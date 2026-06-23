Felipe de Jesús Cantú se apunta como aspirante a la gubernatura de Nuevo León por Morena

MONTERREY, NL.- El ex panista, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez anunció que presentó su registro ante Morena para buscar ser Coordinador en Nuevo León de la Defensa de la Cuarta Transformación, es decir, que aspira a la gubernatura del estado. En una concurrida rueda de prensa realizada este martes en un céntrico hotel de Monterrey, el exalcalde regio dijo que considera que las circunstancias están dadas para que Movimiento Regeneración Nacional obtenga buenos resultados en los comicios de 2027. Cantú Rodríguez reflexionó sobre la actual forma de hacer gobierno en la entidad y compartió que eso lo animó en sus aspiraciones.

“Cuando pasan los años, casi siempre van cambiando las perspectivas de las cosas y hay algunas que lamentablemente han cambiado para mal, hoy la política se ha vuelto un estado de encuentro de influencias y de quienes las usan, a través de redes sociales más que actividad política, entendida la política como la búsqueda del bien común”, dijo. Mencionó que si las cosas han cambiado no han sido para bien. “El desorden y la forma en que se ha venido dando el gobierno estatal son una verdadera motivación para decir que esto tiene que tener un cambio y que ese cambio tiene que partir de la raíz”, indicó.

Comentó que en buena medida lo que ha ocurrido en la entidad es que no ha habido planeación, no ha habido desarrollo armónico. “Debería la sociedad tener mejores condiciones de vida, no está sucediendo, no está mejorando el nivel de vida. Vemos un servicio de trasporte colectivo bastante deficiente, con condiciones que lastiman el nivel de vida de las personas”, expuso. También habló de deficiencias como la falta de agua y drenaje, así como problemas de contaminación. “Todos conocemos lo que ha venido ocurriendo con la seguridad en Nuevo León”, agregó.

Afirmó que esos problemas son suficientes para motivar a cualquier persona a hacer algo. “Eso es lo que pretendo demostrar con el ejemplo, hay que hacer algo para que esto cambie. Tenemos que recuperar y restaurar el orden y la armonía en esta sociedad”, sostuvo. Cantú Rodríguez especificó que no es militante de Morena; sin embargo, el partido permite la participación de diferentes perfiles.

LOS OTROS ASPIRANTES A CANDIDATOS DE MORENA Otros que han manifestado su interés como aspirantes a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación son: Andrés Mijes, Tatiana Clouthier, Judith Díaz, Waldo Fernández y Clara Luz Flores Carrales. El exalcalde de Monterrey expresó que será respetuoso de los resultados de la encuesta interna de Morena para definir la candidatura en el estado. También hizo un llamado a la unidad a los aspirantes de Morena a, ya que eso será determinante para fortalecer al partido en los próximos comicios.

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