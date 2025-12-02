$!SAT activa simulador para la declaración anual de personas morales: fechas y todo lo que debes saber

Faltando casi tres meses para comenzar con la presentación de la declaración anual de personas morales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó un nuevo simulador que permitirá a las empresas anticipar y revisar la información que deberán reportar en marzo 2026.

La herramienta, disponible desde el 1 de diciembre, está dirigida a empresas que pertenecen al Régimen General y del Régimen Simplificado de Confianza (Resico).

El organismo destacó que este instrumento facilita el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales y, al mismo tiempo, contribuye a fortalecer la recaudación y la economía del país.