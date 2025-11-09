Pensión del Bienestar otorgará 6 mil 200 pesos del 10 al 14 de noviembre solo a estas personas

Desde el lunes 3 de noviembre, las y los beneficiarios de la Pensión Bienestar Adultos Mayores comenzaron a recibir los depósitos correspondientes al último bimestre del 2025: noviembre-diciembre. Como suele suceder, los pagos de 6 mil 200 pesos llegan a las tarjetas del Banco del Bienestar de forma escalonada, a través de un calendario compartido por la secretaria Ariadna Montiel Reyes, donde se indica qué iniciales del primer apellido recibirán su dinero en determinado día. TE PUEDE INTERESAR: Estudiantes de la Beca Rita Cetina necesitarán estos documentos para recoger su tarjeta Recuerde que esta misma designación de fechas aplica para la Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad y Pensión Madres Trabajadoras, aunque en distintas cantidades monetarias. ESTAS PERSONAS RECIBIRÁN EL PAGO DE 6 MIL 200 PESOS DE LA PENSIÓN BIENESTAR, LOS DÍAS DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE Durante la semana del 10 a 14 de noviembre, las personas que tengan apellidos con estas iniciales, recibirán la Pensión del Bienestar.

- Lunes 10 de noviembre: Letra G; - Martes 11 de noviembre: Letra G; - Miércoles 12 de noviembre: Letras H, I, J, K; - Jueves 13 de noviembre: Letra L; - Viernes 14 de noviembre: Letra M.

Es de destacar que los pagos se reanudarán hasta el martes 18 de noviembre, debido a que se ‘atraviesa’ el fin de semana y un descanso oficial: el 17 de noviembre.

LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR OTORGA ESTAS CANTIDADES A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES PENSIONES DEL GOBIERNO Como se dijo anteriormente, la Pensión Adultos Mayores reciben 6 mil 200 pesos. En este programa social se incluyen las personas de 65 años de edad en adelante. No obstante, la cantidad varía según el programa social al que pertenezca:

- Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 bimestrales - Pensión para Personas con Discapacidad: $3,200 bimestrales - Pensión Madres Trabajadoras: $1,650 bimestrales - Sembrando Vida: $6,450.

TE PUEDE INTERESAR: Último pago de la Beca Rita Cetina en 2025: Cuál es el monto, fecha de pago y cómo solicitarla ASÍ PUEDES SABER SI YA SE TE DEPOSITÓ LA PENSIÓN DEL BIENESTAR Hay diferentes formas a las que puedes recurrir para consultar si la Pensión del Bienestar ya llegó a tu cuenta:

1. Basta solo una llamada: * Marca al número 800 900 2000 * Sigue las indicaciones del menú y elige la opción Consultar Saldo. Es importante que tengas a la mano los 16 dígitos de tu tarjeta, ya que se te solicitarán, así como tu año de nacimiento. 2. A través de la app móvil: * La aplicación se llama Banco del Bienestar. Está disponible en sistema iOS y Android. * Para registrarte, ocuparás tu NIP. Inicia sesión y consulta tu saldo, así como los últimos movimientos. 3. Acude al cajero automático: * Puedes verificar sin costo alguno en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar. * Inserta la tarjeta, ingrese el NIP y seleccione la opción ‘Consultar Saldo’.

COBRA TU PENSIÓN DEL BIENESTAR DE ESTA FORMA

1. Insertar tarjeta y teclear su Número de Identificación Personal (NIP). 2. Elegir “Retiro de efectivo”. 3. Definir el monto a retirar. 4. Definir si desean imprimir su comprobante de retiro. 5. Tomar su efectivo, el recibo y su tarjeta.

OTRA OPCIÓN PARA RETIRAR Otra opción es retirar en otros bancos. Todos los bancos establecidos en México permiten el retiro del pago bimestral de la pensión para adultos mayores, pero es importante tener en cuenta que se aplica un cargo adicional. Las entidades bancarias que existen en México son diversas y ofrecen precios muy variados en cuanto al cobro de comisión se refiere. Una de las mejores opciones es Inbursa, ya que solo cobran 15 pesos por prestar ese servicio, mientras que alternativas como Banco Azteca suelen ser muy caras. Aquí te dejamos el listado de algunos bancos en los que se puede retirar dinero o consultar saldo de la Tarjeta del Bienestar y cuánto cobran por realizar estos movimiento:

• Inbursa: 6 pesos por consulta y 15 pesos por retiro de efectivo en sus cajeros. • Banbajío: 7 pesos por consulta de saldo y 20 pesos por retiro de efectivo. • BBVA: 11 pesos por consulta y 29.50 por retiro en cajero. • HSBC: 11.75 pesos más IVA por consulta y 20.96 pesos más IVA por disponer de dinero en sus cajeros . • Citibanamex: 10 pesos de consulta y 26.50 pesos por retiro de efectivo. • Banorte: 10 pesos por consulta y 27 pesos por retiro de efectivo. • Banco Azteca: 11 pesos por consulta y 34.80 pesos por retiro de efectivo.

Otra de las opciones que menor comisión cobra es Banjercito, que solamente pide 16 pesos. Asimismo, Bancoppel también es una alternativa viable para disponer de efectivo, ya que solo es necesario reponerles 15.52 pesos.

SIGUE ESTOS PASOS PARA COBRAR SU PENSIÓN DEL BIENESTAR SI NO TIENE LA TARJETA Existen otras opciones para cobrar la pensión o una beca. Una de ellas es acudir directamente a la sucursal bancaria correspondiente al programa de la Pensión del Bienestar y presentar los documentos necesarios para realizar el cobro. Es importante contar con la identificación oficial y los datos personales actualizados. TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... ¿de cuánto será el aumento en 2026? Los sitios donde también puedes retirar sin tarjeta se les conoce como las oficinas de Financiera del Bienestar (antes Telecomm).