Abandono carretero: 32% de la red federal está en malas condiciones

CDMX.- El estado físico de la red federal libre de peaje se encuentra en su peor condición desde 2018, de acuerdo con los diagnósticos más recientes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), correspondientes al primer año del actual gobierno federal. Actualmente, 32% de las carreteras no se encuentra en condiciones aceptables para la circulación, lo que representa un riesgo para la seguridad vial.

La última vez que la red federal presentó un nivel de deterioro similar fue en 2018, cuando 35% de las carreteras se encontraban en malas condiciones. No obstante, entre enero y octubre pasados, el gobierno federal destinó 107 mil millones de pesos a inversión física en transporte, cifra que representa una caída real de 49% frente al mismo periodo de 2024, de acuerdo con registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Para el presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Víctor Manuel Herrera Espinosa, este deterioro es consecuencia directa de la reducción en la inversión pública, al considerar que el mantenimiento de infraestructura no fue una prioridad durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ni lo es en la actual administración encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo.

“El énfasis está en los programas sociales y las transferencias asistencialistas, que generan resultados inmediatos de popularidad, pero no resuelven problemas estructurales”, señaló Herrera Espinosa al advertir que una posible solución sería abrir mayores espacios a la inversión privada, aunque reconoció que la reforma judicial ha generado incertidumbre entre empresarios.

Entre 2018 y 2019, la implementación de Asociaciones Público-Privadas (APP) permitió mejorar las condiciones de diversos tramos carreteros, reduciendo la proporción de vías en mal estado de 35% a 22%. Estos esquemas, distintos a las concesiones tradicionales, contemplan inversiones privadas para mantenimiento y rehabilitación, con contratos de alrededor de 10 años y un menor impacto al erario.

Sin embargo, el especialista en infraestructura y socio del despacho Santamarina y Steta, Juan Carlos Machorro, consideró que existe una resistencia del gobierno federal para retomar este tipo de esquemas. “No se han impulsado nuevas APP, concesiones o esquemas mixtos”, afirmó, y advirtió que la situación podría agravarse en 2026 ante un recorte proyectado de 14% al gasto en infraestructura.

Desde otra perspectiva, el director del Instituto Mexicano para la Infraestructura (Imexdi), Edmundo Gamas, señaló que la política pública actual privilegia los proyectos ferroviarios por encima del mantenimiento carretero, lo que ha derivado en mayor congestionamiento, inseguridad y deterioro vial, incluso en autopistas operadas por el Estado.

Aunque la SICT informó que mediante el programa Bachetón se atendieron 372 mil baches en carreteras libres de peaje durante lo que va de 2025, Machorro consideró que estas cifras no reflejan la calidad real de las obras ni el uso eficiente de los recursos públicos, al calificarlas como datos “no comparables ni representativos”. Con información de El Universal