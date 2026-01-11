Pensión del Bienestar... ¿a qué letras les toca el pago 6 mil 400 pesos del 12 al 16 de enero, según el Calendario?

¡Prepare su tarjeta! Si eres uno de los beneficiarios de la Pensión del Bienestar para adultos mayores, necesitas saber que ya se dio a conocer cuál es la siguiente fecha de pago para este mes de enero. De acuerdo con el calendario oficial publicado en la página de la Secretaría del Bienestar, fue el pasado lunes 5 de enero que se comenzarán a dar los pagos del periodo que abarca el bimestre enero- febrero de 2026. Cabe destacar que este calendario también corresponde a los programas sociales de Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad, y Pensión Madres Trabajadoras. Así como que el programa Sembrando Vida, se depositará el próximo martes 13 de enero, el cual también está marcado en el calendario. TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... ¿a qué letras les toca el pago 6 mil 400 pesos del 8 al 28 de enero, según el Calendario?

CALENDARIO OFICIAL Te compartimos el calendario oficial, del 6 al 28 de enero, para la entrega del apoyo económico, el cual será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar: Fecha de depósito | Letra inicial • Lunes 12 de enero | Letra G;

• Martes 13 de enero | Letra G;

• Miércoles 14 de enero | Letras H, I, J, K;

• Jueves 15 de enero | Letra L;

• Viernes 16 de enero | Letra M; El resto de las fechas hasta el 28 de enero, son las siguientes: • Lunes 19 de enero | Letra M;

• Martes 20 de enero | Letras N, Ñ, O;

• Miércoles 21 de enero | Letras P, Q;

• Jueves 22 de enero | Letra R;

• Viernes 23 de enero | Letra R;

• Lunes 26 de enero | Letra S;

• Martes 27 de enero | Letras T, U, V;

• Miércoles 28 de enero | Letras W, X, Y, Z; MONTO DE PENSIONES BIENESTAR - Pensión Adultos Mayores: $6,400 bimestrales;

- Pensión Mujeres Bienestar: $3,100 bimestrales;

- Pensión para Personas con Discapacidad: $3,300 bimestrales;

- Pensión Madres Trabajadoras: $1,650 bimestrales;

- Sembrando Vida: $6,450.

¿CÓMO PUEDO RETIRAR EFECTIVO DEL BANCO DEL BIENESTAR? 1. Insertar tarjeta y teclear su Número de Identificación Personal (NIP).

2. Elegir “Retiro de efectivo”.

3. Definir el monto a retirar.

4. Definir si desean imprimir su comprobante de retiro.

5. Tomar su efectivo, el recibo y su tarjeta. OTRA OPCIÓN PARA RETIRAR Otra opción es retirar en otros bancos. Todos los bancos establecidos en México permiten el retiro del pago bimestral de la pensión para adultos mayores, pero es importante tener en cuenta que se aplica un cargo adicional. Las entidades bancarias que existen en México son diversas y ofrecen precios muy variados en cuanto al cobro de comisión se refiere. Una de las mejores opciones es Inbursa, ya que solo cobran 15 pesos por prestar ese servicio, mientras que alternativas como Banco Azteca suelen ser muy caras. Aquí te dejamos el listado de algunos bancos en los que se puede retirar dinero o consultar saldo de la Tarjeta del Bienestar y cuánto cobran por realizar estos movimiento: • Inbursa: 6 pesos por consulta y 15 pesos por retiro de efectivo en sus cajeros.

• Banbajío: 7 pesos por consulta de saldo y 20 pesos por retiro de efectivo.

• BBVA: 11 pesos por consulta y 29.50 por retiro en cajero.

• HSBC: 11.75 pesos más IVA por consulta y 20.96 pesos más IVA por disponer de dinero en sus cajeros.

• Citibanamex: 10 pesos de consulta y 26.50 pesos por retiro de efectivo.

• Banorte: 10 pesos por consulta y 27 pesos por retiro de efectivo.

