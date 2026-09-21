$!TELMEX aumenta gratis la velocidad de internet hasta mil Mbps: así quedan los paquetes

TELMEX anunció un incremento en las velocidades de sus servicios de internet, que pasarán de 200 Mbps hasta 1,000 Mbps, sin modificar los precios para los clientes. La actualización comenzará a aplicarse de manera automática y paulatina, por lo que los usuarios no tendrán que realizar ningún trámite para recibir la nueva capacidad de conexión.

De acuerdo con la información proporcionada por TELMEX , las velocidades contratadas tendrán los siguientes incrementos:

ESTAS SON LAS NUEVAS VELOCIDADES DE TELMEX

El aumento permitirá conectar una mayor cantidad de dispositivos de manera simultánea y realizar actividades que requieren un mayor ancho de banda, como trabajo remoto, educación en línea, videollamadas, entretenimiento y videojuegos.

“En TELMEX trabajamos todos los días para que nuestros clientes tengan la mejor experiencia de conectividad. Este incremento de velocidad, manteniendo el mismo precio, responde a la evolución en la forma en que las personas trabajan, estudian, se comunican y disfrutan contenidos digitales”, señaló Héctor Slim Seade, director general de TELMEX.

La compañía indicó que cuenta con una red nacional de fibra óptica para atender la demanda de conectividad y servicios digitales de sus clientes en México.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS PAQUETES DE TELMEX?

En la información publicada por TELMEX en su página oficial actualmente, para sus paquetes de telefonía más internet aparecen las siguientes velocidades y precios mensuales:

- 120 Mbps que pasan a 200 Mbps: 389 pesos.

- 250 Mbps que pasan a 400 Mbps: 499 pesos.

- 500 Mbps que pasan a 600 Mbps: 649 pesos.

- 850 Mbps que pasan a 1,000 Mbps: 999 pesos.