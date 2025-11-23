Activistas reclaman a Morena: ‘no hay voluntad política para aprobar las 40 horas’

CDMX.- Colectivos en favor de la reducción de la jornada laboral a 40 horas marcharon este sábado desde el Zócalo capitalino hasta el Senado de la República para exigir que la reforma sea aprobada sin esquemas de gradualidad. Los manifestantes reprocharon lo que consideran una falta de voluntad política por parte de Morena y del Gobierno federal para impulsar la iniciativa.

Alrededor de cien personas se concentraron en la Plaza de la Constitución poco después de las 10:00 horas. Entre banderas y consignas, avanzaron por las calles de Francisco I. Madero y Paseo de la Reforma en una manifestación pacífica que buscó visibilizar lo que llaman una “deuda histórica” con la clase trabajadora.

En entrevista, Eduardo Alanís, integrante del Frente Nacional por las 40 Horas, criticó el aplazamiento de la discusión tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. También rechazó la intención presidencial de implementar la medida de forma gradual. “La jornada laboral de 40 horas es una exigencia, una deuda histórica. Morena tiene mayoría; no hay pretextos para no aprobarla”, afirmó.

Alanís sostuvo que el freno legislativo responde a intereses políticos y no a criterios económicos. “Si estuvieran legislando para nosotros ya lo hubieran pasado. La oposición está legislativamente muerta”, dijo, al asegurar que ninguna lucha social ha recibido una respuesta clara por parte del partido en el gobierno.

Mauricio, integrante del Frente Memero Subversivo, señaló que México se mantiene entre los países con jornadas laborales más largas del mundo. Consideró “indignante” que la reforma se pretenda adoptar de manera escalonada, pues calificó esa postura como un respaldo directo al empresariado. “Hay voluntad política sólo para simular. El poder empresarial controla el rumbo”, acusó.

En su opinión, la evidencia internacional demuestra que la reducción de la jornada no perjudica la productividad; por el contrario, dijo, puede mejorar el desempeño laboral al brindar descanso y mayor concentración a los trabajadores. “Es urgente legislar; no se ve intención real de priorizar al pueblo”, afirmó.

Andrés, otro de los asistentes, explicó que participó en la marcha para defender lo que considera un derecho básico. Señaló que el congelamiento de la iniciativa responde a intereses propios de la clase política y no a los de los trabajadores. “Los legisladores no actúan como representantes de la clase popular”, expresó.

El contingente concluyó su movilización frente al Senado, donde reiteró que la reducción de la jornada laboral no afectaría al sector empresarial. Por el contrario, afirmaron que permitir a los trabajadores descansar dos días a la semana fortalecería su bienestar y su desempeño. “La productividad no va a bajar ni habrá crisis por esta reforma”, insistieron. Con información de El Universal