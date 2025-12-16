Abandono carretero: 32% de la red federal está en malas condiciones

Noticias
/ 16 diciembre 2025
    Abandono carretero: 32% de la red federal está en malas condiciones
    Consideran que el mantenimiento de infraestructura no fue una prioridad durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ni lo es en la actual administración. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Carreteras

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SHCP

Revelan que no se encuentra en condiciones aceptables para circular, mientras la inversión en transporte cayó 49% en el primer año del actual gobierno

CDMX.- El estado físico de la red federal libre de peaje se encuentra en su peor condición desde 2018, de acuerdo con los diagnósticos más recientes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), correspondientes al primer año del actual gobierno federal. Actualmente, 32% de las carreteras no se encuentra en condiciones aceptables para la circulación, lo que representa un riesgo para la seguridad vial.

La última vez que la red federal presentó un nivel de deterioro similar fue en 2018, cuando 35% de las carreteras se encontraban en malas condiciones. No obstante, entre enero y octubre pasados, el gobierno federal destinó 107 mil millones de pesos a inversión física en transporte, cifra que representa una caída real de 49% frente al mismo periodo de 2024, de acuerdo con registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

TE PUEDE INTERESAR: Cero tolerancia: el gobierno va contra la violencia en las escuelas

Para el presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Víctor Manuel Herrera Espinosa, este deterioro es consecuencia directa de la reducción en la inversión pública, al considerar que el mantenimiento de infraestructura no fue una prioridad durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ni lo es en la actual administración encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo.

“El énfasis está en los programas sociales y las transferencias asistencialistas, que generan resultados inmediatos de popularidad, pero no resuelven problemas estructurales”, señaló Herrera Espinosa al advertir que una posible solución sería abrir mayores espacios a la inversión privada, aunque reconoció que la reforma judicial ha generado incertidumbre entre empresarios.

TE PUEDE INTERESAR: Acusan a fiscalía y jueces de operar despojos de terrenos en Nayarit

Entre 2018 y 2019, la implementación de Asociaciones Público-Privadas (APP) permitió mejorar las condiciones de diversos tramos carreteros, reduciendo la proporción de vías en mal estado de 35% a 22%. Estos esquemas, distintos a las concesiones tradicionales, contemplan inversiones privadas para mantenimiento y rehabilitación, con contratos de alrededor de 10 años y un menor impacto al erario.

Sin embargo, el especialista en infraestructura y socio del despacho Santamarina y Steta, Juan Carlos Machorro, consideró que existe una resistencia del gobierno federal para retomar este tipo de esquemas. “No se han impulsado nuevas APP, concesiones o esquemas mixtos”, afirmó, y advirtió que la situación podría agravarse en 2026 ante un recorte proyectado de 14% al gasto en infraestructura.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncian millonario apoyo europeo para frenar la violencia contra mujeres en México

Desde otra perspectiva, el director del Instituto Mexicano para la Infraestructura (Imexdi), Edmundo Gamas, señaló que la política pública actual privilegia los proyectos ferroviarios por encima del mantenimiento carretero, lo que ha derivado en mayor congestionamiento, inseguridad y deterioro vial, incluso en autopistas operadas por el Estado.

Aunque la SICT informó que mediante el programa Bachetón se atendieron 372 mil baches en carreteras libres de peaje durante lo que va de 2025, Machorro consideró que estas cifras no reflejan la calidad real de las obras ni el uso eficiente de los recursos públicos, al calificarlas como datos “no comparables ni representativos”. Con información de El Universal

Temas


Carreteras

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SHCP

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Luego de poco más de cuatro horas de haber llegado, Tania Flores dejó el Centro de Justicia donde se llevó a cabo la audiencia.

Por orden judicial, comparece Tania Flores, ex alcaldesa de Múzquiz; es señalada por ejercicio abusivo de funciones
La protección al medio ambiente se privilegia en esta Ley de Ingresos de Saltillo para el próximo año.

Endurece Saltillo hasta 400% multas por daños al medio ambiente
Organizaciones como Football Supporters Europe manifestaron su rechazo al sistema de tarifa dinámica aplicado por la FIFA.

FIFA baja precios del Mundial 2026 y libera boletos desde mil pesos para aficionados

Promesa. El cineasta mexicano se perfila nuevamente como una de las figuras clave de la temporada de premios de Hollywood.

¡Vaya sorpresa! México queda fuera de los Oscar... pero Del Toro y su Frankenstein sí avanzan
De acuerdo con EU, el objetivo continúa siendo frenar el tráfico principalmente de fentanilo hacia ese país.

Acuerdan México y EU coordinación contra narcodrones en frontera
Sheinbaum indicó que no existe inconveniente en transparentar la información.

‘Estamos cerrando filiales que no tienen sentido’: Sheinbaum
La prohibición replica fracasos históricos como la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, favoreciendo el contrabando y la corrupción.

La prohibición de los vapeadores, un regalo para el crimen organizado
Encuentran dispositivo a distancia causante del carro bomba de Michoacán

Encuentran dispositivo a distancia causante del carro bomba de Michoacán