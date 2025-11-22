Abogado de farmacéutica es acusado de ofrecer dinero a verificadores de la Cofepris; es vinculado a proceso

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especial de Control Regional y la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos (FEILC), logró la vinculación a proceso de Luis “M” -abogado de una empresa farmacéutica- por el presunto delito de cohecho cometido por particular.

De acuerdo con el comunicado oficial, la carpeta de investigación indica que Luis “M” ofreció entrega de dinero en efectivo a verificadores sanitarios de la Cofepris, para que omitieran concluir una visita de verificación a una farmacia en la Ciudad de México.

La audiencia inicial se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente. En ella, el Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo la vinculación del imputado, con un plazo de un mes y 15 días para la investigación complementaria.

Este caso se suma a los esfuerzos del gobierno federal por combatir la corrupción en el sector salud y las prácticas irregulares vinculadas con permisos sanitarios. La FGR destacó que este tipo de conductas afectan directamente la credibilidad institucional y la seguridad de los usuarios.

En el comunicado, la FGR dejó constancia de que el procedimiento se encuentra bajo reserva, por lo que no se difundieron más detalles respecto al nombre de la farmacéutica implicada ni el monto ofrecido como soborno.

El vínculo a proceso implica que el Juez podría dictar medidas cautelares adicionales y que las siguientes etapas del caso incluirán ampliación de pruebas, posibles órdenes de aprehensión contra otros involucrados y eventual acusación formal.

Las autoridades federales resaltaron que este tipo de acciones buscan disuadir la corrupción en el sistema sanitario y garantizar que las inspecciones de la Cofepris se lleven a cabo en condiciones de transparencia. La sociedad espera que el proceso judicial confirme responsabilidades y siente precedente en materia de integridad regulatoria. Con información de La Jornada