Acusan a GN de irrumpir sin orden en negocio; señalan agresión y robo

Noticias
/ 3 febrero 2026
    Acusan a GN de irrumpir sin orden en negocio; señalan agresión y robo
    El caso se presenta como una denuncia de posibles irregularidades en una diligencia y de presuntos actos de violencia. /FOTO: ESPECIAL

La dueña acusa ingreso sin orden judicial, agresiones y la desaparición de dinero, con videos como parte del relato

AGUASCALIENTES, AGS.- La propietaria de un negocio de máquinas tragamonedas en el Ejido Peñuelas, en Aguascalientes, denunció que cuatro elementos de la Guardia Nacional ingresaron al local sin orden judicial, golpearon a su esposo y presuntamente sustrajeron dinero en monedas.

De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron la tarde del lunes en un establecimiento ubicado sobre la avenida José María Morelos, en la zona rural al sur de la capital del estado. La mujer, identificada como Julieta, afirmó que los uniformados sometieron a un empleado y a su esposo, José, quien es el encargado del lugar.

TE PUEDE INTERESAR: Ante dependencia de 75% de gas de EU, urge Sheinbaum a avanzar en producción nacional

Según la denunciante, los agentes interrogaron y golpearon a José, a quien sacaron del inmueble sin zapatos y lo agredieron con las botas, además de pisarlo en repetidas ocasiones, conforme a lo relatado.

La mujer señaló que parte de lo ocurrido quedó registrado en video y que en una de las grabaciones se observa a un elemento desconectando la videocámara del negocio.

TE PUEDE INTERESAR: Permiten presencia de representantes de extrabajadores en la subasta de AHMSA

En imágenes posteriores, se aprecia que varias máquinas quedaron con los cristales rotos, de acuerdo con el material referido en el reporte.

Julieta sostuvo que, además de la agresión y el ingreso sin orden, los elementos federales presuntamente se habrían llevado cerca de 400 mil pesos en monedas.

El caso se presenta como una denuncia de posibles irregularidades en una diligencia y de presuntos actos de violencia y sustracción de dinero, en un contexto en el que la propietaria afirma que el operativo se realizó sin el documento judicial correspondiente. Con información de La Jornada

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

