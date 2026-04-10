Afirma CSP en Chinameca que el ‘Plan B’ electoral revive ‘Tierra y Libertad’ y va contra privilegios

CHINAMECA, MOR.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la aprobación del denominado “Plan B” en materia electoral representa continuidad de los ideales de “Tierra y Libertad” asociados al general Emiliano Zapata, al sostener que las reformas buscan fortalecer la vida democrática y eliminar privilegios en el poder público. Durante la ceremonia por el 107 aniversario luctuoso del caudillo del sur, realizada en la exhacienda de Chinameca, en Morelos, Sheinbaum señaló que honrar su memoria implica impulsar transformaciones que modifiquen prácticas políticas y administrativas que, dijo, se mantuvieron sin cambios durante años.

“Honrar a Zapata significa impulsar cambios que fortalezcan la vida democrática y pongan fin a los privilegios que por tanto tiempo se mantuvieron intocables; por ello, las reformas aprobadas que conocemos como el Plan B significan abajo los privilegios de los gobernantes, y ya es una realidad”, expresó ante autoridades estatales y miembros de su gabinete. La mandataria afirmó que las reformas que su gobierno identifica como “Plan B” incluyen la no reelección a partir de 2030 para cargos como diputaciones y presidencias municipales, además de prohibir el nepotismo en puestos de elección popular.

En ese punto, explicó que familiares directos no podrán suceder de manera inmediata a quienes ocupen un cargo, al presentar esa medida como un cambio respecto a prácticas políticas que han persistido en distintos niveles de gobierno. Sheinbaum también planteó una reducción de privilegios en organismos electorales, al mencionar la disminución de salarios de consejeros y magistrados, así como la eliminación de seguros de gastos médicos mayores financiados con recursos públicos.

Añadió que se recortará el número de regidores en municipios y que se prevén ajustes presupuestales en el Poder Legislativo, tanto en congresos estatales como en el Senado, además de la desaparición de las llamadas “pensiones doradas”. “Abajo los privilegios, arriba los recursos para el pueblo de México”, enfatizó. Al cierre, vinculó las medidas con una ruta de transformación que, dijo, debe mantenerse vigente a partir del legado de Zapata y llamó a sostenerlo como guía en la vida pública. “Que su nombre nos recuerde siempre que la dignidad y la soberanía no se negocian y que la justicia social debe prevalecer”, destacó.

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