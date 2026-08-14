Alito Moreno celebra cancelación de visa a Andy López Beltrán, hijo de AMLO: “¡Vas a caer, p*nch* narcojunior!”

El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, celebró este jueves la cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y respondió a la carta que el político de Morena dirigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A través de su cuenta de X, Moreno se refirió a López Beltrán, también conocido como Andy López Beltrán, como “narcojunior” y sostuvo que la decisión de Washington representa el cierre de espacios de impunidad. La reacción del dirigente priista ocurrió después de que López Beltrán difundiera una carta dirigida a Trump, en la que cuestionó la cancelación de su visa y solicitó explicaciones sobre la medida, además de pedir la destitución del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y del embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau.

ALITO MORENO CUESTIONA CARTA DE LÓPEZ BELTRÁN A TRUMP TRAS CANCELACIÓN DE SU VISA Moreno criticó que López Beltrán solicitara explicaciones al gobierno estadounidense y cuestionó su autoridad para hacerlo. “¡No mam*s, cabrón! ¿Con qué autoridad moral pides explicaciones cuando Morena ha sido la tapadera de criminales y narcopolíticos?”, escribió el dirigente priista. El presidente del PRI exigió al hijo del exmandatario mexicano que, antes de cuestionar a Washington, explique públicamente “sus relaciones, sus negocios, su corrupción, sus lujos, su clan y cada señalamiento público que rodea a su grupo político por sus vínculos con los cárteles del crimen organizado”. Moreno calificó como “lloriqueo” la respuesta de López Beltrán y rechazó que la cancelación de la visa estadounidense tenga motivaciones políticas. También afirmó que el hijo del expresidente considera que su apellido puede protegerlo de consecuencias legales o políticas. “Las investigaciones les están alcanzando y ustedes siguen creyendo que su narcoapellido los hace intocables”, señaló. Agregó que “el apellido López Obrador no te da impunidad en el mundo ni te extiende certificados de honestidad”.

ALITO MORENO RESPALDA POSTURA DE DONALD TRUMP El dirigente nacional del PRI manifestó su respaldo al gobierno de Estados Unidos y a sus funcionarios en materia de seguridad y política exterior. “Desde el PRI reconocemos la firmeza del presidente Donald Trump, del secretario de Estado Marco Rubio, así como el trabajo diplomático de Christopher Landau, quienes han defendido con claridad los intereses del hemisferio, la democracia y la libertad y han exigido resultados en el combate a los cárteles del crimen organizado”, afirmó. Moreno sostuvo que la cancelación de visas genera molestia en Morena porque, según su planteamiento, fuera de México existen autoridades que no pueden ser controladas, corrompidas o cooptadas. El priista cerró esa parte de su mensaje con una expresión dirigida directamente a López Beltrán: “¡Vas a caer, pinche narcojunior de mierd*!”. ALITO MORENO EXTIENDE SEÑALAMIENTOS A LÓPEZ OBRADOR El presidente del PRI también se refirió al expresidente Andrés Manuel López Obrador y sostuvo que los señalamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado deben ser investigados. Afirmó que las acusaciones contra el exmandatario “son demasiado graves para ignorarlas y tendrán que investigarse hasta llegar a la verdad”. Asimismo, señaló que quienes hayan entregado instituciones, territorios o la seguridad de la población a cambio de poder o impunidad deberán responder ante la ley. Moreno enmarcó la cancelación de la visa de López Beltrán en un contexto más amplio de cuestionamientos sobre las autoridades mexicanas. “El gobierno de Estados Unidos tomó esa decisión en medio de serios cuestionamientos sobre la confianza en las autoridades mexicanas y hay razones de fondo que no se pueden ignorar”, sostuvo. Añadió que Morena “se acostumbró al poder, a la protección y a creer que podía hacer lo que quisiera sin enfrentar consecuencias”.

TENSIÓN ENTRE PRI Y MORENA Las declaraciones de Moreno se producen en medio de una confrontación política entre el PRI y Morena que también ha involucrado al propio dirigente priista. En días recientes fueron detenidas dos personas relacionadas con su entorno político. Una de ellas es Luis Antonio Espinosa Campos, contador vinculado al hermano de Moreno, Emigdio Moreno Cárdenas. También fue detenido Carlos Alberto Medina Hernández, exdirector de Comunicación Social del gobierno de Campeche durante la administración de Moreno, señalado por su presunta participación en un esquema de desvío de 36 millones de pesos mediante empresas factureras. En paralelo, Moreno presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos contra tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), a quienes acusó de vulnerar su libertad de expresión. El dirigente priista también enfrenta señalamientos de legisladores de Morena, quienes lo han acusado de “traición a la patria”, además de una solicitud de desafuero presentada ante el Congreso. En este contexto, Moreno ha mantenido sus críticas contra Morena y sus dirigentes, mientras que López Beltrán ha cuestionado públicamente las acciones adoptadas por autoridades estadounidenses en su contra.