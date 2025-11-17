Acusa hermana a presidente filipino de ser adicto a la cocaína

Noticias
/ 17 noviembre 2025
    Acusa hermana a presidente filipino de ser adicto a la cocaína
    El presidente filipino Ferdinand Marcos Jr ha sido señalado por su propia familia de consumir drogas. Foto: AP

Ferdinand Marcos Jr es señalado de corrupción y de ser dependiente a las drogas

MANILA, FIL.- La hermana distanciada del presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., una senadora, lo acusó públicamente el lunes de ser un adicto a las drogas desde hace mucho tiempo, cuya supuesta dependencia de la cocaína ha llevado a problemas en su gobierno, incluyendo corrupción, acusaciones que su portavoz dijo que eran un tema reciclado que hace tiempo ha sido desmentido.

La subsecretaria de Comunicaciones, Claire Castro, declaró que las acusaciones de la senadora Imee Marcos podrían ser un intento de distraer las investigaciones en curso sobre un escándalo de corrupción que involucra proyectos de control de inundaciones que podrían implicar a sus aliados en el Senado.

Senadora Imee, espero que sea patriota y ayude en la investigación que su propio hermano ha estado realizando y condene a todos los corruptos”, indicó Castro. “No se ponga de su lado, no los oculte. Deje que el presidente Marcos trabaje para detener toda la corrupción”.

Una comisión independiente de investigación creada por Marcos, un comité del Senado y agencias gubernamentales han estado investigando acusaciones de que miembros influyentes del Congreso y el Senado han recibido enormes sobornos de empresas constructoras, que habían ganado contratos lucrativos para construir proyectos de control de inundaciones, que resultaron ser de baja calidad, incompletos o inexistentes. El escándalo ha provocado indignación en este país propenso a inundaciones y tifones.

La senadora es una aliada destacada del crítico severo y predecesor de su hermano, Rodrigo Duterte.

Duterte fue arrestado en marzo bajo una orden de la Corte Penal Internacional y trasladado a Holanda por presuntos crímenes de lesa humanidad debido a sus brutales campañas antidrogas que dejaron miles de muertos. Duterte ha negado cualquier delito.

La familia de Duterte y sus aliados han culpado a Marcos y su administración por lo que afirman fue el arresto y detención ilegal del expresidente por parte del tribunal global. Su hija, la vicepresidenta Sara Duterte, también es una de las críticas más vocales del actual presidente, pero es una aliada cercana de la senadora.

Temas


Corrupción
Drogas

Localizaciones


Filipinas

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

