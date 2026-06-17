Si te registraste en abril-mayo para Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar podrás recoger tu tarjeta

Los derechohabientes que se registraron en los meses de abril y mayo a la Pensión Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar recibirán su tarjeta del Banco del Bienestar del 15 al 21 de junio. La tarjeta bancaria es el medio por el cual se entregan de manera directa y sin intermediarios los apoyos económicos de estos Programas para el Bienestar. Sin embargo, esta será de otra forma, no por la dispersión en orden alfabético por la primera letra inicial del primer apellido.

¿CÓMO SÉ CUÁNDO PUEDO IR POR MI TARJETA DEL BIENESTAR? La Secretaría de Bienestar informó que enviará un mensaje SMS con el día, hora y lugar al que los beneficiarios deberán acudir para recoger su tarjeta. El número al que les llegará el mensaje de texto es el teléfono que se registró en la solicitud. O también el beneficiario puede consultar con la Clave Única de Registro de Población en la página de la Secretaría de Bienestar: ingresa la CURP los 18 caracteres de letras y números del beneficiado registrado, selecciona el recuadro de “No soy un robot” y resuelve el captch, selecciona el ícono “Buscar” y te lanzará la información del día, hora y lugar para recoger la tarjeta. Para la entrega de las Tarjetas Bienestar es importante llevar: - Comprobante de trámite del registro;

- Identificación oficial con fotografía en original y copia.

¿QUÉ HACER SI NO RECOGISTE TU TARJETA BIENESTAR? Si perdiste tu cita, existen varias alternativas para regularizar tu situación. La Secretaría del Bienestar contempla mecanismos para atender a personas rezagadas. 1. Acude a los Módulos de Rezagados De forma periódica se habilitan módulos especiales para rezagados, destinados a quienes no pudieron acudir en la fecha original. Estos módulos se anuncian a nivel local, por lo que conviene preguntar en el módulo más cercano o estar atento a los avisos oficiales. 2. Regresa al módulo donde te citaron Si no hay un módulo de rezagados activo o no puedes asistir, puedes volver al módulo original donde te asignaron la cita. Ahí deberás explicar tu situación y solicitar la reprogramación de la entrega. En muchos casos, el personal puede orientarte sobre fechas próximas o alternativas disponibles. 3. Solicita visita domiciliaria, si aplica Para adultos mayores o personas con discapacidad que no pueden trasladarse, existe la opción de solicitar una visita domiciliaria. Generalmente, un auxiliar o familiar puede iniciar el trámite presentando la documentación correspondiente y justificando la imposibilidad de acudir al módulo.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE RECOGER LA TARJETA CUANTO ANTES? - La Tarjeta Bienestar no es solo un requisito administrativo. Tiene implicaciones directas en tu economía diaria. - Acceso a tu dinero: sin la tarjeta no podrás retirar ni usar los depósitos de tu pensión o beca. - Evitar retrasos acumulados: aunque el dinero no desaparece, los pagos se detienen hasta que completes la entrega. - Tranquilidad financiera: contar con la tarjeta te permite planear gastos y evitar incertidumbre.

PROGRAMAS DE LAS PENSIONES DEL BIENESTAR Las llamadas ‘Pensiones del Bienestar’ están conformadas por los programas para: - Todas aquellas personas de la tercera edad que cumplan 65 o más años se les entrega la Pensión Adultos Mayores, para recibir seis mil 400 pesos bimestrales; - Pensión Mujeres Bienestar está enfocada a mujeres entre los 60 y 64 años de edad, quienes reciben un monto bimestral de tres mil 100 pesos para cubrir gastos por los años que han trabajado en el hogar; - Personas con discapacidad, para recibir el pago bimestral de tres mil 300 pesos, que ha beneficiado a 1 millón 614 mil personas, siendo un programa universal en 24 estados gracias a la coordinación con gobiernos locales; - Programa para Madres Trabajadoras que atiende a 256 mil niñas y niños entre recién nacidos y hasta los 4 años que reciben mil 650 pesos bimestrales; así como tres mil 720 pesos bimestrales para aquellas niñas y niños con discapacidad desde recién nacidos y hasta los 6 años; - Mientras que Sembrando Vida respalda a más de 409 mil productores con un jornal mensual de seis mil 450 pesos.

MONTO DE PENSIONES BIENESTAR - Pensión Adultos Mayores: $6,400 bimestrales;

- Pensión Mujeres Bienestar: $3,100 bimestrales;

- Pensión para Personas con Discapacidad: $3,300 bimestrales;

- Pensión Madres Trabajadoras: $1,650 bimestrales;

- Sembrando Vida: $6,450. Estos recursos forman parte de la política social del Gobierno de México enfocada en transferencias directas sin intermediarios, mediante depósitos bancarios en las tarjetas del Banco del Bienestar. “La prioridad es que los apoyos lleguen de manera directa y sin retrasos a quienes más lo necesitan”, se ha señalado en comunicados oficiales relacionados con los operativos de pago.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA ‘PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES’? La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es uno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, cuyo objetivo es mejorar la situación de protección social de todas las personas de 65 años de edad en adelante de origen mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización con domicilio actual en la República Mexicana, a través de un pago que en 2026 es de 6 mil 400 pesos bimestrales entregados de manera directa, sin intermediarios. Este apoyo está reconocido como un derecho en la Constitución, es decir, el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir su entrega, sin importar el gobierno o gobernantes en turno. Además, esta pensión es universal, lo que quiere decir que se entrega a todas y todos los adultos mayores mexicanos residentes del país, sin importar condición social o económica, ideología o creencias.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA ‘PENSIÓN MUJERES BIENESTAR’? El último balance menciona que tres millones de mujeres de 60 a 64 años ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar, la cual fue instaurada por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como un reconocimiento al trabajo no remunerado de las mujeres dedicadas al hogar y al cuidado familiar. Este programa busca fomentar la independencia económica y el bienestar de las mujeres mayores, al otorgarles un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos mediante la nueva tarjeta del Banco del Bienestar. La Pensión Mujeres Bienestar reconoce la historia, el trabajo y el esfuerzo de millones de mujeres en todo México.

CANALES OFICIALES DE COMUNICACIÓN. Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de: - Redes sociales oficiales @bienestarmx - Línea de Bienestar 800 63 94 264 - Portal oficial de la Secretaría de Bienestar En el marco de la actual política social del Gobierno federal, se mantiene la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y se implementa la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mexicanas de 60 a 64 años.

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