Admite INE barreras en elección judicial; 69% de personas con discapacidad necesitó ayuda para votar

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/ 21 abril 2026
    Admite INE barreras en elección judicial; 69% de personas con discapacidad necesitó ayuda para votar
    El informe señala que 69% de las 134 mil 531 personas con discapacidad que participaron requirió ayuda para emitir su voto. ESPECIAL
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El instituto reconoce áreas de mejora en accesibilidad y capacitación, y plantea ajustes operativos para los próximos comicios

CDMX.- El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó los resultados de un análisis de los formatos de registro de personas con discapacidad que acudieron a votar durante el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, celebrado en junio del año pasado.

El informe señala que 69% de las 134 mil 531 personas con discapacidad que participaron requirió ayuda para emitir su voto, principalmente para leer la información de las boletas y marcar a las candidaturas de su elección.

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La asistencia fue brindada, en la mayoría de los casos, por una persona acompañante y de confianza del votante. El INE reconoció que también hubo situaciones en las que el funcionariado de casilla apoyó a las personas, en particular a quienes presentaban debilidad visual.

El instituto indicó que la participación de personas con discapacidad representó 1.04% del total de votantes en la elección judicial.

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Sobre el perfil de quienes acudieron a las urnas, el análisis reportó que 54% fueron mujeres y 45% hombres. La discapacidad motriz o física fue la más reportada, seguida de la sensorial y luego la cognitiva.

Entre las principales barreras identificadas para emitir el voto destacaron las dificultades visuales y necesidades relacionadas con la lectura de boletas, el llenado de documentación y el acceso físico a las casillas, incluida la accesibilidad de los lugares donde se instalaron.

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El INE sostuvo que aún hay retos y mejoras por atender para facilitar el ejercicio del voto de las personas con discapacidad y señaló que, a partir de este análisis, se ajustará el diseño y la operación de próximas elecciones.

“El INE establece en el informe líneas de acción orientadas a mejorar el diseño del formato, fortalecer la capacitación del funcionariado de casilla y analizar la incorporación de herramientas tecnológicas que contribuyan a garantizar condiciones de accesibilidad, autonomía e inclusión en el ejercicio del voto”, refiere el documento.

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