Entregan chocolate y cobertores a personas en situación vulnerable en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Derivado de las bajas temperaturas registradas en Nuevo León, Protección Civil del estado mantiene activo el Operativo Carrusel, a través del cual entregó 120 litros de chocolate y 285 cobijas a personas en situación vulnerable, la mañana de este miércoles. El marcado descenso en la temperatura es resultado del Frente Frío número 25 en la región. TE PUEDE INTERESAR: Frente frío #25 dejarán de afectar a México, pero masa de aire ártico provoca lluvias El Operativo Carrusel recorre lugares de alta concentración de gente, como en este caso el exterior del Hospital Universitario, así como las Clínicas 21, 23, 2 y 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En entrevista, el titular de Protección Civil en el estado, Érik Cavazos Cavazos, mencionó que se ha mantenido activo el Operativo Carrusel debido a las bajas temperaturas que se registran en la entidad, sobre todo al amanecer y al caer la noche. “Los operativos Carrusel por parte de Protección Civil del estado siguen activos ya que las temperaturas han estado en un dígito por la mañana y obviamente por la tarde”, mencionó el titular de la dependencia estatal. TE PUEDE INTERESAR: Estados donde nevará y habrá lluvia engelante en México durante el Fin de Año