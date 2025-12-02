SAT activa simulador para la declaración anual de personas morales: fechas y todo lo que debes saber

    El SAT habilitó un nuevo simulador que permitirá a las empresas anticipar y revisar la información que deberán reportar en marzo 2026. FOTO: VANGUARDIA

El simulador del SAT es para empresas que pertenecen al Régimen General y del Régimen Simplificado de Confianza (Resico)

Faltando casi tres meses para comenzar con la presentación de la declaración anual de personas morales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó un nuevo simulador que permitirá a las empresas anticipar y revisar la información que deberán reportar en marzo 2026.

La herramienta, disponible desde el 1 de diciembre, está dirigida a empresas que pertenecen al Régimen General y del Régimen Simplificado de Confianza (Resico).

El organismo destacó que este instrumento facilita el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales y, al mismo tiempo, contribuye a fortalecer la recaudación y la economía del país.

$!SAT activa simulador para la declaración anual de personas morales: fechas y todo lo que debes saber

FACILIDADES QUE PERMITE SIMULADOR DEL SAT

El SAT explicó que la plataforma permite consultar:

* Los pagos provisionales presentados y cubiertos durante el ejercicio 2025.

* La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) pagada en el año.

* Las retenciones efectivamente enteradas, como el ISR por sueldos y salarios, asimilados, arrendamiento y Resico.

* Los Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) relacionados con devoluciones, descuentos y bonificaciones.

* Información pendiente de ejercicios anteriores, como pérdidas fiscales, pagos al extranjero, dividendos y subsidio para el empleo.

El SAT aclaró que, si el contribuyente necesita corregir ingresos u otros datos precargados en el simulador, deberá presentar declaraciones complementarias.

ESTAS SON LAS FECHAS PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL DE PERSONAS MORALES

El SAT recordó que las fechas límite para la declaración anual 2025 de personas morales corresponden de la siguiente forma:

1. Sociedades en liquidación: hasta el 19 de enero de 2026.

2. Personas morales sin fines de lucro: antes del 16 de febrero de 2026.

3. Regímenes del Título II de la Ley del ISR y Resico: 31 de marzo de 2026.

Es importante mencionar que, si una persona moral no presenta su declaración anual ante el SAT dentro del plazo establecido, se enfrenta a una serie de consecuencias y sanciones importantes.

QUÉ SE NECESITA PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL

Para enviar la declaración por internet, el SAT indicó que es indispensable contar con la e.firma y con un servicio de banca electrónica para realizar el pago de impuestos o recibir la devolución correspondiente.

El organismo subrayó que los pagos deben efectuarse mediante transferencia electrónica en bancos autorizados para el cobro de contribuciones federales.

