Felipe de Jesús Cantú se apunta como aspirante a la gubernatura de Nuevo León por Morena

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Felipe de Jesús Cantú se apunta como aspirante a la gubernatura de Nuevo León por Morena
    El ex panista, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez anunció que presentó su registro ante Morena para buscar ser aspirante a la gubernatura del estado de Nuevo León. ARACELY CHANTAKA | VANGUARDIA
    Felipe de Jesús Cantú se apunta como aspirante a la gubernatura de Nuevo León por Morena
    El ex panista, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez anunció que presentó su registro ante Morena para buscar ser aspirante a la gubernatura del estado de Nuevo León. ARACELY CHANTAKA | VANGUARDIA
    Felipe de Jesús Cantú se apunta como aspirante a la gubernatura de Nuevo León por Morena
    El ex panista, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez anunció que presentó su registro ante Morena para buscar ser aspirante a la gubernatura del estado de Nuevo León. ARACELY CHANTAKA | VANGUARDIA

Aseguró que las condiciones que prevalecen en el Estado lo animaron para registrarse como aspirante a Coordinador Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación

MONTERREY, NL.- El ex panista, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez anunció que presentó su registro ante Morena para buscar ser Coordinador en Nuevo León de la Defensa de la Cuarta Transformación, es decir, que aspira a la gubernatura del estado.

En una concurrida rueda de prensa realizada este martes en un céntrico hotel de Monterrey, el exalcalde regio dijo que considera que las circunstancias están dadas para que Movimiento Regeneración Nacional obtenga buenos resultados en los comicios de 2027.

Cantú Rodríguez reflexionó sobre la actual forma de hacer gobierno en la entidad y compartió que eso lo animó en sus aspiraciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/denunciaran-penalmente-al-alcalde-de-el-carmen-nl-tras-agresion-a-taquero-captada-en-video-en-san-pedro-GP21593849

“Cuando pasan los años, casi siempre van cambiando las perspectivas de las cosas y hay algunas que lamentablemente han cambiado para mal, hoy la política se ha vuelto un estado de encuentro de influencias y de quienes las usan, a través de redes sociales más que actividad política, entendida la política como la búsqueda del bien común”, dijo.

Mencionó que si las cosas han cambiado no han sido para bien.

“El desorden y la forma en que se ha venido dando el gobierno estatal son una verdadera motivación para decir que esto tiene que tener un cambio y que ese cambio tiene que partir de la raíz”, indicó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morena-pt-y-pvem-definen-reglas-para-elegir-aspirantes-rumbo-a-elecciones-de-2027-KB21463180

Comentó que en buena medida lo que ha ocurrido en la entidad es que no ha habido planeación, no ha habido desarrollo armónico.

“Debería la sociedad tener mejores condiciones de vida, no está sucediendo, no está mejorando el nivel de vida. Vemos un servicio de trasporte colectivo bastante deficiente, con condiciones que lastiman el nivel de vida de las personas”, expuso.

También habló de deficiencias como la falta de agua y drenaje, así como problemas de contaminación.

“Todos conocemos lo que ha venido ocurriendo con la seguridad en Nuevo León”, agregó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alcaldesa-de-la-paz-buscara-candidatura-de-morena-al-gobierno-de-baja-california-sur-JH21519110

Afirmó que esos problemas son suficientes para motivar a cualquier persona a hacer algo.

“Eso es lo que pretendo demostrar con el ejemplo, hay que hacer algo para que esto cambie. Tenemos que recuperar y restaurar el orden y la armonía en esta sociedad”, sostuvo.

Cantú Rodríguez especificó que no es militante de Morena; sin embargo, el partido permite la participación de diferentes perfiles.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/suspende-morena-a-2-diputados-de-nl-por-frenar-juicio-contra-samuel-garcia-MP21481159

LOS OTROS ASPIRANTES A CANDIDATOS DE MORENA

Otros que han manifestado su interés como aspirantes a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación son: Andrés Mijes, Tatiana Clouthier, Judith Díaz, Waldo Fernández y Clara Luz Flores Carrales.

El exalcalde de Monterrey expresó que será respetuoso de los resultados de la encuesta interna de Morena para definir la candidatura en el estado.

También hizo un llamado a la unidad a los aspirantes de Morena a, ya que eso será determinante para fortalecer al partido en los próximos comicios.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones

Localizaciones


Nuevo León
México

Personajes


Clara Luz Flores
Tatiana Clouthier

Organizaciones


Morena

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Presidenta oportunista

Presidenta oportunista
true

Sheinbaum se está quedando sola

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a cuestionamientos por la reciente visita del pato “Merlín” a Palacio Nacional y las críticas que señalan la falta de una reunión pública con madres buscadoras.

’Recibo a muchas, pero no hago propaganda’... Sheinbaum contesta a madres buscadoras tras visita de ‘Merlín’
El alcalde de El Carmen, Gerardo de la Maza, será denunciado tras un incidente en una taquería de San Pedro Garza García que quedó registrado en video.

Denunciarán penalmente al alcalde de El Carmen, NL, tras agresión a taquero captada en video en San Pedro
Aunque no habrá bloqueo total inmediato, las instituciones financieras advierten limitaciones en funciones clave si los usuarios no completan el proceso antes del 30 de junio.

Registro de celulares en México... ¿las apps de bancos dejarán de funcionar si no lo cumples?
México vuelve a las canchas contra Chequia este miércoles 24 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, como parte de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026.

¿Suspenderán clases y habrá home office el 24 de junio por el partido México vs. Chequia?
Joya. La canción forma parte de la producción ‘Iconos de la Banda’ de la agrupación para reinterpretar canciones exitosas en español.

¿Ya la escuchaste? La Adictiva lanza junto a Marisela una nueva versión de ‘Mi Problema’
México buscará cerrar invicto la fase de grupos del Mundial 2026 cuando enfrente a Chequia en el Estadio Ciudad de México.

México vs Chequia: el Tri va por una marca histórica y los europeos se juegan la vida en el Grupo A