TELMEX aumenta gratis la velocidad de internet hasta mil Mbps: así quedan los paquetes
TELMEX aumentará de forma automática las velocidades de internet hasta 1,000 Mbps sin modificar precios. Conoce cómo quedan sus paquetes.
TELMEX anunció un incremento en las velocidades de sus servicios de internet, que pasarán de 200 Mbps hasta 1,000 Mbps, sin modificar los precios para los clientes. La actualización comenzará a aplicarse de manera automática y paulatina, por lo que los usuarios no tendrán que realizar ningún trámite para recibir la nueva capacidad de conexión.
ESTAS SON LAS NUEVAS VELOCIDADES DE TELMEX
De acuerdo con la información proporcionada por TELMEX, las velocidades contratadas tendrán los siguientes incrementos:
Velocidad actual | Nueva velocidad
- 120 Mbps a 200 Mbps
- 150 Mbps a 300 Mbps
- 250 Mbps a 400 Mbps
- 350 Mbps a 500 Mbps
- 500 Mbps a 600 Mbps
- 600 Mbps a 800 Mbps
- 800 Mbps a 1,000 Mbps
El aumento permitirá conectar una mayor cantidad de dispositivos de manera simultánea y realizar actividades que requieren un mayor ancho de banda, como trabajo remoto, educación en línea, videollamadas, entretenimiento y videojuegos.
“En TELMEX trabajamos todos los días para que nuestros clientes tengan la mejor experiencia de conectividad. Este incremento de velocidad, manteniendo el mismo precio, responde a la evolución en la forma en que las personas trabajan, estudian, se comunican y disfrutan contenidos digitales”, señaló Héctor Slim Seade, director general de TELMEX.
La compañía indicó que cuenta con una red nacional de fibra óptica para atender la demanda de conectividad y servicios digitales de sus clientes en México.
¿CUÁNTO CUESTAN LOS PAQUETES DE TELMEX?
En la información publicada por TELMEX en su página oficial actualmente, para sus paquetes de telefonía más internet aparecen las siguientes velocidades y precios mensuales:
- 120 Mbps que pasan a 200 Mbps: 389 pesos.
- 250 Mbps que pasan a 400 Mbps: 499 pesos.
- 500 Mbps que pasan a 600 Mbps: 649 pesos.
- 850 Mbps que pasan a 1,000 Mbps: 999 pesos.
Para los paquetes que incluyen únicamente internet, los precios publicados son:
- 120 Mbps que pasan a 200 Mbps: 349 pesos.
- 250 Mbps que pasan a 400 Mbps: 449 pesos.
- 500 Mbps que pasan a 600 Mbps: 549 pesos.
- 850 Mbps que pasan a 1,000 Mbps: 899 pesos.
Con estos cambios, el paquete de entrada de internet quedaría en 200 Mbps, mientras que la modalidad que incluye únicamente internet tendría un precio mensual de 349 pesos, de acuerdo con la información proporcionada.
TELMEX SUMA OTRO AUMENTO DE VELOCIDAD
La empresa ya ha realizado incrementos de velocidad en sus servicios Infinitum durante los últimos años. De acuerdo con los antecedentes proporcionados, los aumentos oficiales más recientes ocurrieron en marzo y abril de 2026, además de modificaciones realizadas a finales de 2024.
Con los incrementos acumulados, el paquete base habría pasado de 60 Mbps a 120 Mbps en menos de dos años, manteniendo el mismo precio. Con la nueva actualización anunciada, esa velocidad llegaría a 200 Mbps.
¿UNA MAYOR VELOCIDAD DE INTERNET SIGNIFICA CONSUMIR MÁS DATOS?
El aumento de velocidad de una conexión no implica por sí mismo que un archivo consuma más datos. Si un usuario descarga exactamente el mismo archivo o reproduce el mismo contenido con la misma calidad, la cantidad de información transferida no cambia; la diferencia es que la descarga o reproducción puede completarse en menos tiempo.
Sin embargo, una conexión más rápida puede modificar los hábitos de consumo. Algunas plataformas pueden cargar contenido en una mayor calidad, mientras que las redes sociales pueden descargar videos de manera anticipada mientras el usuario navega.
Por ejemplo, una aplicación que descarga un archivo de 50 MB seguirá consumiendo aproximadamente esos mismos 50 MB independientemente de que la conexión sea más lenta o más rápida. En cambio, si una plataforma de video cambia automáticamente de una calidad estándar a una resolución más alta debido a la conexión disponible, el consumo de datos puede aumentar porque el contenido de mayor resolución requiere más información.
Para controlar el consumo de datos móviles, los usuarios pueden establecer una calidad de reproducción más baja en las plataformas de streaming, desactivar la reproducción automática de videos y configurar las actualizaciones de aplicaciones para que se realicen únicamente mediante Wi-Fi.