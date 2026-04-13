‘Tormenta negra’ en México: ¿qué es y afectará a los estados del país?

Para el clima de las próximas semanas se ha viralizado el pronósitco de lluvias intensas para diversas regiones de México, las cuales han denominado como ‘tormenta negra’. Pese a que el nombre puede sonar alarmante, no se trata de una categoría oficial del sistema meteorológico, más bien es un concepto extranjero popularizado, con el cual se describe eventos extremos de precipitación.

¿QUÉ ES LA ‘TORMENTA NEGRA’? Cabe destacar que el término no es reconocido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), sino que proviene de otro observatorio del clima. Aunque en México este término no está incluido en el sistema oficial de alertas, la “tormenta negra” es un nivel máximo de advertencia usado en países como Hong Kong. Allí, las alertas por lluvias se dividen en ámbar, rojo y negro, siendo el último el más grave. Es decir, es un concepto proveniente del sistema de alertas del Observatorio de Hong Kong, donde se utiliza para describir el nivel más alto de advertencia por lluvias torrenciales. La ‘tormenta negra’ o ‘black rainstorm’ se activa cuando precipitaciones superan los 70 milímetros de agua por metro cuadrado, implicando un alto riesgo de inundaciones, afectaciones viales y daños materiales. ¿POR QUÉ SE LLAMA ASÍ? La ‘tormenta negra’ lleva ese nombre, ya que suelen ir acompañadas de nubes densas tipo ‘cumulonimbus’, por lo que llegan a bloquear la luz solar, oscurecer el cielo casi o por completo durante el día, así como están acompañadas de lluvias torrenciales, descargas eléctricas y fuertes rachas de viento. Por lo que, la combinación de estos factores del clima, pueden crear la percepción de un ‘cielo negro’. Se ha popularizado a Asia y ha llegado a México por medio de las redes sociales al coincidir con una serie de condiciones atmosféricas que están provocando precipitaciones intensas en varias entidades ante la interacción de frente fríos, presencia de canales de baja presión, ingreso de humedad del Pacífico y Golfo de México e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera.

¿QUÉ HACER EN CASO DE FUERTES LLUVIA? Ante las condiciones de lluvias, se recomienda a la población tomar las siguientes precauciones: - Evitar salir de casa si no es necesario y mantenerse informado a través de fuentes oficiales. - No cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, ya que la corriente puede ser más fuerte de lo que parece. - Mantenerse alejado de ventanas y evitar el uso de aparatos eléctricos durante las tormentas. - Tener a mano una linterna, radio y un botiquín de primeros auxilios en caso de cortes de energía eléctrica. - Resguardar a las mascotas y asegurar objetos que puedan ser levantados por el viento. - Las autoridades están en alerta y se mantienen vigilantes ante cualquier eventualidad. - Se solicita a la ciudadanía seguir las indicaciones y reportar cualquier situación de emergencia al número 9-1-1. ¿QUÉ HACER EN CASO DE VIENTO FUERTE? Ante la presencia de fuerte viento, existen una serie de recomendaciones a seguir, emitidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres. En tu casa - Cierra y asegura puertas, ventanas o toldos. - Retira todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente. - Si los vidrios de las ventanas no son tan fuertes, coloca cinta adhesiva transparente en la parte interior para evitar que al romperse los vidrios provoquen daños. - Evita salir de casa si no es necesario. En la calle -Aléjate de casas viejas o en mal estado. -Evita los muros, techos endebles y ligeros, así como las vallas publicitarias, y si vives cerca de uno mantente alerta. -Aléjate de los árboles ya que las grandes ramas podrían romperse y caer. -Evita transitar por parques o avenidas arboladas. -No pases por debajo de andamios o edificios en construcción. -Apártate del cableado eléctrico, así como de espectaculares que puedan caer. -Cubre tus ojos, nariz y boca para evitar enfermedades a consecuencia del polvo y/o tierra.. - Tras el paso de vientos fuertes, limpia coladeras y desagües para evitar que se tapen con hojas o basura. Si estás conduciendo - Ten precaución, ya que son frecuentes los cortes en vías debido a la caída de árboles y cables eléctricos. - Conduce con precaución debido a la posibilidad de formación de nubes de polvo. - Si tu auto se ve afectado por la fuerza del viento, evita los rebases y ten precaución en los cruces y puentes. - Conduce con precaución, disminuyendo la velocidad y con las luces encendidas si la visibilidad es escasa. - Ten precaución al adelantar vehículos de carga pesada, ya que pueden hacer movimientos imprevistos. - Localiza con anticipación los Refugios Temporales habilitados por las autoridades.

LLUVIAS PARA EL 13 DE ABRIL Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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