Condusef advierte: antes de lanzarse al Buen Fin, ‘paguen lo que deben’

Noticias
/ 11 noviembre 2025
    Condusef advierte: antes de lanzarse al Buen Fin, ‘paguen lo que deben’
    Aunque la economía avanza con menor dinamismo, el crédito al consumo se mantiene estable. /FOTO: ESPECIAL

El presidente de la Condusef, Óscar Rosado, exhortó a los consumidores a evitar compras impulsivas y liquidar deudas antes del Buen Fin

CDMX.- Ante la cercanía del Buen Fin, el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado, llamó a los consumidores a mantener la prudencia financiera y evitar compras que comprometan su estabilidad económica.

Durante el Cuarto Congreso de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México (ABM), el funcionario aconsejó “tomar chocolate y pagar lo que deben” antes de lanzarse a las promociones, en un contexto de desaceleración económica y aumento del crédito al consumo.

TE PUEDE INTERESAR: Se compromete México a llevar cabo una acción climática mas ‘ambiciosa y transformadora’ durante la COP30

“Independientemente de las ofertas, si es crédito lo vas a tener que pagar”, advirtió.

Rosado explicó que liquidar deudas previas permite “respirar financieramente”, especialmente cuando los hogares tienden a incrementar el uso del crédito durante campañas de descuentos.

Asimismo, recomendó mayor precaución en compras por internet para evitar fraudes, verificando la autenticidad de las páginas y la identidad de los proveedores.

TE PUEDE INTERESAR: Crisis en Zacatecas por catálogo sexual hecho con IA: protestan padres, docentes y feministas

El titular de la Condusef pidió a la población distinguir entre necesidad y deseo, al subrayar que una necesidad es un gasto que no puede postergarse, mientras que un deseo puede diferirse sin afectar la calidad de vida.

“No hay que comprar por impulso ni por emoción”, insistió.

Consultado sobre el nivel de endeudamiento de los hogares, Rosado señaló que la cartera vencida del crédito al consumo se mantiene estable, aunque insistió en que el entorno requiere actuar con cautela.

TE PUEDE INTERESAR: Semar presenta resultados del ‘Plan Colima’: reporta 22 detenidos en 5 municipios

Reconoció que el financiamiento al consumo ha crecido durante el año, impulsado por el empleo formal y el dinamismo comercial, pese a que la economía “se mueve más lento”.

“El Buen Fin surgió para atenuar la caída de ventas tras el regreso a clases y seguramente tendrá un efecto positivo, pero debe haber consumo responsable”, puntualizó.

Finalmente, exhortó a las familias a aprovechar solo ofertas reales que mejoren su bienestar, reiterando que el objetivo del Buen Fin es fortalecer la economía sin fomentar el sobreendeudamiento. Con información de El Universal

Temas


El Buen fin
compras por internet
compras

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Condusef

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta amenaza de Estados Unidos

Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta invasión de Estados Unidos
El presidente Trump y los republicanos del Congreso siguieron una estrategia de aumentar el dolor y esperar a los demócratas.

Trump no ha tenido límites durante el cierre del gobierno
Imágenes de video transmitidas en medios de comunicación turcos parecían mostrar la aeronave descendiendo en espiral y dejando un rastro de humo blanco. FOTO:

Se estrella avión de transporte militar de la OTAN con 20 ocupantes
La llegada se produce a la par que la Administración de Trump refuerza su presencia militar en el área del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) y ataca embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico. FOTO:

Llega al Caribe el USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de Estados Unidos
La revocación de mandato no es un tema nuevo, sino una figura establecida en la Constitución e impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador,

Sheinbaum avala adelantar la revocación de mandato: ‘Es buena, pero debe debatirse’
Afirmó que confía plenamente en su esquema de protección y que mantiene contacto directo con la gente pese a los recientes hechos de violencia.

Claudia Sheinbaum: ‘No me va a pasar nada’; descarta ampliar su seguridad
Reubica Profepa a 41 ejemplares que presentaban estrés y peso bajo, en Morelos.

Profepa asegura 41 animales del ‘Parque Temazcal Zovic’ de Morelos; tenían estrés y bajo peso
Tendrán ajustes en penalidades, redacción técnica y especialización de ministerios públicos.

Senado ajustará Ley contra la Extorsión; prevén aprobarla el próximo martes