Abejas superan a serpientes y alacranes en muertes anuales; alertan por anafilaxia

/ 1 enero 2026
    Abejas superan a serpientes y alacranes en muertes anuales; alertan por anafilaxia
    Una sola picadura puede detonar síntomas graves por la liberación de mediadores inflamatorios. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

En temporada de campo, jardinería y traslados por carretera, un incidente aparentemente menor puede convertirse en urgencia médica

CDMX.- En México mueren entre 80 y 90 personas al año por picadura de abeja, una cifra que supera los decesos registrados por mordeduras de serpiente o punciones de alacrán, de acuerdo con información difundida por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, Edgar Enrique Neri Castro, explicó que este impacto se asocia, principalmente, a dos escenarios: reacciones alérgicas severas —como el choque anafiláctico— y picaduras masivas en las que la carga de veneno complica la atención.

En el caso de ataques de enjambre, la UNAM advierte que pueden registrarse 70 mil 100 o más picaduras, lo que puede desencadenar un cuadro sistémico incluso en personas sin alergia previa, por la cantidad de toxina inoculada.

Especialistas universitarios detallan que el riesgo aumenta cuando existe hipersensibilidad: una sola picadura puede detonar síntomas graves por la liberación de mediadores inflamatorios, con afectaciones respiratorias y cardiovasculares en minutos si no hay atención inmediata.

Ante una picadura, la recomendación general es que el caso sea valorado por personal médico para descartar una reacción importante; y, en particular, retirar el aguijón —que puede quedar incrustado— para evitar que el veneno continúe dispersándose, además de vigilar la evolución de síntomas.

Cuando hay antecedentes de alergia o síntomas compatibles con reacción severa, la UNAM señala la importancia de evaluación con especialista y de contar con un kit con epinefrina para emergencias; también refiere que existe una inmunoterapia con eficacia reportada del 75% para reducir reacciones graves en personas alérgicas.

En materia preventiva, especialistas recomiendan evitar colores llamativos y ciertas condiciones que atraen o facilitan el contacto con insectos al aire libre, así como extremar precauciones en actividades como jardinería o podas, donde es más probable alterar enjambres. Con información de Excélsior

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

