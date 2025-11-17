Comités de padres, docentes y alumnos deciden el gasto: 25 mil millones para renovar escuelas en 2025

CDMX.- Pamela López Ruiz, directora general del programa federal La Escuela es Nuestra (LEEN), informó este lunes que para el presente año se asignaron 25 mil millones de pesos destinados al mejoramiento de planteles educativos, recursos que se entregan directamente a comités comunitarios integrados por madres, padres, docentes y, por primera vez, estudiantes de nivel medio superior.

Durante su presentación, López Ruiz explicó que estos comités realizan diagnósticos de infraestructura, priorizan necesidades y determinan en qué acciones se aplicarán los recursos. De acuerdo con la funcionaria, 63 mil 252 escuelas públicas de educación básica ya recibieron su dispersión correspondiente. “Los comités evalúan en conjunto las necesidades de sus espacios para decidir en qué acciones aplicar los recursos otorgados”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Ley contra la extorsión que impulsa Morena no tendrá presupuesto para implementarla

El monto asignado beneficia a 8.1 millones de estudiantes en todo el país. Una parte sustancial del presupuesto se dirigió a planteles de secundaria, al considerarse un nivel estratégico para evitar el abandono escolar. En total, 16 mil 297 secundarias públicas recibieron 4 mil 977 millones de pesos, lo equivalente al 50% de las escuelas de ese nivel.

En educación media superior, LEEN cerró su primer año de operación con la atención de 6 mil 50 planteles, con una inversión de 4 mil 429 millones de pesos, alcanzando al 51% del total nacional. La directora destacó que, por primera vez, estudiantes de este nivel participan formalmente en los comités que administran los recursos.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum presume récord histórico: más de 18 millones reciben apoyos del Bienestar

López Ruiz indicó que el programa mantiene atención prioritaria en planteles ubicados en contextos de mayor vulnerabilidad, particularmente en Chiapas, Guerrero, Estado de México, Oaxaca y Veracruz. En la Ciudad de México, aclaró, LEEN aplica únicamente para media superior, pues en la educación básica opera el programa local Mejor Escuela.

Para 2025, la proyección contempla alcanzar a la totalidad de planteles de educación especial y avanzar en la meta sexenal: que escuelas de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria reciban apoyo dos veces durante el periodo de gobierno; mientras que planteles de secundaria y media superior sean atendidos tres veces.

“De esta manera refrendamos el compromiso con la educación del segundo piso de la Cuarta Transformación, para niñas, niños y jóvenes de México”, concluyó la funcionaria. Con información de El Universal