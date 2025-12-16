Anuncian millonario apoyo europeo para frenar la violencia contra mujeres en México
La Unión Europea anunció el financiamiento de cinco proyectos enfocados en la prevención de la violencia de género, el acceso a la justicia y la búsqueda de personas desaparecidas
CDMX.- La Unión Europea (UE) anunció un financiamiento de 55 millones de pesos para la implementación de cinco proyectos en México enfocados en la prevención de la violencia de género y el acceso a la justicia para niñas, adolescentes y mujeres, como parte de su cooperación en materia de derechos humanos.
El anuncio se realizó en el marco de la visita a México de Kajsa Ollongren, representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, quien refrendó el compromiso del bloque europeo con la protección y fortalecimiento de los derechos humanos en el país.
Durante su visita, Ollongren sostuvo un encuentro en Zacatecas con el gobernador David Monreal Ávila, donde reconoció los avances en materia de desaparición, identificación y búsqueda de personas, así como la voluntad política mostrada por las autoridades estatales para atender esta problemática.
El embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, explicó que los cinco proyectos contemplan acciones coordinadas con autoridades y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el fortalecimiento de capacidades de las instituciones de seguridad y justicia para prevenir la violencia basada en género y mejorar la atención a las víctimas.
Asimismo, se impulsarán iniciativas de empoderamiento y protección, mediante incidencia política, uso de nuevas tecnologías y redes de prevención, además de mejorar el acceso a la justicia de víctimas de delitos como violencia sexual, trata y explotación sexual infantil.
Otro de los ejes contempla garantizar el derecho a una vida libre de violencia, mediante una actuación reforzada de las instituciones públicas, así como el fortalecimiento de organizaciones civiles y la promoción de entornos institucionales seguros y dignos para las mujeres.
Ollongren destacó que en Zacatecas dialogó con autoridades y con madres y familiares de personas desaparecidas, y subrayó que el reto principal es devolver a las personas a sus familias y brindarles el acompañamiento necesario, al tiempo que reconoció el papel de la ciencia forense y el trabajo conjunto entre fiscalías, policías y sociedad civil.
El embajador Francisco André añadió que la Unión Europea también mantiene proyectos de asistencia técnica forense y búsqueda de personas en estados como Coahuila y Durango, y expresó la intención de ampliar este apoyo en coordinación con autoridades locales y organizaciones civiles.
Finalmente, los representantes europeos reconocieron que la magnitud del problema de las desapariciones y la violencia de género requiere tiempo, determinación y financiamiento sostenido, pero manifestaron confianza en que los proyectos apoyados por la UE contribuirán a generar avances reales. También se destacaron acciones en favor de la protección de periodistas y personas migrantes en México. Con información de El Universal