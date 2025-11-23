Primera Tormenta Invernal y Frente Frío #15 abandonará México, pero Frente Frío #16 ingresará

Para el domingo 23 de noviembre, la primera tormenta invernal se desplazará gradualmente hacia el centro de Estados Unidos, dejando de afectar a México. Asimismo, el Frente Frío número 15 se desplazará hacia el sureste de Estados Unidos, sin efectos en el territorio mexicano, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Por su parte, el frente frío número 16 recorrerá el norte del territorio nacional e interaccionará con una vaguada polar, originando chubascos y rachas de vientos fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua y Coahuila, así como ambiente muy frío a gélido durante esta mañana en zonas altas de dichos estados, y ambiente templado a fresco en el transcurso del día; con la posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila (norte).

Asimismo, se mantiene la probabilidad de caída de nieve y/o aguanieve en el norte de Sonora y norte de Chihuahua. Canales de baja presión en el interior del país y el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos y lluvias aisladas en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán. TE PUEDE INTERESAR: Primera tormenta invernal y frente frío 16 traerán nevadas y lluvias a estos estados FRENTE FRÍO #16 El frente número 16 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del país, ocasionará lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Además, viento con rachas de 40 a 60 km/h en el noreste del país, para el lunes 24 de noviembre. Mientras que para el martes, permanecerá extendido con características de estacionario sobre el noreste del país, ocasionará intervalos de chubascos en Nuevo León y Tamaulipas, y lluvias aisladas en Coahuila y San Luis Potosí. Además, viento con rachas de 40 a 60 km/h en dicha región. PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 27 °C, mientras que la mínima será de 12 °C. Torreón tendrá un día parcialmente nuboso a soleado, además de cielo con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 32 °C, mientras que la mínima será de 15 °C. En Monclova se espera un día cubiertoo a parcialmente nuboso, además de cielos con nubes y claros. La temperatura máxima será de 30 °C, mientras que la mínima será de 19 °C. Piedras Negras disfrutará de un día cubierto con lluvia débil, aunado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 29 °C, mientras que la mínima será de 18 °C.

TE PUEDE INTERESAR: Frente frío 15 deja daños menores en Coahuila; descartan temperaturas congelantes ante ingreso del 16 LLUVIAS Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Estado de México y Tabasco. Posible caída de nieve o aguanieve: norte de Sonora y Chihuahua. Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica. TEMPERATURAS Máximas de 35 a 40 °C: Guerrero y Oaxaca. Máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Durango (noroeste), Tamaulipas (suroeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas (istmo y costa), Puebla (suroeste) y Campeche. Mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas altas de Baja California, Sonora, Durango, San Luis Potosí (suroeste), Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

VIENTO Y OLEAJE Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 80 a 90 km/h: Chihuahua y Durango. Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Chiapas; y de componente norte: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Nuevo León y Tamaulipas; y con posible formación de torbellinos o tornados: Coahuila (norte). Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y el golfo de Tehuantepec. Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios. TE PUEDE INTERESAR: Acuña: Llaman a reforzar cuidados de mascotas por bajas temperaturas ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA INVERNAL? Una tormenta invernal es un fenómeno meteorológico caracterizado por bajas temperaturas, fuertes nevadas, vientos intensos, hielo y, en algunos casos, lluvias heladas. Este tipo de tormentas puede causar varios efectos adversos, como cortes de energía, dificultad en las vías de transporte y problemas en infraestructuras debido a la acumulación de nieve o hielo. Las tormentas invernales pueden presentar diferentes formas de precipitación, que incluyen: • Nieve: Precipitación en forma de cristales de hielo que cae cuando las temperaturas están por debajo del punto de congelación. • Aguanieve: Mezcla de nieve y agua que suele caer cuando las temperaturas están cerca del punto de congelación. • Lluvia helada: Gotas de lluvia que se congelan al impactar superficies frías, creando una capa de hielo resbaladizo. • Vientos fuertes: Las tormentas invernales suelen ir acompañadas de ráfagas de viento que agravan la sensación térmica y dificultan la visibilidad en zonas nevadas. TE PUEDE INTERESAR: Se aproxima la primera Tormenta Invernal a México y podría caer nieve a partir del viernes en estos estados ¿QUÉ HACER EN CASO DE TORMENTA INVERNAL? 1. Durante la Tormenta (En Interiores) * Abríguese bien: Vístase con varias capas de ropa suelta, ligera y cálida, en lugar de una sola capa pesada. * Manténgase informado: Escuche la radio o televisión para recibir información de emergencia y alertas meteorológicas. * Asegure su casa: -Cierre las habitaciones innecesarias para conservar el calor. -Ponga toallas o trapos en las grietas debajo de las puertas. - Cierre las cortinas o persianas para mantener el calor. * Calefacción y seguridad: - Tenga cuidado con los calentadores portátiles y chimeneas. Mantenga todo lo inflamable a una distancia mínima de 1 metro (3 pies). - NO use estufas de gas, hornos o parrillas para calentar su casa, ya que esto conlleva riesgo de incendio e intoxicación por monóxido de carbono. * Proteja las tuberías: Deje los grifos interiores goteando ligeramente para permitir la circulación del agua y prevenir que se congelen y revienten. Abra las puertas de los gabinetes debajo de los fregaderos para que el aire caliente circule.