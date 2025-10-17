SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Debido a las festividades del Día de Muertos, los alumnos se suspenderán las clases, así como la conmemoración de la Revolución Mexicana
A través del calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se confirmaron los días que se suspenderán las actividades académicas.
Debido a las festividades del Día de Muertos para los alumnos y estudiantes de escuelas de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) se suspenderán las clases, así como la conmemoración de la Revolución Mexicana y .
TE PUEDE INTERESAR: SEP confirma suspensión de clases por 16 días en preescolar, primaria y secundaria... ¿Cuándo será?
¿CUÁNDO NO HABRÁ CLASES?
De acuerdo con el calendario escolar del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP, el próximo viernes 31 de octubre se suspenden clases a nivel nacional para alumnos de nivel básico, debido a que se llevará a cabo la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).
Durante esta jornada los docentes y el personal administrativo dialogan y evalúan las estrategias educativas empleadas durante cada mes. Este día libre se juntará con el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, días festivos correspondientes a la tradicional celebración por el Día de Muertos 2025.
Debido a que las clases se suspenderán el viernes 31 de octubre, el próximo lunes 3 de noviembre las actividades académicas se reanudarán de manera normal.
No obstante, a mediados de noviembre, los alumnos tendrán un “megapuente”, derivado de los festejos por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, el jueves 20 de noviembre, que se recorrerá para el lunes 17.
Este periodo de descanso abarcará 4 días, empezando el viernes 14 de noviembre y extendiéndose hasta el lunes 17 de noviembre. El viernes 14 se realizará el registro de calificaciones por parte de los profesores, por lo que se suspenderán las actividades académicas.
TE PUEDE INTERESAR: Calendario oficial de octubre para los pagos de 1,900 pesos de la Beca Rita Cetina
SEGUNDO MEGAPUNTE EN NOVIEMBRE
No obstante, en noviembre también habrá un segundo asueto largo en conmemoración a la Revolución Mexicana.
Este descanso arrancará desde el viernes 14 hasta el lunes 17 de noviembre de 2025.
Cabe destacar que el viernes está designado como para registro de calificaciones, el cual habitualmente es libre para los estudiantes; mientras que el lunes es dado en sustitución al 20 de noviembre.
Por lo que al puente también se le sumará sábado 15 y domingo 16 de noviembre, siendo un megapuente de cuatro días.
TE PUEDE INTERESAR: Calendario escolar 2025-2026 de la SEP: ¿Cuántos días SIN CLASES habrá en octubre?
FERIADOS QUE FALTAN AL CICLO 2025-2026
Estos son los días que la SEP suspenderá clases en el ciclo escolar 2025-2026:
- Lunes 17 de noviembre 2025: Revolución Mexicana (del 20 se recorre al 17 de noviembre);
- Lunes 2 de febrero 2026: Día de la Constitución (del 5 se recorre al 2 de febrero);
- Lunes 16 de marzo 2026: Natalicio de Benito Juárez (del 21 se recorre al 26 de marzo);
- Viernes 1 de mayo 2026: Día del Trabajo;
- Martes 5 de mayo 2026: Día de la Batalla de Puebla;
- Viernes 15 de mayo 2026: Día del Maestro.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuánto te puede prestar el Infonavit en 2025 si ganas 12 mil pesos o menos al mes? Descúbrelo aquí paso a paso
CTE QUE FALTAN AL CICLO 2025-2026
Además, todos los viernes de fin de mes, se realizarán las sesiones o juntas correspondientes del Consejo Técnico Escolar, por lo que tampoco habrá clases esos días.
- Viernes 31 de octubre de 2025;
- Viernes 28 de noviembre de 2025;
- Viernes 30 de enero de 2026;
- Viernes 27 de febrero de 2026;
- Viernes 27 de marzo de 2026;
- Viernes 29 de mayo de 2026;
- Viernes 26 de junio de 2026.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán aguinaldo este 2025?
OTROS DÍAS DE DESCANSO
Al igual que los asuetos y los días del CTE, también existen los días de descarga de calificaciones y vacaciones.
Te mencionamos cuáles son:
* Viernes 14 de noviembre de 2025;
* Viernes 13 de marzo de 2025;
* Viernes 3 de julio de 2025.
El primer periodo vacacional que corresponde a la temporada de invierno, cuando se celebrará la Navidad y se recibirá el Año Nuevo, será del 22 de diciembre al 12 de enero.
El descanso por Semana Santa será de 30 de marzo al 13 de abril. Después siguen las vacaciones de verano que indican en cierre del ciclo escolar.
TE PUEDE INTERESAR: Pensión IMSS: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo en noviembre 2025?
¿QUÉ ES EL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR?
Las sesiones de CTE son espacios de planeación y reflexión exclusivamente para docentes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), con el objetivo de evaluar el desempeño escolar, compartir estrategias y definir acciones para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
A lo largo de la sesión, los docentes abordan problemáticas educativas, logros académicos y necesidades pedagógicas. Algunos de los temas más relevantes incluyen la mejora en la lectura, escritura y matemáticas, así como la erradicación del rezago educativo.
Diciembre y abril no tendrá sesiones ordinarias de CTE.