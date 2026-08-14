Alito Moreno celebra cancelación de visa a Andy López Beltrán, hijo de AMLO: “¡Vas a caer, p*nch* narcojunior!”

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Alito Moreno celebra cancelación de visa a Andy López Beltrán, hijo de AMLO: “¡Vas a caer, p*nch* narcojunior!”
    Alejandro “Alito” Moreno celebró la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán y cuestionó su carta a Donald Trump, a quien pidió explicaciones. VANGUARDIA

Alito Moreno celebró la cancelación de la visa de López Beltrán y cuestionó su carta a Trump, con señalamientos sobre Morena y el crimen organizado

El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, celebró este jueves la cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y respondió a la carta que el político de Morena dirigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de su cuenta de X, Moreno se refirió a López Beltrán, también conocido como Andy López Beltrán, como “narcojunior” y sostuvo que la decisión de Washington representa el cierre de espacios de impunidad.

La reacción del dirigente priista ocurrió después de que López Beltrán difundiera una carta dirigida a Trump, en la que cuestionó la cancelación de su visa y solicitó explicaciones sobre la medida, además de pedir la destitución del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y del embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/andy-lopez-beltran-hijo-de-amlo-denuncia-que-eu-le-retiro-la-visa-OK22827922

ALITO MORENO CUESTIONA CARTA DE LÓPEZ BELTRÁN A TRUMP TRAS CANCELACIÓN DE SU VISA

Moreno criticó que López Beltrán solicitara explicaciones al gobierno estadounidense y cuestionó su autoridad para hacerlo.

“¡No mam*s, cabrón! ¿Con qué autoridad moral pides explicaciones cuando Morena ha sido la tapadera de criminales y narcopolíticos?”, escribió el dirigente priista.

El presidente del PRI exigió al hijo del exmandatario mexicano que, antes de cuestionar a Washington, explique públicamente “sus relaciones, sus negocios, su corrupción, sus lujos, su clan y cada señalamiento público que rodea a su grupo político por sus vínculos con los cárteles del crimen organizado”.

Moreno calificó como “lloriqueo” la respuesta de López Beltrán y rechazó que la cancelación de la visa estadounidense tenga motivaciones políticas.

También afirmó que el hijo del expresidente considera que su apellido puede protegerlo de consecuencias legales o políticas.

“Las investigaciones les están alcanzando y ustedes siguen creyendo que su narcoapellido los hace intocables”, señaló.

Agregó que “el apellido López Obrador no te da impunidad en el mundo ni te extiende certificados de honestidad”.

ALITO MORENO RESPALDA POSTURA DE DONALD TRUMP

El dirigente nacional del PRI manifestó su respaldo al gobierno de Estados Unidos y a sus funcionarios en materia de seguridad y política exterior.

“Desde el PRI reconocemos la firmeza del presidente Donald Trump, del secretario de Estado Marco Rubio, así como el trabajo diplomático de Christopher Landau, quienes han defendido con claridad los intereses del hemisferio, la democracia y la libertad y han exigido resultados en el combate a los cárteles del crimen organizado”, afirmó.

Moreno sostuvo que la cancelación de visas genera molestia en Morena porque, según su planteamiento, fuera de México existen autoridades que no pueden ser controladas, corrompidas o cooptadas.

El priista cerró esa parte de su mensaje con una expresión dirigida directamente a López Beltrán: “¡Vas a caer, pinche narcojunior de mierd*!”.

ALITO MORENO EXTIENDE SEÑALAMIENTOS A LÓPEZ OBRADOR

El presidente del PRI también se refirió al expresidente Andrés Manuel López Obrador y sostuvo que los señalamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado deben ser investigados.

Afirmó que las acusaciones contra el exmandatario “son demasiado graves para ignorarlas y tendrán que investigarse hasta llegar a la verdad”.

Asimismo, señaló que quienes hayan entregado instituciones, territorios o la seguridad de la población a cambio de poder o impunidad deberán responder ante la ley.

Moreno enmarcó la cancelación de la visa de López Beltrán en un contexto más amplio de cuestionamientos sobre las autoridades mexicanas.

“El gobierno de Estados Unidos tomó esa decisión en medio de serios cuestionamientos sobre la confianza en las autoridades mexicanas y hay razones de fondo que no se pueden ignorar”, sostuvo.

Añadió que Morena “se acostumbró al poder, a la protección y a creer que podía hacer lo que quisiera sin enfrentar consecuencias”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-ex-colaborador-de-alito-moreno-por-red-de-factureras-BO22798854

TENSIÓN ENTRE PRI Y MORENA

Las declaraciones de Moreno se producen en medio de una confrontación política entre el PRI y Morena que también ha involucrado al propio dirigente priista.

En días recientes fueron detenidas dos personas relacionadas con su entorno político. Una de ellas es Luis Antonio Espinosa Campos, contador vinculado al hermano de Moreno, Emigdio Moreno Cárdenas.

También fue detenido Carlos Alberto Medina Hernández, exdirector de Comunicación Social del gobierno de Campeche durante la administración de Moreno, señalado por su presunta participación en un esquema de desvío de 36 millones de pesos mediante empresas factureras.

En paralelo, Moreno presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos contra tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), a quienes acusó de vulnerar su libertad de expresión.

El dirigente priista también enfrenta señalamientos de legisladores de Morena, quienes lo han acusado de “traición a la patria”, además de una solicitud de desafuero presentada ante el Congreso.

En este contexto, Moreno ha mantenido sus críticas contra Morena y sus dirigentes, mientras que López Beltrán ha cuestionado públicamente las acciones adoptadas por autoridades estadounidenses en su contra.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Política
Visa
Funcionarios públicos

Localizaciones


México

Personajes


Alejandro Moreno
Andrés Manuel López Beltrán

Organizaciones


Morena
PRI

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
En el operativo contra una estructura de huachicol fiscal, presuntamente vinculada a Ernesto Ruffo, se decomisaron más de 15 millones de litros.

Lidera Coahuila en decomisos de huachicol durante 2025
Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), conocido como ‘Andy’, denunció que el gobierno de Estados Unidos canceló su visa.

‘Andy’ López Beltrán, hijo de AMLO, denuncia que EU le retiró la visa
Las mujeres coahuilenses forman parte del grupo de rescatistas enviado por el Gobierno de México a Colombia para apoyar en las labores de auxilio.

Heroínas coahuilenses: Auxilian mujeres topos en emergencia tras mega sismo en Colombia
Los participantes coincidieron en que la revisión del T-MEC representa una oportunidad para analizar y fortalecer los mecanismos de protección laboral en América del Norte.

T-MEC entra en revisión: especialistas piden poner los derechos laborales en el centro del acuerdo
Recibir una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no significa necesariamente que el monto mensual sea inamovible.

Pensión IMSS: estos jubilados pueden aumentar su pago mensual en 2026, incluso si ya están retirados
Albert Lara respondió con un jonrón en la quinta entrada, pero Unión Laguna no pudo completar la remontada.

Coahuila se queda sin equipos en playoffs: eliminan a Algodoneros y Acereros
La necropsia practicada a Rocky determinó lesiones en las vértebras cervicales y ruptura de la tráquea tras la agresión ocurrida en Saltillo.

En Saltillo: Necropsia de ‘Rocky’ confirma ‘muerte por dolor’ y ruptura de tráquea

Batres especuló, durante la sesión, que dicha animadversión podría derivar de un oficio que envió ayer por la noche al OAJ.

Lenia Batres señala ‘animadversión insana’ de sus colegas en la Corte; Ministros niegan atacarla