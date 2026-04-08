Acusan a la CNDH de ‘estigmatizar’ a defensores; exigen rectificación por señalamientos a ONG

CDMX.- El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas manifestó su preocupación por el reciente pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al considerar que descalifica con “estigmatizaciones” la labor del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y otras organizaciones de la sociedad civil. En un comunicado, el Consejo señaló que la protección de personas buscadoras, sus familias y las organizaciones que las acompañan “no es opcional”, y sostuvo que la atención debe asumirse como una urgencia ante un contexto de violencia, amenazas y agresiones constantes.

El órgano consultivo hizo un llamado a la CNDH para revisar su pronunciamiento y abstenerse de emitir mensajes que desacrediten o expongan a defensores y organizaciones, al advertir que ese tipo de posicionamientos pueden comprometer su seguridad y su legitimidad pública.

“Las expresiones de la CNDH sobre ‘manipulación de demandas’, ‘opinión sesgada’ o ‘lucro’ con víctimas, además de carecer de fundamento protector, contribuyen a la estigmatización institucional y pueden aumentar la vulnerabilidad de defensores y colectivos”, sostuvo.

El Consejo recordó que la CNDH tiene el mandato de proteger los derechos humanos frente a actos u omisiones del Estado, y no el de desacreditar a quienes acuden a instancias internacionales. Añadió que las organizaciones civiles y los colectivos de familiares tienen legitimidad para aportar información, solicitar audiencias y activar procedimientos internacionales en materia de derechos humanos. Como antecedente, señaló que en 2025 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) documentó el asesinato de 22 personas buscadoras, y que el Estado informó que el Mecanismo ofrecía protección a 237 personas, concentradas en siete entidades federativas. Ante este panorama, el Consejo subrayó la necesidad de prudencia, reconocimiento y respeto hacia quienes defienden los derechos humanos, y reiteró su llamado para que las autoridades eviten expresiones que puedan incrementar riesgos.

Publicidad

Temas

Derechos humanos

Localizaciones

CDMX

Organizaciones

CNDH

