Mexicanos podrán buscar ofertas y promociones durante El Buen Fin 2025 a través de esta app

El Buen Fin 2025 inicia oficialmente el jueves 13 de noviembre y concluirá el lunes 17, con la participación de miles de comercios en todo el país. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México) anunció el lanzamiento de una aplicación diseñada para facilitar las compras y ofrecer mayor seguridad a los consumidores. Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Concanaco Servytur México, informó que durante esta edición estará disponible una aplicación móvil que permitirá consultar promociones, ubicar negocios participantes y realizar comparaciones entre tiendas. La herramienta busca que los usuarios puedan planificar sus compras y verificar que los establecimientos en los que realicen adquisiciones estén formalmente registrados dentro del programa.

APLICACIÓN PARA CONSULTAS DEL BUEN FIN PUEDE DESCARGARSE PARA ANDROID Y APPLE De acuerdo con De la Torre de Stéffano, la aplicación podrá descargarse a partir del 13 de noviembre, coincidiendo con el arranque del Buen Fin 2025. Estará disponible en las plataformas App Store y Google Play, lo que permitirá su uso tanto en dispositivos con sistema operativo iOS como Android. La aplicación del Buen Fin 2025 tiene como propósito ofrecer una experiencia de compra más segura y personalizada. Según la información proporcionada por la Concanaco Servytur, la herramienta permitirá geolocalizar los comercios registrados, visualizar las promociones vigentes y filtrar los resultados de acuerdo con las categorías de interés del usuario.

QUÉ PUEDES HACER CON LA APLICACIÓN OFICIAL DEL BUEN FIN Una de las principales ventajas es que únicamente mostrará los establecimientos formalmente inscritos en el programa, lo que reducirá el riesgo de fraudes, estafas o compras en sitios no verificados. Con esto, se busca fortalecer la confianza de los consumidores y fomentar la formalidad en el comercio electrónico y físico. La aplicación también incluirá filtros de búsqueda que facilitarán la exploración de ofertas en rubros específicos, como tecnología, moda, hogar, línea blanca o artículos deportivos. De esta manera, los usuarios podrán limitar su búsqueda a los productos o tiendas que les resulten más relevantes. Además, contará con una función para guardar artículos o promociones como favoritos, lo que permitirá organizarlas y compararlas antes de realizar una compra.