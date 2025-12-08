$!SAT revela ganadores del Sorteo del Buen Fin 2025: Revisa AQUÍ si ganaste el premio mayor de 250 mil pesos

Tras una larga espera, finalmente este 8 de diciembre el Servicio de Atención Tributaria (SAT) reveló la lista de los ganadores del Sorteo del Buen Fin 2025, a través del micrositio de la institución.

Con una bolsa total de 500 millones de pesos en premios, la rifa promete reconocer a las y los consumidores y comercios que se registraron y participaron en las promociones del Buen Fin, que se llevó a cabo del 13 al 17 de noviembre.

Sin embargo, pese a que ya se revelaron los resultados, el SAT recalcó que la entrega de premios se realizará antes del día 6 de enero de 2026.

AQUÍ PUEDES CONSULTAR LOS GANADORES DEL SORTEO DEL BUEN FIN DEL SAT

Antes de iniciar, debes saber que se requerirá un dato sumamente importante: la tarjeta participante por compra, es decir la que usaste para pagar durante el Buen Fin. Para continuar, VANGUARDIA aconseja seguir los siguientes pasos: