Multas de la CNBV son administrativas; no hay daño patrimonial: BanBienestar

CDMX.- Las multas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) obedecieron a “observaciones de carácter administrativo” y no implican daño patrimonial a los usuarios, afectación a los recursos de los programas sociales ni la comisión de irregularidades por parte de la institución, afirmó el Banco del Bienestar (BanBienestar).

“En relación con la información difundida sobre sanciones impuestas al Banco del Bienestar por fallas en sus controles, la institución informa lo siguiente: Las sanciones referidas corresponden a observaciones de carácter administrativo determinadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en 2023 y no implican la existencia de daño patrimonial a las personas usuarias, afectación a los recursos de los Programas para el Bienestar, ni la comisión de irregularidades por parte de la institución.