Beca Rita Cetina y Benito Juárez lanzan calendario de pagos del 4 al 18 de diciembre 2025
Este calendario solo aplica para las personas que ya cuentan con su tarjeta del Banco del Bienestar
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), a través de su titular Julio León, publicó el calendario del último pago de las Becas del Bienestar, correspondiente al bimestre de noviembre y diciembre.
El pago del segundo bimestre del ciclo escolar 2025-2026 comenzará a depositarse a partir del próximo 4 de diciembre, la dispersión se hará de forma escalonada dependiendo de la primera letra de tu primer apellido, como se ha realizado en otras ocasiones.
Este calendario solo aplica para las personas que ya cuentan con su tarjeta del Banco del Bienestar y ya hayas recibido al menos un depósito; además de que se aplicará para las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro.
CALENDARIO DE PAGO EN DICIEMBRE PARA LAS BECAS DEL BIENESTAR
Esta serán las fechas para entregar el pago a las Becas del Bienestar:
- Jueves 4 de diciembre: Letras A, B;
- Viernes 5 de diciembre: Letra C;
- Lunes 8 de diciembre: Letras D, E, F;
- Martes 9 de diciembre: Letra G;
- Miércoles 10 de diciembre: Letras H,I,J,K,L;
- Jueves 11 de diciembre: Letra M;
- Lunes 15 de diciembre: Letras N,Ñ,O,P,Q;
- Martes 16 de diciembre: Letra R;
- Miércoles 17 de diciembre: Letra S;
- Jueves 18 de diciembre: Letras T,U,V,W,X,Y,Z.
¿QUÉ ES LA BECA RITA CETINA?
La Beca Rita Cetina es un apoyo económico universal para estudiantes de secundaria pública en México.
Se otorga la beca de mil 900 pesos por familia con al menos un alumno inscrito en el programa social, pero se entrega 700 pesos extra por cada beneficiario adicional.
A partir de 2026, los estudiantes de primaria accederán la beca; no obstante, la inscripción se dividirá en dos, según Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Mientras que los alumnos de primaria de 6°, 5° y 4° se les será abierta la convocatoria en enero del 2026, pero para quienes cursen 3°, 2° y 1° grado tendrán que esperarse hasta septiembre de 2026.
Al finalizar 2026, la Beca Rita Cetina tendrá un padrón de beneficiarios de 21.6 millones de estudiantes inscritos; actualmente tiene 13.1 millones de alumnas y alumnos becados en el recién creado programa social del Gobierno Federal.
¿QUÉ ES LA BECA BENITO JUÁREZ?
El programa social de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez es destinada a estudiantes de nivel medio superior en México con el fin de que puedan continuar con sus estudios a través de un respaldo económico al permitirles cubrir gastos básicos de educación como útiles, uniformes, materiales, así como pasajes y comida.
Además, busca reducir la deserción escolar, el cual es uno de los mayores retos del nivel educativo en preparatoria y bachillerato. Cabe destacar que antes del registro, la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez realizó asambleas informativas en planteles, donde se resolvían dudas de los padres de familia que estén interesados en que sus hijos reciban el programa social.
Con un depósito bimestral de mil 900 pesos, busca garantizar que los beneficiarios puedan continuar con sus estudios de bachillerato y preparatoria, cubriendo gastos de materiales, transporte, alimentos y otros insumos necesarios para su desarrollo académico.
¿QUÉ ES LA BECA JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO?
La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro busca fortalecer la permanencia escolar de estudiantes en situación de desventaja socioeconómica. A través de este apoyo económico, el Gobierno federal pretende contribuir a que las y los jóvenes continúen su formación académica y alcancen sus metas profesionales.
La beca consiste en un apoyo económico de 5,800 pesos bimestrales, entregados durante 10 meses del ciclo escolar (no incluye julio y agosto por ser periodo vacacional). El apoyo puede renovarse hasta por un máximo de 45 meses, siempre que la persona beneficiaria cumpla con los requisitos y solicite el beneficio en cada convocatoria.
¿QUÉ HACER SI NO TE LLEGÓ EL PAGO DE LAS BECAS DEL BIENESTAR?
Si el depósito no aparece reflejado, las autoridades recomiendan esperar al menos 72 horas hábiles después de la fecha programada. En ocasiones, el dinero ya está disponible, pero no se emite una notificación automática.
Para confirmar, se sugiere consultar el saldo desde la App del Banco del Bienestar o directamente en un cajero automático. También es recomendable verificar que la tarjeta esté activa y sin bloqueos, ya que este es uno de los motivos más frecuentes por los que el pago no se acredita correctamente.