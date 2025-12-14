$!SMN alerta por bajas temperaturas en gran parte de México por ingreso del Frente Frío 21

Este día, el frente frío número 21 se desplazará sobre el noreste del territorio mexicano y la vertiente del golfo de México, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). En interacción con un canal de baja presión sobre el sur de dicho golfo, propiciarán lluvias puntuales intensas en Tamaulipas (centro y oeste) y Chiapas (norte y este), lluvias puntuales fuertes en Nuevo León (centro y sur), San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Sierra Baja, Sierra Gorda, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan) y Oaxaca (norte y este); así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en el oriente y sureste del país. La masa de aire polar asociada al frente frío generará descenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana; así como viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Tamaulipas; y rachas de viento de 40 a 60 km/h en costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como oleaje elevado en las costas de las entidades mencionadas. Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán; así como lluvias con chubascos en estados del occidente, centro y sur de la República Mexicana. TE PUEDE INTERESAR: Azotarán lluvias fuertes, vientos intensos y heladas por frente frío 21 en estos estados

FRENTE FRÍO #21 EN LOS PRÓXIMOS DÍAS Para el 15 de diciembre, el frente frío #21 se extenderá sobre el sureste del país y la península de Yucatán, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (sur) y Chiapas (norte y este), lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Sotavento), Tamaulipas (sur), Oaxaca (norte y este) y Quintana Roo (sur); así como lluvias y chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tlaxcala, Campeche y Yucatán. La masa de aire polar asociada al frente ocasionará descenso de la temperatura en el noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, A su vez, viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz; y rachas de 30 a 50 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; además de oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec. Mientras que para el martes, el frente se desplazará hacia el mar Caribe, dejando de afectar México. La masa de aire polar asociada al frente, modificará sus características térmicas, favoreciendo un gradual ascenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país. TE PUEDE INTERESAR: Lidera Coahuila en municipios con sequía; ganaderos pierden hasta 6 mil por cabeza PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día soleado y parcialmente nuboso por la mañana hasta lluvia débil por la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 16 °C, mientras que la mínima será de 7 °C. Torreón tendrá un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 25 °C, mientras que la mínima será de 11 °C. En Monclova se espera un día cubierto con lluvia débil. La temperatura máxima será de 16 °C, mientras que la mínima será de 9 °C. Piedras Negras disfrutará de un día cubierto con lluvia débil ocasional. La temperatura máxima alcanzará los 17 °C, mientras que la mínima será de 11 °C.

LLUVIAS - Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (centro y oeste) y Chiapas (norte y este).<br /> - Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León (centro y sur), San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Sierra Baja, Sierra Gorda, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan), Oaxaca (norte y este) y Quintana Roo.

- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Guanajuato, Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Sotavento, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche y Yucatán.

- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero, Estado de México y Tlaxcala.

-Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Ciudad de México y Morelos. Las lluvias fuertes e intensas podrán estar acompañadas con descargas eléctricas, las cuales podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. TEMPERATURAS - Máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).

- Máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

- Mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y Durango.

- Mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

- Mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. TE PUEDE INTERESAR: Nuevo frente frío amenaza a México con bajas temperaturas, lluvias y evento Norte VIENTO Y OLEAJE - Viento de componente norte de 50 a 60 km/h y rachas de 70 a 90 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costa de Tamaulipas; y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h durante la noche: costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco.

- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla.

- Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Tamaulipas.

- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte. TE PUEDE INTERESAR: Influenza A H3N2: síntomas y diferencias con la gripe común y el COVID-19 ¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío. TE PUEDE INTERESAR: ‘Súper Gripe’ amenaza a México; reportan casos en EU y Europa ¿Cómo se contagia?