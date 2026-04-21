Perfilan salida de Andy López Beltrán y Luisa Alcalde de la dirigencia de Morena

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México
/ 21 abril 2026
    Perfilan salida de Andy López Beltrán y Luisa Alcalde de la dirigencia de Morena
    El hijo del ex presidente López Obrador y la ex secretaria de Gobernación estarían dejando sus cargos a Esthela Damián y Ariadna Montiel, respectivamente. Especial

Fuentes cercanas al partido revelan que en su lugar llegarían Ariadna Montiel y Esthela Damián Peralta, de acuerdo con los diarios El País y El Heraldo de México

La dirigencia nacional de Morena se encamina a una renovación profunda, marcada por la inminente salida de Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán de la estructura partidista. De acuerdo con información publicada por el diario El País, Alcalde dejará en breve la presidencia del partido, en medio de un proceso de reconfiguración impulsado desde el gobierno federal.

Fuentes citadas por El País señalan que el relevo responde al desgaste interno, resultados por debajo de las expectativas y la falta de control en disputas locales, factores que habrían llevado a la presidenta Claudia Sheinbaum a intervenir directamente en la conducción del partido.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/anuncia-luisa-maria-alcalde-que-en-dos-meses-comenzara-registro-de-aspirantes-para-elecciones-del-2027-KK20086590

En este contexto, el diario El Heraldo de México reporta que la salida de Alcalde no sería un caso aislado. También se perfila la de Andrés Manuel López Beltrán —conocido como “Andy”— de la Secretaría de Organización, en lo que representa un movimiento de mayor alcance dentro de Morena.

Las versiones periodísticas apuntan a que Ariadna Montiel, actual secretaria de Bienestar, asumiría la dirigencia nacional del partido, mientras que Esthela Damián Peralta sería designada en la Secretaría de Organización. Con ello, la cúpula partidista quedaría en manos de perfiles cercanos a la mandataria federal.

https://vanguardia.com.mx/opinion/las-horas-extras-de-luisa-maria-alcalde-al-frente-de-morena-DG20046647

El eventual relevo ocurre en un momento clave para Morena, de cara a las elecciones intermedias de 2027. Según El Heraldo de México, la reestructuración busca recuperar el control territorial y contener las tensiones internas que han crecido en torno a la definición de candidaturas.

La gestión de Alcalde es vista, tanto dentro como fuera del partido, como una etapa que no logró consolidar el liderazgo ni resolver los conflictos internos. En paralelo, la posible salida de López Beltrán refuerza la idea de un viraje en la estrategia política, con mayor centralización en la toma de decisiones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/fin-de-un-ciclo-luisa-maria-alcalde-dejara-dirigencia-de-morena-sin-respaldo-de-sheinbaum-ni-amlo-riva-palacio-GH20051205

Además, la designación de Citlalli Hernández como responsable de alianzas y candidaturas forma parte de este ajuste, con el objetivo de mantener la cohesión con fuerzas aliadas como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

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Javier Rodríguez

Javier Rodríguez

Periodista, editor. Cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León, con diplomados en periodismo por la UNAM, UDLAP, Ibero y la Fundación Gabo. Cuenta con un diplomado en Comunicación Corporativa por la Universidad Anáhuac.

Ha sido editor de portada de El Guardián, jefe de Información en El Mundo de Córdoba y editor de reportajes en Obras, de Grupo Expansión.

Desde 2015 es editor de portada en Vanguardia, así como líder de la mesa de Nacional, Internacional, Dinero y Opinión.

Ha publicado y colaborado en medios como Vanguardia, El Guardián, Grupo Radio Alegría, Multimedios, Reporte Índigo, Televisa, CNN en Español, Obras, Expansión, Mediotiempo... y hasta en Quién.

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