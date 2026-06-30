SAT puede bloquear tu cuenta de nómina: estos son los casos en que puede hacerlo

El Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) cuenta con facultades legales para inmovilizar cuentas bancarias, incluidas las de nómina, cuando existen determinados adeudos fiscales . Aunque el salario mínimo está protegido por la Constitución, el bloqueo de una cuenta puede afectar el acceso al dinero disponible. Conoce en qué situaciones puede ocurrir, qué cuentas pueden ser embargadas, cuáles están protegidas y qué opciones tienen los contribuyentes para recuperar el acceso a sus recursos.

¿El SAT puede bloquear una cuenta de nómina?

Sí. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la facultad de ordenar la inmovilización de cuentas bancarias, incluidas las cuentas de nómina, cuando se cumplen ciertos supuestos previstos en el Código Fiscal de la Federación (CFF).

A diferencia de lo que muchas personas creen, la autoridad fiscal no está obligada a notificar previamente al titular de la cuenta. Primero gira la orden a la institución financiera o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y posteriormente informa al contribuyente mediante el Buzón Tributario, estrados o edictos.

¿En qué casos puede inmovilizar una cuenta?

El SAT puede ordenar el bloqueo cuando existe un crédito fiscal firme, es decir, una deuda determinada y exigible que no fue impugnada en tiempo.

También puede hacerlo si el crédito fiscal está siendo impugnado, pero no cuenta con una garantía suficiente o el contribuyente no puede ser localizado, así como cuando los bienes previamente embargados resultan insuficientes para cubrir el adeudo.

En estos casos, el banco dispone de hasta tres días hábiles para ejecutar la inmovilización de los recursos.

¿Qué pasa con el salario del trabajador?

Aunque la cuenta de nómina puede quedar inmovilizada, la legislación mexicana protege el salario mínimo.

La Constitución establece que este ingreso no puede ser objeto de embargo. Sin embargo, cuando el salario supera dicho monto, el excedente sí puede ser afectado en determinadas circunstancias.