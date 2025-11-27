SEP aclara si habrá clases el viernes 28 de noviembre para preescolar, primaria y secundaria

El viernes 14 y lunes 17 de noviembre anteriores conformaron un megapuente que dejó a millones de alumnos sin actividades académicas por varios días. Esto generó incertidumbre acerca de si habría un nuevo descanso cercano.

La Secretaría de Educación Pública ( SEP ) confirmó que este viernes 28 de noviembre no habrá clases en los niveles de preescolar, primaria y secundaria en todo el país. La aclaración surge tras varias dudas entre padres y estudiantes, debido a las suspensiones recientes en el calendario escolar.

Por ello, tanto la información oficial de la dependencia como el calendario escolar fueron revisados para determinar las actividades correspondientes a esta fecha.

POR QUÉ SE SUSPENDERÁN LAS CLASES

De acuerdo con la SEP, la razón por la que los estudiantes no tendrán actividades académicas este 28 de noviembre es la realización de la junta del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Estas reuniones, establecidas el último viernes de cada mes, forman parte de los procesos formativos y organizativos del personal docente. Por lo tanto, mientras los estudiantes descansan, el cuerpo educativo debe asistir obligatoriamente a la sesión programada.

Este esquema se mantiene vigente para todas las escuelas incorporadas al sistema educativo federal, tanto públicas como privadas.

NUEVO FIN DE SEMANA LARGO PARA ALUMNOS

Con esta suspensión, los estudiantes de nivel básico disfrutarán de un nuevo fin de semana largo. El descanso iniciará el viernes 28 de noviembre y se extenderá hasta el lunes, retomando clases el siguiente martes según el calendario.

Para las familias, esto representa una oportunidad para organizar actividades recreativas o de convivencia, aunque también implica ajustes logísticos por la ausencia de actividad escolar.

Mientras tanto, docentes, personal administrativo y directivos sí deberán presentarse a la jornada estipulada por la SEP.

QUÉ ES EL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR

El CTE es un órgano colegiado integrado por directivos y docentes cuya función principal es analizar, planificar y mejorar los procesos educativos dentro de cada plantel.

Durante estas sesiones se revisan avances académicos, estrategias de convivencia escolar y acciones necesarias para atender las necesidades de los estudiantes y elevar la calidad educativa.

Las juntas del CTE se realizan de acuerdo con un calendario oficial y buscan garantizar que el ciclo escolar avance con los objetivos pedagógicos adecuados.

DATOS CURIOSOS

· Las reuniones del CTE se realizan desde 2013 como parte del calendario escolar oficial.

· Cada ciclo escolar tiene entre 8 y 10 sesiones de este tipo.

· Aunque los alumnos descansan, los docentes trabajan jornadas completas en estas sesiones.