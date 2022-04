$!Actriz porno fue asesinada horriblemente, así lo confesó su asesino

“No sé qué me pasó”

“Estábamos grabando una película porno, ella estaba atada y tenía una bolsa en la cabeza. Empecé a golpearla con un martillo por todo el cuerpo, no muy fuerte. Luego, cuando llegué a la cabeza, comencé a golpearla con fuerza, no estoy seguro por qué. No sé qué me pasó. Creo que ya estaba muerta pero sin saber qué más hacer le corté la garganta con un cuchillo de cocina”, terminó confesando Montana a las autoridades.

El también bloguero de gastronomía, fotógrafo y actor porno aficionado relató que durante tres días descuartizó el cuerpo de Maltesi, al que intentó primero prenderle fuego.

Maltesi, madre de un hijo de seis años, resurgió como actriz porno durante el confinamiento provocado por la pandemia de covid-19 y vendía sus imágenes en el sitio “Only Fans”.

“Cuento todo esto porque quería quitarme este lastre y decir la verdad”, declaró Fontana ante los policías tras revelar que durante dos meses usó el celular de Maltesi para aparentar que seguía viva y que incluso contestó mensajes de texto diciendo que “quería dejar el mundo del porno”. Sin embargo, dijo que se asustó cuando una periodista le pidió contestar con un mensaje de voz y fue cuando dejó de responder.

Más para leer: Mujer acuchilló 140 veces a su esposo discapacitado, en Florida