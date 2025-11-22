Escolta de Carlos Manzo escapa justo cuando siete fueron detenidos

URUAPAN, MICH.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que un exescolta del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se fugó mientras las autoridades cumplimentaban órdenes de aprehensión contra otros siete custodios vinculados al homicidio del edil.

La fuga ocurrió el pasado viernes 21 de noviembre cuando la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ejecutó una orden de detención por el delito de homicidio calificado en modalidad de comisión por omisión. En el operativo fueron asegurados siete integrantes del equipo de seguridad de Manzo, pero uno logró evadir a las autoridades.

Ramírez Bedolla evitó dar a conocer la identidad del agente prófugo, pero enfatizó que su localización es prioridad para las instituciones de seguridad estatales. “El caso se investiga de manera integral, muy amplia”, expresó.

Los detenidos fueron identificados como Omar N., Alejandro N., Mario Alberto N., Guillermo N., Demetrio N., Omar Osvaldo N. y Monserrat N. Todos fueron puestos a disposición del juez de control correspondiente para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con la FGE, los custodios tenían la obligación de resguardar al alcalde, y su omisión podría ser un elemento clave para esclarecer el crimen. Por lo tanto, la fuga del exescolta es vista como un eslabón esencial para reconstruir los hechos.

El gobernador informó que se mantiene un operativo constante de búsqueda en territorio michoacano, en colaboración con diversas dependencias de seguridad, para capturar al prófugo y avanzar en la investigación.

La fuga del agente ocurre en un momento de alta tensión para la administración estatal, que enfrenta múltiples retos de seguridad pública. Las autoridades reiteraron su compromiso de llevar a los responsables ante la justicia y reforzar la confianza ciudadana. Con información de Excélsior