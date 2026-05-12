Así puedes verificar si tu línea de celular está vinculada a tu CURP... o no

La fecha límite para vincular la línea de teléfono celular con la Clave Única de Registro de Población(CURP) está por llegar y existe una resistencia por parte de la población para hacerlo. La desconfianza aumenta luego que un joven denunció en TikTok que al momento de registrar su celular en la compañía esta le impidió el trámite, ya que contaba con 11 números de diversas compañías asociados a su identidad que él desconoce y no contrató. “Hay 11 líneas telefónicas ligadas a mi CURP y yo no registré ninguna”, explicó el usuario; además, señaló que el sistema no le permite eliminar los números que no reconoció previamente, lo que complica la depuración de registros desconocidos.

En su publicación puntualizó que acudió a distintas compañías telefónicas como Movistar, Telcel y AT&T en busca de apoyo para resolver la situación, pero no recibió soluciones; es más, en una de las compañías le afirmaron que no podía ser eliminada al encontrarse bloqueada. Posteriormente, intentó obtener el apoyo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a través de llamadas de teléfono y correo electrónico; sin embargo, no recibió una respuesta clara.

¿CÓMO VERIFICAR SI TU LÍNEA DE CELULAR ESTÁ VINCULADA A LA CURP? Ante las dudas y desconfianza, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) cuenta con una plataforma en internet para consultar si una CURP está vinculada a líneas móviles. En el portal de CRT se muestra a detalle todos los sitios para registrar tu línea a las compañías telefónicas que existen en México o simplemente consultar sí tu número y la CURP están en sus bases de datos. A la par, cuenta con un apartado para reportar fallas o anomalías al momento de registrar tu línea. Entre los motivos del problema señalan que el sistema no esté disponible, que soliciten información no obligatoria, que no se reconoce la identificación oficial vigente, no recibir el SMS de confirmación o el sistema falló en la prueba de vida. Para consultar si tu línea está registrada en alguna compañía debes ingresar al portal de CRT en la sección de “Consulta”, a continuación presentará un listado de las empresas que ofrecen telefonía celular. Entre las más populares están Telcel, AT&T (Unefon y WIM marca digital AT&T), Bait, Teléfonica Movistar y CFE. Para consultar si existe alguna vinculación a tu CURP es necesario revisar cada una de las compañías en las que consideres que pueda haber una. Es decir, si al igual que el usuario de TikTok que compartió su experiencia, tú también tienes dudas sobre la cantidad de líneas deberás entrar portal por portal para verificarlo.

REGISTRO DE LÍNEAS DE CELULAR CON LA CURP ¿Cuáles son los requisitos para vincular tu línea telefónica? Siguiendo con la información en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estos son los documentos de identidad que una persona física debe presentar ante su proveedor de servicios telefónicos para asociar su número de celular: - Credencial para votar o pasaporte;

- Clave Única de Registro de Población (CURP);

- En caso de ser extranjero, presentar la versión temporal del mismo documento. Para las personas morales, entre las que se encuentran sociedades y empresas, es indispensable entregar los documentos anteriores y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Cabe destacar que si eres persona física y realizas el trámite en línea, tendrás 3 intentos para vincular tu número. Si el proceso falla, el sistema bloqueará el registro digital y tendrás que acudir al centro de atención a clientes de tu compañía. FECHAS LÍMITE El plazo máximo para registrar una línea existente será el 30 de junio de 2026. A partir del 1 de julio, todas las líneas que no estén registradas serán suspendidas de manera temporal hasta que el usuario complete el trámite. Durante la suspensión, únicamente se permitirá realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana como el 911, 089, 088 y líneas de soporte del operador. La suspensión del servicio no elimina las obligaciones contractuales, por lo que el usuario deberá seguir cubriendo los pagos correspondientes a su plan o equipo adquirido. En caso de que una persona detecte una línea registrada con su CURP que no reconoce, podrá acudir a un Centro de Atención a Clientes para solicitar la aclaración y, si procede, la desvinculación de sus datos.

¿QUIÉN ESTÁ EXCENTO DEL REGISTRO? De acuerdo con los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y lo informado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), únicamente ciertos tipos de líneas pueden permanecer activas sin necesidad de vinculación. Líneas sin capacidad de comunicación tradicional La primera excepción corresponde a tarjetas SIM que no cuentan con capacidad técnica para: - Realizar llamadas de voz - Enviar mensajes SMS - Conectarse a internet Es decir, aquellas líneas utilizadas únicamente para funciones técnicas o especializadas que no operan como un teléfono móvil convencional. Según el artículo 1 de los lineamientos, estas SIM quedan fuera de la obligación de registro debido a que no permiten comunicación tradicional. Líneas habilitadas por emergencia o desastre Otro caso especial aplica durante situaciones extraordinarias, como desastres naturales o emergencias declaradas por las autoridades. En estos escenarios, las compañías telefónicas podrán habilitar líneas temporales sin necesidad de vincularlas previamente con CURP. El objetivo es garantizar la comunicación inmediata en zonas afectadas. No obstante, estas líneas tendrán carácter temporal y posteriormente deberán regularizarse o serán deshabilitadas.

¿Y SI NO REGISTRO MI LÍNEA TELEFÓNICA? Fuera de las excepciones mencionadas, todas las demás personas deberán completar la vinculación antes del 30 de junio de 2026. La CRT ha señalado que no existe una opción para conservar activa una línea sin realizar el registro. Quienes no cumplan perderán prácticamente todos los servicios de telefonía móvil. Servicios que serán suspendidos Las líneas no registradas: - No podrán realizar llamadas - No podrán enviar ni recibir mensajes - Perderán acceso a datos móviles Únicamente permanecerán habilitadas para: - Llamadas de emergencia - Comunicación con la compañía telefónica - Recepción de alertas oficiales

¿PARA QUÉ SIRVE EL REGISTRO DE LÍNEAS? De acuerdo con un boletín de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, esta regulación busca combatir las extorsiones y fraudes asociados a líneas telefónicas, eliminando el anonimato con el que los delincuentes los cometen. Al respecto, un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que en el primer semestre de 2025 se registraron más de 6 mil víctimas de extorsiones, lo que da cuenta de la magnitud de este delito. En ese sentido, la propuesta de la CRT pretende que los operadores telefónicos lleven un mejor control sobre los servicios pospago para fortalecer la confianza de los clientes en el sistema de telefonía móvil del país. Tras el anuncio, los usuarios de las telefonías se han mostrado preocupados por la privacidad de sus datos y la entidad asegura que el registro obligatorio no representa un riesgo. ”Es importante resaltar que la información será resguardada por los operadores telefónicos y se cumplirá con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares”, se indica en el mismo boletín.

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