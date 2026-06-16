Multas de la CNBV son administrativas; no hay daño patrimonial: BanBienestar

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    Multas de la CNBV son administrativas; no hay daño patrimonial: BanBienestar
    El Banco del Bienestar refrendó que mantiene su solvencia y estabilidad financiera. Cortesía

Las multas no implican daño patrimonial a los usuarios ni afectación a los recursos de los programas sociales, informó

CDMX.- Las multas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) obedecieron a “observaciones de carácter administrativo” y no implican daño patrimonial a los usuarios, afectación a los recursos de los programas sociales ni la comisión de irregularidades por parte de la institución, afirmó el Banco del Bienestar (BanBienestar).

“En relación con la información difundida sobre sanciones impuestas al Banco del Bienestar por fallas en sus controles, la institución informa lo siguiente: Las sanciones referidas corresponden a observaciones de carácter administrativo determinadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en 2023 y no implican la existencia de daño patrimonial a las personas usuarias, afectación a los recursos de los Programas para el Bienestar, ni la comisión de irregularidades por parte de la institución.

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“El Banco del Bienestar refrenda que no existe daño patrimonial a sus usuarios y que mantiene su solvencia y estabilidad financiera”, afirmó el banco en un comunicado.

OBSERVACIONES FUERON ATENDIDAS

Las observaciones señaladas por la autoridad, añadió, ya han sido atendidas mediante acciones de fortalecimiento de los procesos internos, controles operativos, gestión de riesgos y mecanismos de supervisión institucional, por lo que actualmente el Banco del Bienestar opera correctamente.

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“Es importante precisar que las sanciones administrativas referidas no comprometen en ningún momento, ni en forma alguna, la solvencia, la estabilidad financiera, ni la operación cotidiana del Banco del Bienestar, institución que continúa cumpliendo con su mandato de promover la inclusión financiera y acercar servicios bancarios a las comunidades que históricamente habían carecido de ellos”, aseveró.

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