligeramente mayor y más brillante que en otras Lunas Llenas”.

Datos expuestos, indican que la Luna de esta noche será un 8 por ciento más grande y 16 por ciento más luminosa respecto a un plenilunio típico. Esta diferencia podrá ser mejor percibida si se comparan fotografías entre mediciones previas.

¿LA SUPERLUNA ES LO MISMO QUE LA LUNA DE CAZADOR?

La respuesta es sí. La Luna de Cazador ocurre justo después de la Luna de Cosecha. En un ambiente general, ocurre durante el mes de octubre. Sin embargo, cada cuatro años sucede en noviembre.

La luna de cazador lleva este nombre derivado de las tradiciones norteamericanas y europeas. Sucedía cuando los campos ya estaban segados tras la cosecha, siendo fácil para los cazadores ver a los animales durante la noche, ya que también la luna traía una luminosidad extra.

RECOMENDACIONES DE LA UNAM PARA OBSERVAR MEJOR LA SUPERLUNA

1. Considera la hora clave, que será alrededor de la salida lunar (al anochecer). La proximidad al horizonte produce la conocida ilusión lunar, que la hace parecer mayor.

2. Prepara un equipo. No es imprescindible contar con un equipo especializado, aunque se recomienda binoculares o telescopio para poder obtener una mejor apreciación.

3. Consejo fotográfico. Busca un buen punto de observación y apóyate de un trípode.

OTROS FENÓMEOS ASTRONÓMICOS EN NOVIEMBRE 2025

* 4 de noviembre: Lluvias de meteoros Tauridas.

* 5 de noviembre: Superluna o luna del cazador.

* 8 de noviembre: Cometa Lemmon.

* 10 de noviembre: Luna cerca Júpiter y Pólux.

* 17 de noviembre: Lluvia de meteoros Leonidas.

* 20 de noviembre: La noche más oscura.

* 21 de noviembre: Urano en oposición.

* 24 de noviembre: Venus y Mercurio se verán al amanecer.

* 28 de noviembre: Cuarto creciente.

* 29 de noviembre: Luna cerca de Saturno.

(Con información de la UNAM y VANGUARDIA | Karla Velázquez)