• Banco Azteca: 11 pesos por consulta y 34.80 pesos por retiro de efectivo. Otra de las opciones que menor comisión cobra es Banjercito, que solamente pide 16 pesos. Asimismo, Bancoppel también es una alternativa viable para disponer de efectivo, ya que solo es necesario reponerles 15.52 pesos. Si perdí mi tarjeta de la Pensión del Bienestar... ¿Cómo puedo sacar dinero y cómo reponerla?

¿QUÉ OCURRE SI PERDEMOS O NOS ROBAN LA TARJETA DEL BIENESTAR? Resulta frecuente que olvidemos dónde ponemos las cosas personales, o que se extravíen llaves, tarjetas, credenciales u otros objetos. Si en tu caso perdiste o fuiste víctima de un robo y no cuentas con la tarjeta del Bienestar, no entres en pánico, respira y toma nota de los siguientes pasos que debes de hacer para reponerla y recibir el apoyo económico en 2026. Lo primero que tienes que hacer es reportar de inmediato y bloquear la tarjeta Bienestar para evitar que hagan mal uso de ella o extraigan el dinero que guardas. Para tal efecto, comunícate al número telefónico 8008213844 desde ahí reporta el robo o extravío y solicita el bloqueo de la tarjeta. Al momento de realizar este trámite ten a la mano la documentación de número de cuenta, Clave Única de Registro de Población (CURP) e identificación oficial (INE), datos que se te pedirán para completar el proceso.

¿CÓMO COBRAR EL DINERO SIN TARJETA DEL BIENESTAR? En caso de no contar con la Tarjeta del Bienestar, existen otras opciones para cobrar la pensión o una beca. Una de ellas es acudir directamente a la sucursal bancaria correspondiente al programa de la Pensión del Bienestar y presentar los documentos necesarios para realizar el cobro. Es importante contar con la identificación oficial y los datos personales actualizados. Los sitios donde también puedes retirar sin tarjeta se les conoce como las oficinas de Financiera del Bienestar (antes Telecomm). • Documentos para cobrar en cualquier Banco del Bienestar sin tarjeta

• Acta de nacimiento en original y copia.

• Identificación oficial.

• Clave Única de Registro de Población (CURP).

• Número de teléfono de contacto.

• Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses.

CÓMO SOLICITAR LA REPOSICIÓN DE LA TARJETA DE BIENESTAR Ya sea porque se perdió, hubo un robo o algún otro motivo, las personas adultas mayores necesitan reponer su tarjeta de la Pensión Bienestar 2026 para seguir cobrando sus pagos bimestrales. Pero, ¿cómo tramitar una nueva? Y ¿cuánto tarda la reposición? Te contamos. Y es que una vez que no tengas tu plástico del Banco del Bienestar, lo primero que se tiene que hacer es reportarlo al número 800 900 2000, donde te ayudarán a cancelarla; ese primer paso también debes hacerlo con cualquier otra institución bancaria. Luego tienes que ir a un módulo o a alguna oficina de la Secretaría de Bienestar para que realices tu trámite, donde llenarás un formato sobre la reposición de la tarjeta. Tras hacer ese paso, te entregarán un talón verde como comprobante. Si quieres saber cuál es el módulo más cercano a tu domicilio, en este enlace lo puedes consultar.

SI PERDÍ MI TARJETA DE LA PENSIÓN BIENESTAR 2025... ¿CUÁNTO TIEMPO TARDA LA REPOSICIÓN? La entrega de la reposición de la tarjeta de la Pensión Bienestar 2026 tarda aproximadamente un bimestre, unos dos meses, luego de que la persona adulta mayor o su auxiliar hayan realizado todos los pasos arriba descritos. Una vez que esté listo el plástico, te llamarán para que vayas por el mismo a algún módulo u oficina. Pero en caso de que se llegue a tardar más la entrega, te puedes contactar directamente con la dependencia al número 800 639 4264 e indicar la situación.