Ley Federal del Trabajo: Este debe ser tu salario si trabajas el 2 de febrero, día de descanso oficial

/ 26 enero 2026
    El 2 de febrero es una de las fechas señaladas en la Ley Federal del Trabajo (LFT) como un día de descanso oficial, en conmemoración del día 5 de febrero (Día de la Constitución Mexicana). VANGUARDIA

Los asuetos están estipulados en la Ley Federal del Trabajo y son considerados fechas en las que no sólo se debe respetar el descanso, sino que cualquier labor realizada debe remunerarse con pagos adicionales según la ley

El 2 de febrero es una de las fechas señaladas en la Ley Federal del Trabajo (LFT) como un día de descanso oficial, en conmemoración del día 5 de febrero (Día de la Constitución Mexicana). Durante esta fecha, miles de trabajadores se preguntan: ¿me deben pagar extra si laboro ese día?

En términos generales, la referida legislación establece el pago de salario doble a quienes laboran en días festivos oficiales, salvo que el trabajador reciba descanso en otro día a cambio. Esto quiere decir que si trabajas el 2 de febrero, debes recibir un pago mayor al salario diario normal.

ESTO ES LO QUE DEBEN PAGARTE SI TRABAJAS EL 2 DE FEBRERO DE 2026

Para quienes laboran el 2 de febrero, el pago debe incluir una prima adicional sobre el salario diario que normalmente perciben. Esto significa que, además de tu salario base, el patrón está obligado a pagarte el equivalente a 200% extra por ser día de descanso obligatorio.

Por ejemplo, si tu salario son $100 pesos por día, se te deberán pagar $200 pesos extras si laboras en un asueto obligatorio. En conclusión, recibirías el equivalente a un salario triple.

Es importante recordar que estos pagos son obligatorios, y la falta de cumplimiento puede generar sanciones para el empleador, además de reclamaciones laborales por parte de la plantilla afectada.

CONOCE LOS OTROS DÍAS DE DESCANSO OFICIAL EN 2026, SEGÚN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

Además del 2 de febrero, la LFT reconoce otros días de descanso obligatorio para el año 2026, en los cuales los trabajadores tienen derecho a salario íntegro y pago extra si laboran.

* 1 de enero – Año Nuevo;

* 5 de febrero – Día de la Constitución;

* 15 de marzo – Natalicio de Benito Juárez;

* 1 de mayo – Día del Trabajo;

* 16 de septiembre – Día de la Independencia;

* 20 de noviembre – Día de la Revolución Mexicana;

* 25 de diciembre – Navidad.

Estos días están estipulados en el artículo correspondiente de la Ley Federal del Trabajo, y son considerados fechas en las que no sólo se debe respetar el descanso, sino que cualquier labor realizada debe remunerarse con pagos adicionales según la ley.

Por eso, tanto trabajadores como patrones deben estar al tanto de las obligaciones y derechos laborales asociados a los días de asueto para evitar conflictos y garantizar el cumplimiento de la LFT.

