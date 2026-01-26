Ley Federal del Trabajo: Este debe ser tu salario si trabajas el 2 de febrero, día de descanso oficial

El 2 de febrero es una de las fechas señaladas en la Ley Federal del Trabajo (LFT) como un día de descanso oficial, en conmemoración del día 5 de febrero (Día de la Constitución Mexicana). Durante esta fecha, miles de trabajadores se preguntan: ¿me deben pagar extra si laboro ese día?

En términos generales, la referida legislación establece el pago de salario doble a quienes laboran en días festivos oficiales, salvo que el trabajador reciba descanso en otro día a cambio. Esto quiere decir que si trabajas el 2 de febrero, debes recibir un pago mayor al salario diario normal.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué son los CTE? La junta de docentes de la SEP por la que no habrá clases el viernes 30 de enero

ESTO ES LO QUE DEBEN PAGARTE SI TRABAJAS EL 2 DE FEBRERO DE 2026

Para quienes laboran el 2 de febrero, el pago debe incluir una prima adicional sobre el salario diario que normalmente perciben. Esto significa que, además de tu salario base, el patrón está obligado a pagarte el equivalente a 200% extra por ser día de descanso obligatorio.

Por ejemplo, si tu salario son $100 pesos por día, se te deberán pagar $200 pesos extras si laboras en un asueto obligatorio. En conclusión, recibirías el equivalente a un salario triple.