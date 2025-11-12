Mexicanos podrán buscar ofertas y promociones durante El Buen Fin 2025 a través de esta app

/ 12 noviembre 2025
    El Buen Fin 2025 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre y contará con una aplicación oficial para Android y Apple que permitirá consultar promociones, comparar precios y ubicar comercios registrados, con el objetivo de ofrecer compras más seguras y transparentes. FOTO: VANGUARDIA

La aplicación oficial del Buen Fin 2025; permitirá a los consumidores consultar ofertas, localizar tiendas participantes y comparar precios de manera segura

El Buen Fin 2025 inicia oficialmente el jueves 13 de noviembre y concluirá el lunes 17, con la participación de miles de comercios en todo el país. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México) anunció el lanzamiento de una aplicación diseñada para facilitar las compras y ofrecer mayor seguridad a los consumidores.

Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Concanaco Servytur México, informó que durante esta edición estará disponible una aplicación móvil que permitirá consultar promociones, ubicar negocios participantes y realizar comparaciones entre tiendas.

La herramienta busca que los usuarios puedan planificar sus compras y verificar que los establecimientos en los que realicen adquisiciones estén formalmente registrados dentro del programa.

APLICACIÓN PARA CONSULTAS DEL BUEN FIN PUEDE DESCARGARSE PARA ANDROID Y APPLE

De acuerdo con De la Torre de Stéffano, la aplicación podrá descargarse a partir del 13 de noviembre, coincidiendo con el arranque del Buen Fin 2025. Estará disponible en las plataformas App Store y Google Play, lo que permitirá su uso tanto en dispositivos con sistema operativo iOS como Android.

La aplicación del Buen Fin 2025 tiene como propósito ofrecer una experiencia de compra más segura y personalizada. Según la información proporcionada por la Concanaco Servytur, la herramienta permitirá geolocalizar los comercios registrados, visualizar las promociones vigentes y filtrar los resultados de acuerdo con las categorías de interés del usuario.

$!La Concanaco Servytur México presentó la aplicación oficial del Buen Fin 2025, una herramienta digital que permitirá a los consumidores consultar ofertas, localizar tiendas participantes y comparar precios de manera segura. El programa busca fortalecer la confianza en el comercio formal y mejorar la experiencia de compra durante la jornada de descuentos más importante del país.
QUÉ PUEDES HACER CON LA APLICACIÓN OFICIAL DEL BUEN FIN

Una de las principales ventajas es que únicamente mostrará los establecimientos formalmente inscritos en el programa, lo que reducirá el riesgo de fraudes, estafas o compras en sitios no verificados. Con esto, se busca fortalecer la confianza de los consumidores y fomentar la formalidad en el comercio electrónico y físico.

La aplicación también incluirá filtros de búsqueda que facilitarán la exploración de ofertas en rubros específicos, como tecnología, moda, hogar, línea blanca o artículos deportivos. De esta manera, los usuarios podrán limitar su búsqueda a los productos o tiendas que les resulten más relevantes.

Además, contará con una función para guardar artículos o promociones como favoritos, lo que permitirá organizarlas y compararlas antes de realizar una compra.

EL BUEN FIN 2025 SE APOYA DE LA TECNOLOGÍA PARA QUE USUARIOS PUEDAN ENCONTRAR LAS MEJORES OFERTAS

La Concanaco Servytur destacó que la inclusión de esta aplicación oficial forma parte de una estrategia para modernizar la experiencia de compra, facilitar la comparación de precios y brindar mayor transparencia durante el evento. Además, permitirá que los consumidores tengan acceso directo a información verificada sobre las tiendas participantes y sus promociones.

El Buen Fin 2025 contará con la participación de empresas y negocios de todos los tamaños, que ofrecerán descuentos en una amplia variedad de productos y servicios.

Con la incorporación de esta aplicación, las autoridades y organizadores buscan reforzar la seguridad, confianza y accesibilidad en las compras realizadas durante esta edición.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

