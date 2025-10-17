SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026

A través del calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se confirmaron los días que se suspenderán las actividades académicas.

Debido a las festividades del Día de Muertos para los alumnos y estudiantes de escuelas de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) se suspenderán las clases, así como la conmemoración de la Revolución Mexicana y .

¿CUÁNDO NO HABRÁ CLASES?

De acuerdo con el calendario escolar del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP, el próximo viernes 31 de octubre se suspenden clases a nivel nacional para alumnos de nivel básico, debido a que se llevará a cabo la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Durante esta jornada los docentes y el personal administrativo dialogan y evalúan las estrategias educativas empleadas durante cada mes. Este día libre se juntará con el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, días festivos correspondientes a la tradicional celebración por el Día de Muertos 2025.

Debido a que las clases se suspenderán el viernes 31 de octubre, el próximo lunes 3 de noviembre las actividades académicas se reanudarán de manera normal.

No obstante, a mediados de noviembre, los alumnos tendrán un “megapuente”, derivado de los festejos por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, el jueves 20 de noviembre, que se recorrerá para el lunes 17.

Este periodo de descanso abarcará 4 días, empezando el viernes 14 de noviembre y extendiéndose hasta el lunes 17 de noviembre. El viernes 14 se realizará el registro de calificaciones por parte de los profesores, por lo que se suspenderán las actividades académicas.

