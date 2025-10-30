Vivienda para el Bienestar 2025: cómo saber si hay convocatoria en tu ciudad y requisitos para registrarte

La iniciativa contempla apoyos para el mejoramiento, ampliación o construcción de vivienda, con el objetivo de abatir el rezago habitacional en polígonos específicos del país . Para ello, la Conavi implementará convocatorias regionales que serán difundidas por medios oficiales.

Entre los sectores priorizados se encuentran poblaciones indígenas, hogares con jefatura femenina, personas con discapacidad y adultos mayores.

El programa de Vivienda para el Bienestar , implementado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), forma parte de las estrategias del Gobierno de México orientadas a garantizar el derecho a una vivienda adecuada para personas que enfrentan condiciones de marginación o vulnerabilidad social.

¿CÓMO SE REALIZARÁ LA CONVOCATORIA PARA EL PROGRAMA VIVIENDAS PARA EL BIENESTAR?

De acuerdo con la Comisión, las convocatorias para el registro se realizarán únicamente en zonas de intervención previamente definidas. Las fechas, lugares y requisitos serán publicados a través de canales institucionales, así como en redes sociales oficiales.

La dependencia señaló que los ciudadanos deben mantenerse atentos a los anuncios, ya que la apertura de convocatorias se realizará de manera gradual.

¿CÓMO ES EL PROCESO DE REGISTRO PARA EL PROGRAMA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR?

El trámite de incorporación al programa será personal e intransferible, por lo que únicamente podrá realizarse de forma presencial en los módulos autorizados. No se permite la representación por terceros.

En los módulos, personal capacitado revisará la documentación requerida y capturará los datos de los solicitantes en la Cédula de Diagnóstico. Tras este proceso, se entregará un folio de registro, con el cual se integrará la primera etapa de análisis.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL REGISTRO AL PROGRAMA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR

Para participar en el proceso se debe llevar original y copia de:

- Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente)

- CURP actualizada

- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

- La información proporcionada deberá ser veraz y comprobable.

¿HAY HORARIOS PARA EL REGISTRO AL PROGRAMA VIVIENDAS PARA EL BIENESTAR?

Las fechas y horarios para el registro variarán según la entidad federativa y municipio. En términos generales, los módulos prestarán servicio de 8:00 a 16:00 horas. Sin embargo, algunas sedes podrían trabajar con horarios específicos o extendidos.

La Conavi recomienda a los solicitantes acudir en la fecha asignada a su localidad y con la documentación completa para agilizar el proceso.

¿CÓMO SABER SI HAY REGISTRO ACTIVO PARA EL PROGRAMA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR?

Para identificar si existe un módulo habilitado en una ciudad específica, la dependencia habilitó un mapa interactivo en el micrositio del programa: https://pvb.conavi.gob.mx

En esta plataforma los interesados pueden verificar si su entidad participa en la convocatoria, así como conocer la ubicación exacta del módulo, fechas disponibles y horarios de atención.

Si la zona de residencia aún no aparece como parte de la convocatoria, las autoridades invitan a permanecer atentas a las etapas posteriores, en las que se prevé ampliar la cobertura.

¿CÓMO SABER SI FUISTE ESCOGIDO PARA EL PROGRAMA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR?

Posterior al registro, la Conavi evaluará la información recabada en un periodo máximo de 20 días hábiles. Una vez concluida esta etapa, se publicará un listado preliminar de posibles beneficiarios en el sitio oficial de la institución: www.gob.mx/conavi

Además, los resultados estarán disponibles en puntos visibles dentro de los polígonos de atención.

En caso de ser preseleccionadas, las personas serán contactadas vía telefónica, SMS o WhatsApp para programar una visita domiciliaria. Durante la visita se verificará la información ofrecida y podría solicitarse documentación adicional.

Quienes sean preseleccionados recibirán una llamada para agendar la verificación domiciliaria. Si no existe respuesta en el primer contacto, se realizará un segundo intento. Agotadas las oportunidades, la solicitud no podrá continuar.

En la visita, personal habilitado recabará datos complementarios y recibirá la documentación indicada previamente. La presencia del solicitante en el lugar y horario establecidos es indispensable para completar el proceso.