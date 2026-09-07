Pensión Mujeres Bienestar: ¿qué adultas mayores de 60 a 64 años cobran el pago de 3,100 del 7 al 11 de septiembre?

La Secretaría del Bienestar dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a septiembre de 2026 para la Pensión Mujeres Bienestar, de 60 a 64 años, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional. El anuncio fue realizado por la titular de la dependencia Leticia Ramírez Amaya.

Los depósitos en las Tarjetas del Bienestar comenzó este 1 de septiembre, como lo anunció la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum y culminarán hasta el próximo día 25 por lo que los adultos mayores deben estar pendientes de la letra de su apellido para recibir la cuota bimestral, destina para buscar ayudarles con sus gastos esenciales.

El calendario forma parte del esquema de dispersión de recursos del Gobierno de México que incluye, además, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y el apoyo a madres trabajadoras.

Así que los beneficiarios deben estar pendientes de la letra de su apellido para recibir la cuota bimestral, destina para buscar ayudarles con sus gastos esenciales.

¿QUÉ LETRAS COBRAN LA PENSIÓN BIENESTAR DEL 1 AL 25 DE SEPTIEMBRE?

Apegados al calendario oficial compartido en las redes sociales, inicio el proceso de la dispensación del depósito económico a miles de adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, madres trabajadoras, y personas con discapacidad, recordando que este pago es el cuarto del 2026.

CALENDARIO OFICIAL DE LA PENSIÓN BIENESTAR

El calendario oficial quedó distribuido de la siguiente manera:

• Letras D, E y F | Lunes 7 de septiembre

• Letra G | Martes 8 y miércoles 9 de septiembre

• Letras H, I, J y K | Jueves 10 de septiembre

• Letra L | Viernes 11 de septiembre

El resto de las fechas quedaron establecidas de la siguiente manera:

• Letra M | Lunes 14 y martes 15 de septiembre

• Letras N, Ñ y O | Jueves 17 de septiembre

• Letras P y Q | Viernes 18 de septiembre

• Letras R | Lunes 21 y martes 22 de septiembre

• Letra S | Miércoles 23 de septiembre de 2026.

• Letras T, U y V | Jueves 24 de septiembre de 2026.

• Letras W, X, Y y Z | Viernes 25 de septiembre de 2026.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA ‘PENSIÓN MUJERES BIENESTAR’?

La Pensión Mujeres Bienestar fue instaurada por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como un reconocimiento al trabajo no remunerado de las mujeres dedicadas al hogar y al cuidado familiar.

Este programa busca fomentar la independencia económica y el bienestar de las mujeres mayores, al otorgarles un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos mediante la nueva tarjeta del Banco del Bienestar.

La Pensión Mujeres Bienestar reconoce la historia, el trabajo y el esfuerzo de millones de mujeres en todo México.

¿QUÉ MONTO RECIBIRÁ CADA BENEFICIARIO?

Durante 2026 no hubo modificaciones en los montos aprobados para los principales programas sociales del Gobierno federal.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a personas de 65 años o más, mantiene un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos, beneficio que la Constitución reconoce como un derecho universal.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar, implementada durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entrega 3 mil 100 pesos cada dos meses a mujeres de entre 60 y 64 años, con el objetivo de fortalecer su autonomía económica.

En tanto, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad otorga un apoyo de 3 mil 300 pesos bimestrales, aunque su cobertura depende de los convenios establecidos entre el Gobierno federal y cada entidad federativa.

Asimismo, el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, mantiene un depósito de mil 650 pesos cada dos meses para contribuir al cuidado y desarrollo de menores de edad cuando sus madres, padres o tutores trabajan o estudian.

CÓMO CONSULTAR TU SALDO DESDE CASA

Para evitar filas y traslados innecesarios, los beneficiarios pueden usar la app del Banco del Bienestar:

• Descarga la aplicación desde Google Play o App Store.

• Acepta los términos y condiciones.

• Ingresa tu número de celular registrado.

• Introduce los 26 dígitos de tu tarjeta y tu NIP.

• Crea y confirma una contraseña segura.

• Selecciona “Consultar saldo” para ver el monto depositado.

Esta herramienta permite verificar depósitos en tiempo real, ofreciendo comodidad y seguridad a los beneficiarios.

CÓMO UBICAR TU SUCURSAL MÁS CERCANA DEL BANCO DEL BIENESTAR

Para facilitar el acceso a los beneficiarios, la Secretaría del Bienestar habilitó un sistema digital que permite localizar sucursales de forma sencilla mediante un mapa interactivo.

El proceso es intuitivo:

• Ingresar al portal oficial aquí

• Seleccionar el punto más cercano a tu ubicación

• Consultar la dirección exacta de la sucursal

Este sistema resulta especialmente útil en estados con alta cobertura como Tabasco, Chiapas o Veracruz, donde las sucursales están distribuidas incluso en comunidades alejadas de las zonas urbanas.

“Cada vez hay más bancos cerca, ya no tenemos que viajar tanto”, señala un usuario del sureste, destacando el impacto de esta expansión.

SUCURSALES PRINCIPALES POR ESTADO DE LA REPÚBLICA

Aquí tienes el listado de las sucursales principales en las capitales de los 32 estados, en el formato que me pediste para que te sea mucho más fácil de leer o copiar: