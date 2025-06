Mi Beca para Empezar CDMX 2025: vuelven a incorporar a estos estudiantes al beneficio económico

•Ingresa una fotografía en formato JPG o un documento escaneado en formato PDF de tu comprobante de domicilio oficial no mayor a 3 meses de expedición, que no exceda más de 4 MB de tamaño.

Ahora deberás registrar al o los alumnos al Programa Social, solo podrás registrar tres beneficiarios, a partir del cuarto menores deberás acudir a registrarlos de manera presencial a las oficinas de atención del Fideicomiso Bienestar Educativo.

Para realizar el registro del o los alumnos al Programa Social Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar haz lo siguiente:

• Ingresa y da clic en el botón de color verde “Registro de Beneficiario”.

• Ingresa el CURP del menor, resuelve el captcha y consulta el CURP del menor en el botón “Consulta CURP”.

• Si aparece un recuadro de color rojo con la siguiente información: “No es posible dar de alta al beneficiario ingresado porque no fue localizado en una institución educativa. Si tu beneficiario es de nuevo ingreso, cambió de nivel o realizó un cambio de escuela privada a pública, intenta realizar su registro 5 días hábiles después de su inscripción” deberás seguir intentando hasta que el sistema te permita continuar con el registro. Si la información de que el menor se encuentra inscrito en una escuela pública de nivel básico de la Ciudad de México no se valida por la Autoridad Educativa Federal de la CDMX (AEFCDMX), no podrás continuar hasta esa Autoridad valide que efectivamente el estudiante asiste a una escuela pública de nivel básico en la CDMX. El Programa Social Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar no tiene injerencia en la validación de información, por lo que deberán asistir al plantel educativo donde realizaron su inscripción y verificar que su información se actualizó en el sistema de la AEFCDMX.

• Si aparece un recuadro de color azul con la siguiente información: “El beneficiario está inscrito en una escuela pública y puede proceder con el registro en este sitio” acepte términos y condiciones y envíe la información.