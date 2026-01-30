‘Acérquense a consulados’: Sheinbaum llama a paisanos y reporta caída del flujo fronterizo

Noticias
/ 30 enero 2026
    ‘Acérquense a consulados’: Sheinbaum llama a paisanos y reporta caída del flujo fronterizo
    Reiteró que los consulados están para ayudar a quienes lo requieran ante el cambio de política migratoria en el país vecino. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Desde Tijuana, la Presidenta pidió a mexicanos que viven en Estados Unidos acercarse a los consulados ante el endurecimiento migratorio

TIJUANA, BC.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos que se acerquen a los consulados ante el endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Donald Trump, al señalar que la principal función de esa red es brindar apoyo a los connacionales.

Durante su conferencia matutina en Tijuana, la mandataria informó que el flujo migratorio en la frontera común disminuyó de 3 mil encuentros registrados en enero de 2025 a 344 en enero de 2026, al explicar que se trata de encuentros en los que hay repatriación.

TE PUEDE INTERESAR: Joven de 19 años fue torturado y asesinado; hallan indicios de ritual en crimen ocurrido en Mexicali

En ese contexto, la Presidenta sostuvo que el Estado mexicano ha desarrollado una política humanitaria desde la frontera sur hasta la frontera norte y reiteró que los consulados están para ayudar a quienes lo requieran ante el cambio de política migratoria en el país vecino.

Como antecedente inmediato, Sheinbaum rechazó señalamientos contenidos en un libro promovido por Trump, en el que se advierte sobre un supuesto “golpe de Estado invisible” contra Estados Unidos, y remarcó que la labor consular se centra en la protección de mexicanos que viven del otro lado de la frontera.

TE PUEDE INTERESAR: Choque de autobús y tráiler deja cinco heridos en Nuevo León

En reacciones durante la misma conferencia, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que también ha disminuido el tráfico de personas y afirmó que están identificados cárteles que operan “en este lado” y buscan cruzar migrantes de forma ilegal.

En el plano institucional, el funcionario indicó que se trata de células criminales relacionadas con el tráfico de migrantes y que ha habido detenidos por esos delitos, en el marco de las acciones de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza.

En el panorama general, el gobierno federal vinculó la caída de encuentros en la frontera con la continuidad de su política migratoria y con el refuerzo de la atención consular para connacionales, al tiempo que mantuvo su postura frente a señalamientos externos sobre el papel de México en el fenómeno migratorio.

