SAT puede bloquear tu cuenta de nómina: estos son los casos en que puede hacerlo
Conoce cuándo aplica esta medida, qué parte del salario está protegida y cómo pueden actuar los trabajadores afectados.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con facultades legales para inmovilizar cuentas bancarias, incluidas las de nómina, cuando existen determinados adeudos fiscales. Aunque el salario mínimo está protegido por la Constitución, el bloqueo de una cuenta puede afectar el acceso al dinero disponible. Conoce en qué situaciones puede ocurrir, qué cuentas pueden ser embargadas, cuáles están protegidas y qué opciones tienen los contribuyentes para recuperar el acceso a sus recursos.
¿El SAT puede bloquear una cuenta de nómina?
Sí. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la facultad de ordenar la inmovilización de cuentas bancarias, incluidas las cuentas de nómina, cuando se cumplen ciertos supuestos previstos en el Código Fiscal de la Federación (CFF).
A diferencia de lo que muchas personas creen, la autoridad fiscal no está obligada a notificar previamente al titular de la cuenta. Primero gira la orden a la institución financiera o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y posteriormente informa al contribuyente mediante el Buzón Tributario, estrados o edictos.
¿En qué casos puede inmovilizar una cuenta?
El SAT puede ordenar el bloqueo cuando existe un crédito fiscal firme, es decir, una deuda determinada y exigible que no fue impugnada en tiempo.
También puede hacerlo si el crédito fiscal está siendo impugnado, pero no cuenta con una garantía suficiente o el contribuyente no puede ser localizado, así como cuando los bienes previamente embargados resultan insuficientes para cubrir el adeudo.
En estos casos, el banco dispone de hasta tres días hábiles para ejecutar la inmovilización de los recursos.
¿Qué pasa con el salario del trabajador?
Aunque la cuenta de nómina puede quedar inmovilizada, la legislación mexicana protege el salario mínimo.
La Constitución establece que este ingreso no puede ser objeto de embargo. Sin embargo, cuando el salario supera dicho monto, el excedente sí puede ser afectado en determinadas circunstancias.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que, en obligaciones civiles o mercantiles, únicamente puede embargarse hasta el 30% del excedente del salario mínimo. La única excepción corresponde a las pensiones alimenticias, donde el porcentaje puede ser mayor conforme a la resolución judicial.
¿Qué cuentas pueden ser bloqueadas?
La autoridad puede inmovilizar cuentas de ahorro, cheques, inversiones, depósitos en moneda nacional o extranjera y cuentas de nómina registradas a nombre del contribuyente.
En cambio, las cuentas individuales de ahorro para el retiro (AFORE) cuentan con protección legal y, en términos generales, no pueden ser embargadas. No obstante, existe una excepción cuando se trata del pago de pensiones alimenticias y se cumplen determinadas condiciones establecidas por la Suprema Corte.
¿Qué puede hacer el contribuyente?
Si considera que el bloqueo fue indebido o desea recuperar el acceso a sus recursos, el contribuyente puede ofrecer una garantía para sustituir el embargo, como una fianza, hipoteca, depósito en efectivo o carta de crédito bancaria.
La autoridad fiscal dispone de cinco días para resolver si acepta dicha garantía. En caso de no emitir una respuesta dentro de ese plazo, la institución financiera deberá levantar la inmovilización.
Además, el afectado puede impugnar la medida mediante un recurso de revocación ante el SAT, presentar un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o promover un juicio de amparo cuando considere que se vulneraron sus derechos.
Conocer estas disposiciones permite a los trabajadores entender el alcance de las facultades del SAT y actuar oportunamente en caso de enfrentar un procedimiento de embargo relacionado con obligaciones fiscales.