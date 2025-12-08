SAT revela ganadores del Sorteo del Buen Fin 2025: Revisa AQUÍ si ganaste el premio mayor de 250 mil pesos
El SAT habilitó un micrositio en el que los participantes del Sorteo del Buen Fin 2025 podrán consultar si resultaron ganadores de algún premio
Tras una larga espera, finalmente este 8 de diciembre el Servicio de Atención Tributaria (SAT) reveló la lista de los ganadores del Sorteo del Buen Fin 2025, a través del micrositio de la institución.
Con una bolsa total de 500 millones de pesos en premios, la rifa promete reconocer a las y los consumidores y comercios que se registraron y participaron en las promociones del Buen Fin, que se llevó a cabo del 13 al 17 de noviembre.
Sin embargo, pese a que ya se revelaron los resultados, el SAT recalcó que la entrega de premios se realizará antes del día 6 de enero de 2026.
AQUÍ PUEDES CONSULTAR LOS GANADORES DEL SORTEO DEL BUEN FIN DEL SAT
Antes de iniciar, debes saber que se requerirá un dato sumamente importante: la tarjeta participante por compra, es decir la que usaste para pagar durante el Buen Fin. Para continuar, VANGUARDIA aconseja seguir los siguientes pasos:
1. Ingresa al micrositio del SAT: En tu buscador escribe https://www.sat.gob.mx/minisitio/SorteoElBuenFin o puedes dar clic AQUÍ.
2. Teclea los datos que se te piden: Ingresa la tarjeta con la que participaste en las compras del Buen Fin y la clave que se muestra en la imagen.
3. Da clic en el botón ‘Enviar’.
En el caso de los negocios que entraron al Sorteo, se necesitará el RFC de la empresa. El procedimiento es el mismo.
ESTOS SON LOS PREMIOS DEL SORTEO DEL BUEN FIN 2025
La cantidad total que ofrecen todas las categorías del sorteo del SAT, asciende a $500 millones de pesos, destinados de la siguiente forma.
* $400 millones de pesos en premios a consumidores:
- Premio mayor: $250 mil pesos.
- Más de 321 mil premios adicionales, que van desde $500 hasta $20 mil pesos.
* $100 millones de pesos para comercios participantes.
- Premio de $260 mil pesos para comercios registrados.
- Mil premios de $20 mil pesos para establecimientos ganadores.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que “Los premios se depositarán en el número de cuenta del tarjetahabiente ganador o en la cuenta de cheques del comercio ganador”.