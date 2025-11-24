$!Estas son las mejores y peores pinturas para remodelar tu casa, según Profeco

Si piensas en darle una ‘manita de gato’ a tu casa antes de Navidad, esta información te puede ayudar; ya que la edición de noviembre de la Revista del Consumidor a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un análisis a varias marcas de pintura arquitectónicas blancas, siendo estas las mejores y peores en el mercado. El reporte busca conocer cuáles sin las mejores opciones para elegir, así como las peores pinturas arquitectónicas en calificación para evitar que los consumidores realicen compras con desinformación. Ya que elegir el color y la combinación no es el único factor que el comprador debe tomar en cuenta al elegir una pintura, sino también debe enfocarse en la calidad y durabilidad del producto; sobre todo en temporadas de lluvia. TE PUEDE INTERESAR: Canasta básica baja a 844 pesos; Profeco presume avance del Pacic

PROFECO EVALÚA PINTURAS Profeco analizó 19 modelos de un total de 19 marcas distintas de pinturas arquitectónicas en color blanco, tanto en acabado mate como brilloso. Con el objetivo de conocer si dicho producto se apegaba a la normatividad nacional vigente sobre el producto, esto al analizar el contenido de los sólidos, el índice de blancura y la resistencia al intemperismo acelerado. Además, también se estudió otros factores como el Potencial de hidrógeno (pH), la relación de contraste, el rendimiento y la resistencia al desgaste por tallado.

- Acuario, Master, pintura acrílica;

- Alvamex, Alvaflex Master, pintura vinil acrílica;

- Cox, Nini Cox 11 000;

- General Paint, General 300 Pro;

- Optimus, Vin Lac, pintura vinil acrílica;

- Promex, Monarca, pintura acrílica plástica;

- Voller, Max 700, Pintura 100% acrílica.

- Ipesa, Realtek;

- Member’s Mark;

- Meridian, Casabella

- Pintumex, Acapulco;

- Precíssimo. Este último producto no cumplió con el porcentaje de sólidos requeridos y también presentó desprendimiento en la capa de pintura.

Aunque Profeco enfatizó que, pese a que en el mercado podemos encontrar productor con calidades similares, los precios son muy diferentes.

¿QUÉ RECOMIENDA PROFECO? Al momento de utilizar este tipo de productos, la Profeco recomienda leer cuidadosamente las instrucciones antes de comenzar a pintar. Asimismo, limpiar perfectamente la superficie a la que se va a aplicar la pintura nueva y raspar la superficie antes de aplicarla para asegurar que la adherencia sea buena y que no se desprende con facilidad. La Procuraduría también sugiere que al momento de comprar se elijan pinturas con fecha de fabricación reciente, adquirirlas en su contenedor original y revisar que la tapa del bote no presente evidencia de haber sido removida. Si la pintura tiene grumos o natas que no se integran fácilmente, lo mejor es no comprarlas o devolverlas, ya que es indicio de que es un producto caduco o defectuoso.