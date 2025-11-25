Se acerca el Black Friday 2025... qué es y cómo aprovechar las promociones

    Se acerca el Black Friday 2025... qué es y cómo aprovechar las promociones
    El Black Friday 2025 se celebrará el 28 de noviembre. Conoce su origen, cómo aprovechar ofertas y qué tiendas en México tendrán los mejores descuentos. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El Black Friday 2025 llega con descuentos masivos en México y Estados Unidos. Te explicamos qué es, cuándo se celebra y cómo aprovechar las mejores promociones de la temporada

El Black Friday es una tradición de compras nacida en Estados Unidos que se celebra al día siguiente del Día de Acción de Gracias. A lo largo de los años, se convirtió en uno de los eventos comerciales más grandes del mundo, marcando el inicio oficial de la temporada navideña.

En México, esta fecha ha cobrado fuerza gracias a la presencia de marcas estadounidenses y al atractivo de comprar productos importados con rebajas significativas. Aunque ocurre poco después del Buen Fin, muchos consumidores esperan esta jornada por los descuentos adicionales.

Además del evento principal, existe el Cyber Monday, dedicado a las compras por internet, y el periodo extendido llamado Black Days, donde las promociones se mantienen por varios días más.

CUÁNDO ES EL BLACK FRIDAY 2025 Y QUÉ ESPERAR

Para 2025, el Black Friday será el viernes 28 de noviembre, dentro del periodo de Black Days que abarca del 28 al 30 de noviembre. Este lapso permitirá a miles de compradores encontrar rebajas en productos de tecnología, moda, hogar y otras categorías demandadas.

Esta edición destaca por el crecimiento de las compras digitales. Cada año más tiendas mexicanas se suman con promociones especiales en línea, lo que facilita adquirir artículos directamente de Estados Unidos con envíos internacionales.

Sin embargo, con el incremento de ventas online, también aumentan los intentos de fraude digital. Es esencial revisar el dominio del sitio, evitar enlaces sospechosos, activar protección antivirus y nunca compartir datos bancarios en páginas sin certificado de seguridad.

TIENDAS PARTICIPANTES Y CÓMO APROVECHAR OFERTAS

Entre las tiendas con mayores promociones Black Friday 2025 en México destacan:

· Liverpool

· Walmart

· Amazon

· Mercado Libre

· Coppel

· Shein

· Temu

· Soriana

· AliExpress

· Adidas

· Nike

· Puma.

La mayoría enfocará sus descuentos en ventas por internet.

En Amazon, los productos con mayores rebajas serán smartphones, laptops, bocinas, pantallas y videojuegos. En Walmart y Bodega Aurrera, el enfoque estará en hogar, electrónica, línea blanca y juguetes.

Liverpool y Suburbia tendrán ofertas en moda, perfumes, accesorios y tecnología. Mientras tanto, Mercado Libre, Elektra, Sears y Coppel ofrecerán precios especiales en electrónicos, muebles, ropa y hasta motocicletas.

DATOS CURIOSOS

• El Black Friday nació en 1960 en Filadelfia.

• Es el día con mayor tráfico en tiendas físicas en EU.

• Cada año más de 50% de compradores mexicanos participa en promociones.

• Muchas tiendas inician rebajas desde la medianoche del jueves.

