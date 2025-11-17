Acusa hermana a presidente filipino de ser adicto a la cocaína
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Ferdinand Marcos Jr es señalado de corrupción y de ser dependiente a las drogas
MANILA, FIL.- La hermana distanciada del presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., una senadora, lo acusó públicamente el lunes de ser un adicto a las drogas desde hace mucho tiempo, cuya supuesta dependencia de la cocaína ha llevado a problemas en su gobierno, incluyendo corrupción, acusaciones que su portavoz dijo que eran un tema reciclado que hace tiempo ha sido desmentido.
La subsecretaria de Comunicaciones, Claire Castro, declaró que las acusaciones de la senadora Imee Marcos podrían ser un intento de distraer las investigaciones en curso sobre un escándalo de corrupción que involucra proyectos de control de inundaciones que podrían implicar a sus aliados en el Senado.
TE PUEDE INTERESAR: Miles protestan en Filipinas por escándalo de corrupción; detienen a 17 personas
“Senadora Imee, espero que sea patriota y ayude en la investigación que su propio hermano ha estado realizando y condene a todos los corruptos”, indicó Castro. “No se ponga de su lado, no los oculte. Deje que el presidente Marcos trabaje para detener toda la corrupción”.
Una comisión independiente de investigación creada por Marcos, un comité del Senado y agencias gubernamentales han estado investigando acusaciones de que miembros influyentes del Congreso y el Senado han recibido enormes sobornos de empresas constructoras, que habían ganado contratos lucrativos para construir proyectos de control de inundaciones, que resultaron ser de baja calidad, incompletos o inexistentes. El escándalo ha provocado indignación en este país propenso a inundaciones y tifones.
“NAGDA-DRUGS SIYA!”— Politiko (@Politiko_Ph) November 17, 2025
Sen. Imee Marcos drops a bombshell on the second day of the Iglesia Ni Cristo’s rally at Quirino Grandstand by accusing her brother, President Ferdinand Marcos Jr., of using illegal drugs.
Imee said her family has known about Bongbong’s alleged drug... pic.twitter.com/s7zYUprnGF
La senadora es una aliada destacada del crítico severo y predecesor de su hermano, Rodrigo Duterte.
Duterte fue arrestado en marzo bajo una orden de la Corte Penal Internacional y trasladado a Holanda por presuntos crímenes de lesa humanidad debido a sus brutales campañas antidrogas que dejaron miles de muertos. Duterte ha negado cualquier delito.
TE PUEDE INTERESAR: Ciudadanos se manifiestan en Filipinas por corrupción en sistema contra inundaciones
La familia de Duterte y sus aliados han culpado a Marcos y su administración por lo que afirman fue el arresto y detención ilegal del expresidente por parte del tribunal global. Su hija, la vicepresidenta Sara Duterte, también es una de las críticas más vocales del actual presidente, pero es una aliada cercana de la senadora.