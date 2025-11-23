En el Bicentenario, la Marina promete: ‘ganar el barlovento es ganar la batalla por México’

VERACRUZ, VER.- En el marco del Bicentenario de la Independencia en el Mar, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, reafirmó el compromiso de la Armada de México de proteger la soberanía y los intereses marítimos del país. Ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el personal naval se mantiene listo para enfrentar cualquier desafío en defensa del territorio nacional.

“Siempre estamos prestos para ganar el barlovento, ya que quien gana el barlovento gana la batalla, porque somos la Armada de las y los mexicanos”, afirmó el almirante durante su intervención en el puerto de Veracruz. Subrayó que la institución es un símbolo de lealtad, fuerza y amor a México, y que su preparación es constante para garantizar la seguridad en las fronteras marítimas.

TE PUEDE INTERESAR: Señalan a jefe de la Policía de ultimar a homicida de Carlos Manzo estando sometido y desarmado

Morales Ángeles señaló que celebrar un bicentenario representa un momento irrepetible que trasciende generaciones y fortalece el orgullo institucional. Enfatizó que la Armada ha acompañado la construcción del país durante dos siglos y continúa como una fuerza fundamental para su soberanía.

En su mensaje, el secretario hizo referencia al Buque Escuela Cuauhtémoc, que se integró a la conmemoración tras sufrir un accidente en el puente de Brooklyn, en Nueva York. Recordó que la embarcación zarpó el 4 de octubre y logró regresar al país gracias al trabajo de su tripulación y al apoyo recibido.

TE PUEDE INTERESAR: CNDH revela: siete víctimas sufrieron tortura atribuida a elementos de la Marina en Veracruz

“Durante su travesía, el mar, los vientos y las maniobras de su tripulación lo han traído de vuelta a nuestra Nación, pero también las muestras de solidaridad del pueblo mexicano y de la comunidad marítima internacional le han dotado de una fuerza extraordinaria para estar hoy con nosotros”, expresó. Añadió que el temple de los jóvenes cadetes representa la esencia del patriotismo en la mar heredado desde hace 200 años.

El almirante destacó que la presidenta Sheinbaum es la primera mujer en dos siglos en ejercer el mando de la Armada como Comandanta Suprema. Subrayó que la institución, al igual que ella, “lo da todo por la patria y por cada mexicana y mexicano”. Con información de El Universal