Acusa hermana a presidente filipino de ser adicto a la cocaína

MANILA, FIL.- La hermana distanciada del presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., una senadora, lo acusó públicamente el lunes de ser un adicto a las drogas desde hace mucho tiempo, cuya supuesta dependencia de la cocaína ha llevado a problemas en su gobierno, incluyendo corrupción, acusaciones que su portavoz dijo que eran un tema reciclado que hace tiempo ha sido desmentido.

La subsecretaria de Comunicaciones, Claire Castro, declaró que las acusaciones de la senadora Imee Marcos podrían ser un intento de distraer las investigaciones en curso sobre un escándalo de corrupción que involucra proyectos de control de inundaciones que podrían implicar a sus aliados en el Senado.

“Senadora Imee, espero que sea patriota y ayude en la investigación que su propio hermano ha estado realizando y condene a todos los corruptos”, indicó Castro. “No se ponga de su lado, no los oculte. Deje que el presidente Marcos trabaje para detener toda la corrupción”.

Una comisión independiente de investigación creada por Marcos, un comité del Senado y agencias gubernamentales han estado investigando acusaciones de que miembros influyentes del Congreso y el Senado han recibido enormes sobornos de empresas constructoras, que habían ganado contratos lucrativos para construir proyectos de control de inundaciones, que resultaron ser de baja calidad, incompletos o inexistentes. El escándalo ha provocado indignación en este país propenso a inundaciones y tifones.