Temporada de cucarachas en México: Combate las plagas con este remedio casero

En el actual inicio de marzo en México, marcado por ambiente mayormente caluroso en gran parte del país con temperaturas elevadas en varias regiones pese al paso de frentes fríos en el norte, la presencia de cucarachas dentro del hogar se mantiene como un problema frecuente.

El calor y la humedad —especialmente en cocinas, baños y zonas con filtraciones— favorecen que estas plagas busquen refugio en espacios cerrados. Una de las formas más efectivas, económicas y seguras para combatirlas es una mezcla casera, hecha con ingredientes de uso cotidiano: azúcar y bicarbonato de sodio.

Este método casero ha sido recomendado por especialistas en control de plagas como una alternativa natural y libre de sustancias tóxicas.

CÓMO HACER EL REMEDIO CASERO PARA ACABAR CON PLAGAS DE CUCARACHAS

El procedimiento a seguir es simple:

1. Se mezclan partes iguales de azúcar y bicarbonato (por ejemplo, una cucharada de cada uno).

2. Se colocan en tapas de frascos o platos planos en zonas estratégicas, como detrás del refrigerador, debajo del fregadero o en rincones de la cocina.

El azúcar atrae a las cucarachas, mientras que el bicarbonato reacciona en su sistema digestivo, causando una acumulación de gases que no pueden liberar, lo que las elimina rápidamente.

¡CUIDADO! NO DEBES APLASTAR LAS CUCARACHAS

Aplastar una cucaracha podría empeorar el problema, ya que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “pueden liberar bacterias peligrosas como la salmonella o el estafilococo, las cuales pueden quedar suspendidas en el aire y ser inhaladas, aumentando el riesgo de alergias, asma y otras enfermedades respiratorias.”

Además, también pueden transmitir enfermedades gastrointestinales como la disentería o la fiebre tifoidea. Por ello, lo más recomendable es recogerlas con papel o guantes y desecharlas en una bolsa bien cerrada.

MEJOR PREVENIR QUE LAMENTAR... RECOMENDACIONES PARA EVITAR LAS PLAGAS DE CUCARACHAS

Más allá de eliminarlas, los expertos coinciden en que la mejor estrategia es prevenir su entrada. Empresas especializadas en control de plagas, como Termix, sugieren adoptar hábitos de higiene y mantenimiento para evitar infestaciones:

- Mantén la cocina limpia: no dejes restos de comida ni migajas sobre las superficies.

- Sella grietas y rendijas: usa selladores o cemento para cubrir aberturas donde puedan esconderse.

- Maneja bien la basura: usa botes con tapa y vacíalos regularmente.

- Lava los trastes inmediatamente: no los dejes sucios durante la noche.

- Controla la humedad: revisa zonas como la parte trasera del refrigerador o la estufa, que suelen retener calor y humedad.

Con estas medidas, es posible mantener bajo control la presencia de cucarachas en casa sin necesidad de recurrir a productos tóxicos que puedan afectar a la familia o las mascotas.

POR QUÉ NO DEBES USAR VENENO PARA COMBATIR A LAS CUCARACHAS

1. Riesgos para la salud de humanos y mascotas:

- Toxicidad: Los venenos para cucarachas contienen sustancias químicas que son tóxicas para los humanos y los animales. La ingestión, inhalación o el contacto con la piel de estos productos pueden causar una variedad de síntomas, desde leves hasta graves, e incluso la muerte.

- Síntomas de intoxicación: Pueden incluir dolor de cabeza, mareos, debilidad, contracciones musculares, dificultad para respirar, sarpullidos, ardor en los ojos, náuseas, vómitos, diarrea, convulsiones y, en casos severos, coma o parálisis.

- Niños: Son especialmente vulnerables debido a su menor peso corporal, su tendencia a explorar con la boca y a gatear o jugar en el suelo, donde pueden entrar en contacto con los residuos de pesticidas. La exposición prenatal o infantil se ha relacionado con problemas de desarrollo y cáncer.

- Mascotas: Al igual que los niños, las mascotas pueden ingerir el veneno directamente (si es un cebo), lamer superficies contaminadas o inhalar los vapores. Esto puede provocar vómitos, diarrea, letargo, temblores, convulsiones y dificultad para respirar. Algunas especies, como los peces, son extremadamente sensibles a estos productos.

- Residuos persistentes: Muchos insecticidas dejan residuos tóxicos en las superficies durante un tiempo, lo que prolonga el riesgo de exposición.

2. Eficacia limitada y resistencia:

- Adaptabilidad de las cucarachas: Las cucarachas son insectos extremadamente adaptables y pueden desarrollar resistencia a los insecticidas químicos con el tiempo. Esto significa que los venenos que antes funcionaban pueden volverse ineficaces, lo que lleva a la necesidad de usar productos más potentes y peligrososos.

- Comportamiento de las cucarachas: Aunque un veneno mate a algunas cucarachas, es posible que no elimine la infestación por completo debido a su rápida reproducción y a su capacidad para esconderse en grietas y hendiduras.

3. Impacto ambiental:

- Contaminación: Los venenos pueden contaminar el aire interior, el agua y el suelo, afectando no solo a los habitantes de la casa sino también al medio ambiente en general.

- Daño a otros organismos: Pueden dañar a otros insectos beneficiosos o a la vida silvestre que pueda entrar en contacto con ellos.