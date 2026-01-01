El clima ya cobra factura: más enfermedades, más calor y más desigualdad en México

/ 1 enero 2026
    El clima ya cobra factura: más enfermedades, más calor y más desigualdad en México
    La OMS ha señalado que 99% de la población mundial vive en lugares donde no se cumplen sus guías de calidad del aire. /FOTO: CUARTOSCURO

La agenda de 2026 vuelve a poner en el centro quiénes se enferman primero, quiénes pagan más y qué tan listo está el país para resistir

CDMX.- A poco más de una década del Acuerdo de París, el debate sobre cómo frenar el calentamiento global volvió a tensarse tras la COP30 en Brasil, que cerró sin consensos para incluir una ruta explícita de abandono de combustibles fósiles, según balances del encuentro y reportes de prensa internacional.

En ese contexto, investigaciones citadas por especialistas —entre ellas del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), el Instituto Nacional de Salud Pública y la UNAM— advierten que el aumento de temperatura en México impacta de forma desproporcionada a los grupos más vulnerables, al presionar la salud, la seguridad alimentaria y el acceso al agua.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha insistido en que la salud humana está estrechamente ligada al estado del clima y de la biósfera: tormentas, inundaciones y deslaves han causado más de dos millones de muertes entre 1970 y 2021, con un peso mayoritario en países de ingresos bajos y medios.

Uno de los riesgos más visibles es el calor extremo. El PNUD estima que en 2023 se perdieron cerca de 50 mil vidas en Europa por esa causa, mientras que en México, la Secretaría de Salud reportó 421 defunciones asociadas a temperaturas extremas durante 2023, un salto frente al año previo.

A ello se suma el incremento del peligro por incendios forestales y su efecto en la calidad del aire. En 2024, la Conafor reportó cifras históricas por número de siniestros y superficie afectada, en un escenario alimentado por sequía y altas temperaturas; en 2025, la presión se mantuvo con miles de incendios y una afectación superior al millón de hectáreas, según reportes periodísticos.

En materia epidemiológica, los expertos alertan por el avance de enfermedades transmitidas por vectores, como dengue, y por padecimientos vinculados al estrés hídrico y la malnutrición. En México, 2024 registró un repunte notable de dengue con semanas que rebasaron los 80 mil casos en entidades como Guerrero, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Colima, Jalisco y Chiapas, de acuerdo con el recuento presentado.

La contaminación atmosférica completa el cuadro de riesgos. La OMS ha señalado que 99% de la población mundial vive en lugares donde no se cumplen sus guías de calidad del aire y que la contaminación del aire se asocia con 6.7 millones de muertes prematuras al año; en México, estimaciones del INSP difundidas en reportes públicos han ubicado en alrededor de 20 mil las muertes anuales vinculadas a mala calidad del aire, con un peso importante en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Ante este panorama, el PNUD ha planteado que los países incorporen la salud en cada paso de sus políticas de mitigación, preparación y adaptación: desde reducir la dependencia de combustibles fósiles hasta revisar prácticas de uso de suelo, urbanización y producción agropecuaria que amplifican impactos, particularmente en mujeres, niñas y niños, y personas mayores. Con información de Excélsior

