Bad Bunny y su garaje: de un humilde Corolla 2003 a superdeportivos exclusivos

El cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny ha demostrado que su éxito global no solo se mide en premios y cifras de reproducción musical, sino también en su creciente colección de automóviles.

Desde un sencillo Toyota Corolla 2003, el vehículo que lo acompañó en sus primeros años, hasta superdeportivos raros y convertibles de lujo, el repertorio de coches que ha poseído el artista ofrece un recorrido por su ascenso meteórico tanto en la música como en estilo de vida.

Uno de los ejemplares más llamativos que formó parte de su garage fue un Bugatti Chiron 110 Ans, una edición limitada a 20 unidades para conmemorar los 110 años de la firma francesa.

