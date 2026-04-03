¿Qué es la Procesión del Silencio y cuál es su relación con las corridas de toros?

Luego del Viacrucis y la reflexión de las Siete Palabras, la actividad que cierra el Viernes Santo en la Iglesia Católica es la Procesión del Silencio y el Pésame a la Virgen María; sin embargo, en distintas regiones de México este momento se ha consolidado con las corridas de toros como una tradición arraigada. Pese a que uno responde a un carácter religioso y es otro vinculado al espectáculo, ambas manifestaciones comparten elementos que los mantienen vigentes hasta el día de hoy.

¿QUÉ ES LA PROCESIÓN DEL SILENCIO? El Pésame a la Virgen y la Procesión del Silencio radican en el respeto y el dolor por la muerte de Jesús. A diferencia de otras manifestaciones religiosas que son acompañadas con música y canto, esta se desarrolla en completo silencio, intensificando su carga emocional y espiritual. Representa el duelo, la reflexión y la comunión íntima con el sufrimiento, quienes participan lo hacen en actitud de penitencia, muchas veces vestidos de negro o con túnicas que evocan el luto y la sobriedad. Tanto para los espectadores como participantes, se convierte en una experiencia que va más allá de lo religioso: es un momento de encuentro con el misterio, con el dolor humano, y con la esperanza de la redención. Se hace de noche, por lo que las calles oscuras son iluminadas por antorchas o velas. Aunque es distinta dependiendo de cada región de México, muchos de los participantes lo hacen por una promesa, como acto de fe o de gratitud. Caminan descalzos, en penitencia, o cargan cruces. Algunas procesiones permiten solo a hombres o mujeres, otras son mixtas; en algunos lugares hay niños o es un acto exclusivamente de adultos.

PROCESIÓN DEL SILENCIO EN MÉXICO Los estados de San Luis Potosí, Querétaro, Oaxaca, Puebla y ciudades como Taxco, Guerrero, la Procesión del Silencio se ha convertido en una tradición profundamente arraigada, con un carácter tanto espiritual como cultural. Como por ejemplo, en San Luis Potosí, una de las más emblemáticas de América Latina que fue instaurada en 1954, es una forma de revivir el dolor de la Pasión de Cristo, convirtiéndose en un acto multitudinario y sobrecogedor. Decenas de cofradías marchan en completo silencio, vestidos con túnicas oscuras y muchas veces encapuchados, cargando imágenes religiosas, cruces, o caminando descalzos.

TAUROMAQUIA Y PROCESIÓN Pasadas representaciones del viacrucis que se daban en Europa a partir de la Edad Media sirven como antecedente para la Procesión del Silencio en diversos puntos de México. Específicamente, la festividad de San Luis Potosí toma como base la de Sevilla, España, la cual es identificada como la de mayor renombre en todo el mundo. Durante los años cincuenta, en una época de gran auge para la tauromaquia en México, el fraile carmelita Nicolás García de San José invitó al matador Fermín Rivera Malabehar a incorporar al sector taurino en esta costumbre, emulando el estilo sevillano. En aquel periodo, existía una marcada religiosidad entre novilleros y toreros, quienes manifestaban una devoción particular hacia la Virgen de la Soledad, que se encuentra dentro del templo del Carmen en la capital potosina, dicho fervor motivó su integración formal en la Cofradía de la Soledad.

A raíz de esto, el evento estrechó sus lazos con el mundo del toro y ha conseguido perdurar desde 1954 mediante el trabajo de una asociación civil potosina, la cual ha fomentado el crecimiento en el número de cofradías participantes. Debido a la crisis sanitaria por COVID-19, la procesión suspendió sus ediciones presenciales durante 2020 y 2021, el evento se realizó de manera virtual y sin público, por lo que se ha podido mantener desde 1954 y cada vez con más hermandades y cofradías buscan participar. Cabe destacar que, desde 2013, goza del título de Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de San Luis Potosí, y congrega a una audiencia superior a las 100 mil personas.

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