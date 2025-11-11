Condusef advierte: antes de lanzarse al Buen Fin, ‘paguen lo que deben’

CDMX.- Ante la cercanía del Buen Fin, el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado, llamó a los consumidores a mantener la prudencia financiera y evitar compras que comprometan su estabilidad económica.

Durante el Cuarto Congreso de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México (ABM), el funcionario aconsejó “tomar chocolate y pagar lo que deben” antes de lanzarse a las promociones, en un contexto de desaceleración económica y aumento del crédito al consumo.

“Independientemente de las ofertas, si es crédito lo vas a tener que pagar”, advirtió.

Rosado explicó que liquidar deudas previas permite “respirar financieramente”, especialmente cuando los hogares tienden a incrementar el uso del crédito durante campañas de descuentos.

Asimismo, recomendó mayor precaución en compras por internet para evitar fraudes, verificando la autenticidad de las páginas y la identidad de los proveedores.

El titular de la Condusef pidió a la población distinguir entre necesidad y deseo, al subrayar que una necesidad es un gasto que no puede postergarse, mientras que un deseo puede diferirse sin afectar la calidad de vida.

“No hay que comprar por impulso ni por emoción”, insistió.

Consultado sobre el nivel de endeudamiento de los hogares, Rosado señaló que la cartera vencida del crédito al consumo se mantiene estable, aunque insistió en que el entorno requiere actuar con cautela.

Reconoció que el financiamiento al consumo ha crecido durante el año, impulsado por el empleo formal y el dinamismo comercial, pese a que la economía “se mueve más lento”.

“El Buen Fin surgió para atenuar la caída de ventas tras el regreso a clases y seguramente tendrá un efecto positivo, pero debe haber consumo responsable”, puntualizó.

Finalmente, exhortó a las familias a aprovechar solo ofertas reales que mejoren su bienestar, reiterando que el objetivo del Buen Fin es fortalecer la economía sin fomentar el sobreendeudamiento. Con información de El Universal