‘Servir a México no admite reservas’: Semar se arma con buques, drones y más control aeronaval

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/ 21 abril 2026
    ‘Servir a México no admite reservas’: Semar se arma con buques, drones y más control aeronaval
    Morales Ángeles señaló que el propósito de la Armada se refleja en los cadetes que juraron lealtad al lábaro patrio. ESPECIAL
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Ante Sheinbaum, el almirante Morales Ángeles detalló nuevas capacidades y 419 cadetes juraron bandera en la Escuela Naval de Veracruz

CDMX.- El titular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, afirmó que su compromiso institucional es absoluto con la soberanía, la seguridad y el bienestar del pueblo de México, al encabezar la ceremonia por el 112 Aniversario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz y la jura de Bandera de cadetes.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la Heroica Escuela Naval Militar, el almirante sostuvo que cada misión, operación y acción de apoyo de la Marina implica la responsabilidad de honrar la confianza depositada por la población en la institución.

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“Hoy refrendamos como cada año esa lealtad inquebrantable, lealtad a las instituciones, lealtad al marco constitucional y lealtad ante las y los mexicanos, porque entendemos que servir a México no admite reservas, exige entrega total”, expresó.

Morales Ángeles señaló que el propósito de la Armada se refleja en los cadetes que juraron lealtad al lábaro patrio y citó al general comodoro Manuel Azueta: “El mar es nuestro hogar. La defensa de México, nuestra vocación”, dijo.

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El almirante indicó que la Marina se moderniza para enfrentar desafíos al servicio del pueblo y la soberanía nacional, y afirmó que el honor y el deber “no admite titubeos” cuando la patria lo demanda.

Detalló que la transformación incluye nuevas unidades, desarrollo científico y tecnológico y la incorporación de “modernos buques multipropósito de última generación”, con medios de largo alcance y “defensa en profundidad”, diseñados para operar en largas travesías y permitir mayores estadías en el mar.

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Añadió que también se prevén aeronaves con mayores alcances operativos, una infantería de marina mejor equipada y adiestrada, así como el fortalecimiento del control aeronaval con aviones no tripulados de largo alcance, además de apoyo logístico y una respuesta más eficaz ante contingencias.

El mensaje se emitió ante 419 cadetes de primer año —240 hombres y 179 mujeres—, en un acto en el que se recordó que el 21 de abril de 1914 jóvenes marinos, junto con el pueblo veracruzano, defendieron la soberanía nacional. Morales Ángeles sostuvo que, a 112 años de esos hechos, el país ha cambiado, pero los ideales que sustentan a la patria “permanecen intactos”.

En entrevista, Mía Irasema Contreras Urbina, cadete de piloto de primer año en aeronáutica naval, dijo que ingresar a la Heroica Escuela Naval Militar fue una de sus mejores decisiones. “Mi sueño es ser piloto y que más que hacerlo en una escuela tan prestigiosa... Mi familia está muy orgullosa”, señaló, al portar un cuadro de su abuelita, quien falleció hace unos días.

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Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

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